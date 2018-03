Bad Windsheim: Rentner rammt vier Autos hintereinander

Ein 90-jähriger Mann verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal - vor 48 Minuten

BAD WINDSHEIM - Ein 90-Jähriger beschädigte nicht nur ein, nicht zwei, auch nicht drei, sondern gleich vier andere Autos: Beim Ausparken kam es am Montag zu dem Unfall in Bad Windsheim - und zwar, weil ihn etwas erschreckte.

Ganze fünf Fahrzeuge waren durch einen 90-jährigen Rentner am Montag in einen spektakulären Auffahrunfall verwickelt: Alles begann, als er seinen abgestellten Pkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes startete. Beim Rückwärtsausparken warf er dann routinemäßig einen Blick in den Rückspiegel - was eine verhängnisvolle Kettenreaktion auslöste.

Im Spiegel erblickte er nämlich das Heck eines zweiten Autos, dessen Fahrer ebenfalls gerade dabei war, auszuparken. Er erschrak deshalb so sehr, dass er offenbar das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte. Sein Wagen beschleunigte und streifte den zweiten Pkw. Dessen 57-jährige Fahrerin hatte zwar rechtzeitig gebremst, konnte einen Aufprall aber trotzdem nicht mehr verhindern.

Der Rentner, immer noch mit dem Fuß auf dem Gaspedal, fuhr gegen einen weiteren geparkten Pkw, den er so heftig traf, dass dieser wiederum in den nächsten Wagen befördert wurde.

Der 90-Jährige fuhr danach - vermutlich in Schockstarre - immer noch weiter, bis er schließlich frontal in ein viertes Fahrzeug krachte. Der Zusammenstoß stoppte seinen Wagen dann endgültig. Allerdings wurde das zuletzt gerammte Auto durch die Kraft des Aufpralls in die Richtung der Glasfassade des Verbrauchermarktes geschoben. Glücklicherweise kam es knapp davor zum Stehen - ein halber Meter trennte es vor weiteren möglichen Unfallschäden.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 17.000 Euro. Zwei der betroffenen Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Unfallverursacher blieb zwar äußerlich unverletzt, wurde jedoch zur Vorsorge ins Klinikum gebracht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.