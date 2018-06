Bad Windsheim: Tipps für Firmen und Infos für Schüler

Wirtschaftsförderung lädt zu Qualifizierungsprogramm und Ferienfirmentag - 14.06.2018 11:30 Uhr

BAD WINDSHEIM - Am 19. Juni findet um 19.30 Uhr im Bad Windsheimer FSV-Heim eine Informationsveranstaltung zum neuen Förderprogramm DIGIT-US statt. Zur "Qualifizierung für den digitalen Wandel" lädt die Wirtschaftsförderung des Landkreises ein.

Neben dem Qualifizierungsprogramm für Unternehmen und Mitarbeiter ist auch ein Ferienfirmentag für angehende Azubis geplant. © Pressemitteilung Wirtschaftsförderung



Neben dem Qualifizierungsprogramm für Unternehmen und Mitarbeiter ist auch ein Ferienfirmentag für angehende Azubis geplant. Foto: Pressemitteilung Wirtschaftsförderung



Das fundierte und vielfältige Qualifizierungsprogramm für digitale Basiskompetenzen ist konzipiert sowohl für Betriebsinhaber als auch Mitarbeiter von Unternehmen aus allen Branchen. Orientiert an den zeitlichen Bedürfnissen der Unternehmen werden 49 Prozent online in Form von Webinaren und 51 Prozent in Präsenzseminaren in Blockform stattfinden.

Um eine "Regionalgruppe DIGIT US" im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim zu gründen, auch um kurze Anfahrtswege bei den genannten Präsenzseminaren zu erreichen, laden die Wirtschaftsförderung des Landkreises und der Unternehmerverein Bad Windsheim (UVBW) zu dieser Informationsveranstaltung ein: "Die teilnehmenden Unternehmen profitieren von einem Wissens-Schub im Themenkomplex Digitalisierung, vom Kontakt zu anderen Unternehmen und Experten im Bereich der Digitalisierung. Sie bekommen Impulse für Handlungs- und Geschäftsfelder im Umfeld der Digitalisierung und werden dadurch robuster gegen disruptive Entwicklungen im digitalen Wandel".

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF finanziert. Die Unternehmen brauchen keine Weiterbildungskosten zu zahlen, ihr Beitrag besteht in der Freistellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen zum Projekt sind hier zu finden. Bei Interesse wird bis spätestens Montag, 18. Juni, um Anmeldung bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises unter Tel.: 09161/92-1410 oder E-Mail: wirtschaft@kreis-nea.de gebeten.

FerienFirmenTag 2018

Sie lädt auch zu einem weiteren "Ferien-FirmenTag", zu dem jetzt die Anmeldungen für die Sommerferien möglich sind. Der "FerienFirmenTag" bietet Schülern die Chance, sich an jeweils einem Tag in den Sommer- oder auch Herbstferien über einen Ausbildungsberuf zu informieren und den Betrieb kennen zu lernen. Sie erhalten bei diesem Praktikumstag vielfältige Informationen über den jeweiligen Beruf und seine Ausbildungsinhalte. Somit erleben die Schüler an den einzelnen FerienFirmenTagen den Firmenalltag "live" vor Ort und können ihre Wunschberufe ausprobieren.

Zum FerienFirmenTag kann man sich hier anmelden. Die Teilnehmer müssen mindestens 13 Jahre alt sein und eine Schule besuchen, wenn sie Betriebe in ihrer Nähe kennen lernen möchten und Interesse haben, in den Sommerferien praktische Kenntnisse und Informationen über interessante Berufe zu erfahren. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos!

Erweitertes Angebot

Bereits im zweiten Jahr wird unter www.ferienfirmentag.de ein erweitertes Angebot angeboten. Neben dem bekannten FerienFirmenTag gibt es auch eine Praktika- und eine Ausbildungsanfrage. Schüler können dabei eine Anfrage-E-Mail für einen bestimmten Zeitraum (beim Praktikum), beziehungsweise für ein Ausbildungsjahr (bei Ausbildung) an den Betrieb stellen und stehen somit ab sofort mit dem "Bewerber" in Kontakt. Alle weiteren Vereinbarungen finden zwischen dem Unternehmen und dem Schüler statt.

Die Wirtschaftsförderung rät: "Einfach unter www.ferienfirmentag.de nachschauen, welche Angebote für die jeweilige Schulform vorhanden sind." Auf der Webseite registriert man sich zunächst mit der E-Mail-Adresse und folgt dann einfach den Anweisungen beziehungsweise sucht den oder die Berufe aus, die interessant sind.