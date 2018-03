Bad Windsheim: Theater um Aldi-Antrag im Bauausschuss

Einige Stadträte misstrauen Investor – Letztes Wort hat Landratsamt - 14.03.2018 18:08 Uhr

BAD WINDSHEIM - "Ich glaube, wir können das heute nicht behandeln", sagte Jürgen Heckel bei der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats. Es ging um den Antrag zum Bau eines Aldi-Marktes im Gewerbegebiet Im Häspelein.

So macht Aldi derzeit Werbung in Bad Windsheim. Ein wenig veräppelt kommt sich auch das eine oder andere Mitglied im Bauausschuss vor, da die ersten Bauanträge für das Gewerbegebiet Im Häspelein eingereicht sind. © Foto: Stefan Blank



"Wenn wir das heute durchwinken, machen wir uns vertragsbrüchig", fuhr WiR-Fraktionsvorsitzender Heckel fort. Laut Vereinbarungen der Stadt mit Isarkies, dürfen im Gewerbegebiet nur Firmen angesiedelt werden, wenn zunächst am Kochbräu-Areal an der Johanniterstraße der Einzelhandel mit neuen Geschäften belebt wird – wir berichteten.

Bürgermeister Bernhard Kisch erklärte, dass dies nur ein Antrag sei, "gebaut wird ja noch nicht". Der Vorgang sei "ganz normal". Heckel stellte dennoch einen Antrag zur Geschäftsordnung und wollte den Punkt von der Tagesordnung streichen lassen. Bei den Gegenstimmen von Heckel, Eberhard Gurrath (FWG) und Wilhelm Dehner (Liste Land) wurde Heckels Antrag abgelehnt. So durften Stadtbaumeister Thomas Geismann und Anja Schönamsgruber vom Bauamt die Pläne kurz erklären – ehe Werner Spieler dran war.

Dubiose Rechtssituation

Der FWG-Fraktionschef sah einen "Grundsatzbeschluss", der hier zu fällen wäre, und sagte mit Blick auf das Vertragswerk: "Die Innenstadtentwicklung geht vor." "Ja", rief Heckel und nickte zustimmend. Spieler weiter: "Wenn das heute ans Landratsamt weitergeht und Zustimmung findet, dann kann sehr wohl am Häspelein gebaut werden." Das sei dann genau das, was die Stadt nicht wollte. Und: "Wir kommen möglicherweise in eine dubiose Rechtssituation."

"Wir müssen anerkennen, dass der Investor hier schon viel länger dran ist", erwiderte Kisch. Bereits seit 2012 sei Isarkies mit der Ansiedlung von Gewerbe in Bad Windsheim beschäftigt. Die Pläne liegen längst in der Schublade. Im Häspelein sollen neben dem Discounter auch ein Drogerie- und ein Getränkemarkt gebaut werden. Über die Bauanträge für die beiden letzteren habe der Bauausschuss gar nicht zu befinden, erinnerte Rathauschef Kisch. Diese seien bereits vom Landratsamt genehmigt. Auch da sei Spieler "sehr verwundert". Jürgen Heckel suchte derweil Unterlagen heraus.

Der Bürgermeister präzisierte die Rechtslage: Über den Bebauungsplan habe der Rat längst Baurecht im Gewerbegebiet geschaffen. Nur wegen seiner Größe durchlaufe der Aldi-Markt den Ausschuss, doch "im Prinzip haben wir nur unser Einvernehmen zu erklären". Verweigere man dies, würde die Baugenehmigungsbehörde am Landratsamt – da die Pläne den Vorgaben des Bebauungsplanes entsprechen – das Einvernehmen erteilen.

Investor hat bereits in der Innenstadt gewirkt

CSU-Fraktionschef Georg Gerhäuser sagte, dass der Investor bereits Geld in der Innenstadt investiert habe. Und: "Er hat signalisiert, dass er da demnächst zu Potte kommt." Ihm missfiel das Misstrauen gegenüber dem Investor und er zeigte Verständnis für das Einreichen dieser Bauanträge aus Gesichtspunkten der Planungssicherheit.

"Ich komme mir vor wie im Kasperle-Theater", sagte Heckel. Das Kochbräu-Areal sollte immer zuerst kommen, aber von einem Baubeginn dort "sind wir ja weit entfernt". "Das wird sich jeder überlegen, ob er in die Vertragsstrafe geht", erwiderte Bernhard Kisch. Die Stadt zahle in jedem Fall nicht drauf. Gerhäuser betonte den Unterschied zwischen Bauantrag und Baubeginn, wozu Geismann schlicht anfügte: "Die Aufregung ist zu früh."

"Diese jetzige Vorgehensweise deckt sich nicht mit unseren gemeinsam vereinbarten Zielen", sagte dann Eberhardt Gurrath. Und Wilhelm Dehner ergänzte: "Ich fühle mich auch nicht wohl. Wenn wir jetzt zustimmen und er dann nur Wohnungen macht, haben wir die Innenstadt aufgegeben." Das decke sich nicht mit den Vorgaben des Stadtrates. Kisch verwies auf den Bebauungsplan. Demnach darf es in Gebäuden am Kochbräu-Areal nur Einzelhandel im Erdgeschoss geben. Und er erinnerte abermals auf den Vertrag, wonach zuerst etwas in der Innenstadt passieren müsse. Dehner: "Ja, aber jetzt haben wir das Gegenteil." Kisch wurde nun lauter: Das hier sei nur die formelle Behandlung eines Bauantrages, der faktisch über den Bebauungsplan längst beschlossen sei: "Das lernt man in jedem Baurechtsgrundseminar."

Horst Allraun (CSU) forderte nun ebenfalls mehr Vertrauen für den Investor. Für Spieler blieb aber: "Wir setzen eigentlich ein falsches Zeichen." Allraun gab zu, dass es Gründe gäbe, die für eine Zustimmung des Ausschusses für den Antrag sprechen. Aber der Investor solle mal "Absichten darlegen". Mit Blick auf die Innenstadt sagte Allraun: "Man sollte eine Verpflichtung aufbauen, dass da mal was kommt." Mit den Gegenstimmen von Jürgen Heckel und Eberhard Gurrath wurde dem Bauantrag das Einvernehmen erteilt.

