Bad Windsheim wird als Hochschulstandort empfohlen

Kultusminister Ludwig Spaenle wurde in der Kurstadt empfangen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Für das neue Bildungspaket warb Kultusminister Ludwig Spaenle bei einer Veranstaltung des CSU-Kreis-und Ortsverbandes in Bad Windsheim. Dabei nahm er die Empfehlung der Kurstadt als Hochschulstandort gleich im vierfachen Durchschlag mit nach München.

Der Einladung des Landtagskollegen Hans Herold (rechts) war Kultusminister Ludwig Spaenle (2. v. r.) nach Bad Windheim gefolgt, wo er von Unionsrepräsentanten aus Stadt und Kreis willkommen geheißen und um sein Votum für die Kurstadt als Hochschulstandort gebeten wurde. © Harald Munzinger



Zunächst legte dem Minister der Ortsvorsitzende Georg Gerhäuser bei dessen Begrüßung in der vollbesetzten Zunfthalle mit dem Hinweis auf den Landkreis als weißen Hochschulfleck in der bayerischen Bildungslandschaft den Gesundheitstourismus ans Herz. Erster Bürgermeister Bernhard Kisch warf im Tauziehen von Erlangen und Nürnberg um den Standort der Technischen Universität mit viel Platz in der Stadt den "Bad Windsheimer Hut in den Ring", brachte die Bewerbung der Kurstadt dann aber als Gesundheitszentrum auf den Punkt. Honig überreichte er mit Schmunzeln im Publikum Ludwig Spaenle als "Gehirnnahrung".

Bald als Lehrerin ihr oberster Dienstherr: Katrin Uano (2. v. r.), viele Jahre Aischgründer Karpfenkönigin, im Dialog mit Kultusminister Spaenle, der für viele Gäste ein offener Gesprächspartner war. © Harald Munzinger



Kisch sprach aber in der Stadt mit dem besucherstärksten nichtstaatlichen Museum in Bayern, dem größten denkmalgeschützten Kurpark sowie einer Altstadt mit rund 300 Einzeldenkmalen den Minister auch als Mittler zu seinem Kollegen Söder an, insbesondere die dringend erforderliche Sanierung des Klostergebäudes als Domizil der historischen Stadtbibliothek zu fördern.

Bildung, Forschung und Wirtschaft mit Hochschulen beziehungsweise Forschungseinrichtungen im ländlichen Raums zusammenzubringen, hielten mit dem Bad Windsheimer Bürgermeister Landrat Helmut Weiß und der Landtagsabgeordnete Hans Herold für unerlässlich, um der Jugend in ihrer Heimat eine Perspektive zu bieten und in der Region zu halten. Weiß verwies auf die Anstrengungen des Landkreises um die bestmögliche Bildung, wofür in den letzten zehn Jahren 75 Millionen Euro investiert worden seien, in den nächsten fünf weitere 30 Millionen Euro anstünden. Der Landrat bedankte sich für die staatliche Förderung und warb eindringlich dafür, die Berufsschule in Bad Windsheim zu erhalten, falls es bei den rückläufigen Schülerzahlen im kaufmännischen Bereich und daraus resultierenden Minderklassen zur Zusammenlegung mit einer anderen Schule kommen sollte.

Hervorragende Arbeit in allen Schulen

MdL und CSU-Kreisvorsitzender Hans Herold würdigte vor den zahlreichen SchuleiterInnen und LehrerInnen aus dem gesamten Landkreis mit Schulamtsdirektorin Brigitte Limbacher an der Spitze die hervorragende Arbeit an allen Schulen sowie die Investitionen durch die kommunalen Schulaufwandsträger. Er wollte einen Hochschulstandort im Landkreis weiter betrieben wissen, auch wenn die Kommunen dafür ebenfalls viel Geld in die Hand nehmen müssten. Dies seien jedoch gute Investitionen in die Zukunft. Dass dies mit 20 Milliarden und damit mit jedem dritten Euro im Staatshaushalt geschehe, hat Bayern nach Herolds Aussage zu dem Bildungsland in Deutschland, wenn nicht in Europa gemacht.

Der Landtagsabgeordnete – von Minister Spaenle als streitbarer Anwalt für die Schullandschaft im Haushaltsausschuss gewürdigt – sah im jüngst geschnürten Bildungspaket alle Schulen eingebunden, dabei die Inklusion ebenso berücksichtigt, wie die berufliche Bildung. Wichtig war es ihm nach den Erfahrungen in der Praxis, die Schulleitungen und Schulverwaltungen personell zu stärken. Als große Herausforderung und Leistung der Schulen bezeichnete Herold die Integration von Flüchtlingen mit der Unterrichtung von rund 60.000 Kindern und Jugendlichen in Bayern.

Ziel: Langfristig tragfähige Entwicklung

Kultusminister Ludwig Spaenle bezeichnete die möglichst passgenauen Angebote in einer differenzierten Schullandschaft als ein Alleinstellungsmerkmal Bayerns. Aus dem Bildungspaket griff er einige Punkte heraus, betonte das Bekenntnis zu den Mittelschulen, die den Menschen am nächsten seien, die Stärke der auf sechs Jahre erweiterten Realschulen und das Ziel, einer langfristig tragfähigen Entwicklung der Gymnasien, die auf eine breite gesellschaftliche Akzeptanz stößt. Diese basiert nun auf einem neunjährigen Grundkonzept mit der Option, die zur Vertiefung und zum Lernfortschritt eingeschobene elfte Klasse auszulassen, vielleicht auch für ein Auslandsjahr zu nutzen. Die Oberstufe bleibe unverändert.

Man biete unterschiedlich viel Zeit an, um das Ziel zu erreichen, wolle die berufliche Orientierung stärken, Auslandsaufenthalte ermöglichen. Nach der Ankündigung Spaenles würden für alle Schulen gleichzeitig neue Lehrpläne erarbeitet, für die Gymnasien sowie die anderen Schularten je 1000 neue Lehrerplanstellen bereitgestellt, 200 Stellen für die Inklusion. Als seine Kernbotschaft apostrophierte der Minister einen hohen Sicherungsgrad der Qualität und des Bildungsniveaus sowie die Stärkung eines vielgestaltigen Angebotes in einem differenzierten Schulsystem.

Mehr Flexibilität bei Lehrereinsätzen

Aus dem Publikum wurde die Problematik zusätzlicher Planstellen bei einem leergefegten Markt der Lehrerbildung angesprochen und mehr Flexibilität gefordert, um gut ausgebildete, aber arbeitslose Gymnasiallehrer etwa in Mittelschulen einzusetzen. Spaenle verwies auf diese Möglichkeit mit einer ergänzenden Ausbildung bei gleichzeitiger Planstellenzusage im ursprünglichen Schultyp und ein Lehramtsstudium mit dem "Umswitchen nach Bedarf", sprach sich aber entschieden gegen eine einheitliche Ausbildung für alle Schularten aus.

Während in der allgemeinen Diskussion das Bildungspaket heftig umstritten ist, Eltern- und Lehrerverbände sowie Bildungspolitiker an seinem Effekt zweifeln, düstere Szenarien des eklatanten Lehrermangels gezeichnet werden, konnte sich der Kultusminister in Bad Windsheim in entspannter Atmosphäre zu den Personalengpässen an den Schulen im Landkreis bei Krankheit oder Schwangerschaften und unzureichender Lehrerreserve äußern. Lediglich die Direktorin des Förderzentrums, Barbara Lorenz, machte besorgt deutlich, dass man an der Grenze der Belastbarkeit sei – ohne konkret auf eine rasche Entlastung hoffen zu können.

Als der damalige JU-Vorsitzende Georg Gerhäuser 2004 den Bildungspolitischen Sprecher der CSU-Landtagsfraktion Ludwig Spaenle in Bad Windsheim willkommen geheißen hatte, war gerade das G8 eingeführt worden. Jetzt war der Minister zur (Wieder-)Einführung des G9 Gast in der Kurstadt und nahm die Einladung Gerhäusers mit Humor, "wenn sich wieder einmal etwas ändert".

Harald Munzinger