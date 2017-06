Bad Windsheim: Wissen über Verkehrsregeln aufgefrischt

Ziel des Projekts ist mehr Selbstständigkeit bei Teilnehmern der Lebenshilfe

BAD WINDSHEIM - Weil sie noch sicherer im Straßenverkehr werden wollen, haben sich acht von der Lebenshilfe betreute Menschen für ein Inklusions-Projekt in Bad Windsheim angemeldet: eine Schulung oder Auffrischung der Regeln als Fußgänger, Rad- oder Mofafahrer.

Fahrlehrer Werner Wiesner erklärt an einem Anschauungsobjekt, was ein verkehrssicheres Fahrrad alles haben muss. Hier fehlen die Reflektoren an den Speichen. © Claudia Lehner



"Was muss ein Fahrrad haben, damit es verkehrssicher ist?" Da kennen sich die Teilnehmer bereits gut aus. Schnell kommen die Antworten auf Werner Wiesners Frage: Licht, Bremsen, Rückstrahler, Klingel und Reflektoren. Es ist kein normaler Theorie-Unterricht für Fahrschüler, wie ihn Wiesner sonst gibt. Inklusion ist die Überschrift über das Projekt oder mehr Selbstständigkeit.

Sie alle leben bereits recht selbstständig, nicht in einer Einrichtung der Lebenshilfe, sondern in einer privaten Wohngemeinschaft, als Paar oder alleine. Dafür bekommen sie Unterstützung. Assistenz beim Wohnen heißt das, wie Birgitt Tanner erklärt. Sie ist eine der Betreuerinnen, die sich das Projekt mit ausgedacht hat und mit einigen Klienten daran teilnimmt.

Steigender Bedarf

Insgesamt werden im Landkreis 34 Menschen in ihrer Selbstständigkeit unterstützt. Viele leben in Bad Windsheim und Neustadt, wie Hans Bogendörfer, Leiter der Assistenz beim Wohnen der Lebenshilfe, erklärt. Einige aber auch in kleineren Orten wie Sugenheim oder Uehlfeld. "Der Bedarf steigt ständig", sagt Bogendörfer. Das hat mit dem neuen Bundesteilhabegesetz zu tun, das die Wahlmöglichkeit behinderter Menschen gestärkt hat. Früher habe es eben oft nur zwei Möglichkeiten gegeben: bei den Eltern wohnen oder im Heim, erklärt Bogendörfer. Mit der Assistenz beim Wohnen gibt es eine weitere Option und immer mehr Menschen entscheiden sich dafür.

Sie wollen von daheim ausziehen, weil sie das entsprechende Alter erreicht haben oder weil die Eltern gestorben sind. Andere sind den Strukturen eine Heims entwachsen, haben sich weiter entwickelt, wie Bogendörfer sagt. Manche trifft es aber auch in der Mitte des Lebens, durch einen Schlaganfall beispielsweise und sie sind ab dann auf Hilfe angewiesen.

Wie die aussieht, ist unterschiedlich: Manche werden nur zwei, andere 16 Stunden je Woche von einem Assistenten unterstützt. Der geht mit ihnen einkaufen oder plant die Finanzen der nächsten Tage. Viele nutzen einen Behindertenfahrdienst, andere sind alleine unterwegs: mit der Bahn, dem Fahrrad oder auf dem Mofa. Sie dabei sicherer zu machen, ist das Ziel des Projekts.

Andrea Latteyer wirkt selbstbewusst. Dass sie in der Arbeit in der Wäscherei der Lebenshilfe und auch sonst viel kann, daran besteht kein Zweifel. Dennoch hat sich die 45-Jährige für den Kurs in Verkehrssicherheit entschieden. "Autofahrer nehmen keine Rücksicht", beschwert sie sich. Sie hatte bereits einen Unfall mit dem Fahrrad und deshalb, wie sie selbst sagt, etwas Angst im Straßenverkehr. "Auffrischen ist mal wieder ganz gut", findet sie und nimmt deshalb an der Schulung teil.

Claudia Lehner