Bad Windsheim: Südliche Altstadt verändert ihr Gesicht

Bauarbeiten für Neugestaltung des Altstadtquartiers haben begonnen

BAD WINDSHEIM - Es geht los: Im südlichen Bereich des Holzmarktes haben die baulichen Vorarbeiten für die Neugestaltung des am Bauhofwall gelegenen Altstadtquartiers begonnen. Die Evangelische Kirche will dort ihr neues Gemeindezentrum errichten. Der Kindergarten St. Markus soll vergrößert oder ebenfalls neu gebaut werden.

Die Fläche, auf der bis vor wenigen Tagen eine Industriehalle stand, steht für die Erweiterung beziehungsweise den Neubau des Kindergartens St. Markus zur Verfügung. © Günter Blank



Das erste Gebäude, das der Abrissbirne zum Opfer fiel, war die frühere Halle der Firma Prell. Abraum und Bauschutt sind größtenteils bereits verschwunden. Der Rest muss noch fein säuberlich getrennt werden zur fachgerechten Entsorgung, wie Ralf Spyra vom Stadtbauamt gegenüber der WZ erklärte.

Aus zwei mach eins: Wie berichtet war man seitens der Kirchengemeinde nach langen Überlegungen zu dem Schluss gekommen, als Ersatz für die bisherigen zwei Gemeindezentren in der Rothenburger (Lutherhaus) und der Berliner Straße ein neues, zentraler am Rande der Altstadt gelegenes Zentrum zu bauen. Für dieses Projekt laufen noch die Planungen, Entscheidungen über die Ausführung sind noch nicht gefallen. Zunächst müssen sich Kirchengemeinde und Landeskirche auf die Planung verständigen, dann muss dieses noch die Zustimmung des Stadtrats finden, denn schließlich soll das neue Zentrum auch architektonisch in die Altstadt passen. "Das war noch ein bisschen eckig bis jetzt", sagt Stadtbaumeister Thomas Geismann im Rückblick auf bislang kursierende Entwürfe.

Die Entscheidungsfindung könnte sich also noch hinziehen, was aber nicht sonderlich stört. Für ihn ist es wichtiger, dass in diesem exponierten Bereich, zugleich der Zugang aus Richtung Freilandmuseum in die Altstadt, Stimmiges entsteht.

"Ich halte das für eine der wichtigsten Sachen der letzten zwei Jahrzehnte in der Altstadt", betont Geismann die Bedeutung des Gesamtprojekts. Die zu überplanende Fläche sei "gar nicht so groß", und stelle auch von daher die Planer vor eine Herausforderung. Weil die Realisierung des Gemeindezentrums wohl noch etwas auf sich warten lasse, habe es auch mit dem Abriss der früheren Stadtwerke-Gebäude östlich der Hirschengasse keine Eile.

Wesentlich weiter ist da schon die Planung für die neue Kinderkrippe. Diese soll im früheren Ladengeschäft der Firma Prell entstehen, welches hierzu komplett umgebaut wird. Werner Spieler vom damit beauftragten Architekturbüro Reeg und Spieler erklärte dazu, man arbeite derzeit an der Detailplanung und an der Vorbereitung der Ausschreibung.

Ambitionierter Zeitplan

Wann genau die Umbauarbeiten starten, steht noch nicht fest, der nach Einschätzung Spielers "sehr ambitionierte" Zeitplan sieht vor, dass die Einrichtung, welche an den bestehenden Kindergarten angegliedert wird, im Herbst bezugsfertig ist. "Die Krippe duldet keinen Aufschub, da sind wir in der Pflicht", unterstreicht Thomas Geismann die Dringlichkeit dieses Projekts.

Wie es mit dem Kindergarten als solchem weitergeht, ist dagegen weiterhin offen. Das Gebäude zu erweitern ist ebenso eine Option wie ein kompletter Neubau unter Erhaltung des Bestands für eine neue Nutzung.

