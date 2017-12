Bad Windsheim: Salzkristall aus Acrylglas steht

BAD WINDSHEIM - Mit den ersten Schneeflocken der Saison sind am Donnerstag auch die großen Salzkristalle in der Kurstadt angekommen. Seit dem Nachmittag thront die drei Meter hohe Skulptur auf dem Betonfundament inmitten des Kreisverkehrs in der Illesheimer Straße.

Seit gestern Nachmittag steht die drei Meter hohe Salzkristall-Skulptur im Innern des Kreisverkehrs in der Illesheimer Straße in Bad Windsheim. © Günter Blank



Wie berichtet hat das in Ingolstadt ansässige Unternehmen Langner Licht Metall Design Lichtmanufaktur den überdimensionalen Salzbrösel aus Acrylglas nach dem Entwurf der Bad Windsheimer Werbeagentur ad-room geschaffen. Die Langner-Mitarbeiter Klaus Seidl und Franz Finsterbusch installierten gestern binnen weniger Stunden die Skulptur, deren Entstehung auf einen Beschluss des Stadtrates vom Februar dieses Jahres zurückgeht.

Ende Oktober hatten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs zunächst das Beton-Fundament gesetzt. Für die Stromversorgung sorgten die Stadtwerke, denn der weiße, stellenweise mit Ornamenten verzierte Kristall-Korpus aus satiniertem massivem Acrylglas kann mittels Bodenstrahlern beleuchtet werden.

Stadtwerke-Mitarbeiter Mikail Özdil machte denn auch, kaum dass die Skulptur stand, die Zeitschaltuhr scharf. Jeweils von 16 bis 24 Uhr und von 6 bis 8 Uhr soll das Kunstwerk zunächst beleuchtet werden, um erste Erfahrungswerte zu sammeln. Rund 20.000 Euro kostet das neue, rund 800 Kilogramm schwere Wahrzeichen des Heilbades.

