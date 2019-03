Bad Windsheim: Unbekannter tritt Mann in Rücken

Täter konnte mit Komplizen flüchten - Zeugen gesucht - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Am Donnerstag wurde ein 56-Jähriger in der Nähe des Bad Windsheimer Bahnhofs von fünf Unbekannten angepöbelt. Einer aus der Gruppe packte den Spaziergänger schließlich und schlug ihm mehrfach mit dem Knie in den Rücken. Die Täter konnten flüchten, nun bittet die Polizei um Hinweise.

Gegen 12.30 Uhr überquerte der 56-Jährige den Steg vom Kurpark kommend in Richtung Hauptbahnhof. Hier wurde er plötzlich von fünf jungen Männern angepöbelt. Einer der Unbekannten ging auf den Spaziergänger zu, packte ihn und schlug ihm mehrfach mit dem Knie gegen den Rücken. Danach ließ der Mann laut Angaben der Polizei von ihm ab und die Gruppe flüchtete. Bisher konnte weder die Gruppe noch der Täter identifiziert werden, daher sucht die Polizei Zeugen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Windsheim unter der Telefonnummer 09841/6616-0 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm