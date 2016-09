Bad Windsheim: Zu viel Salz im Landschaftssee

BAD WINDSHEIM - Leichte weiße Verkrustungen am Ufer, eine Salz­konzentration im Wasser um die drei Prozent und kaum Amphibien, die dort leben. Da diese Beschreibungen den zwischen der Franken-Therme und dem Reisemobilhafen gelegenen Landschaftssee und nicht den Salzsee des Bade-Tempels betreffen, ermittelt das Wasserwirtschaftsamt.

Das Wasser im Landschaftssee zwischen Therme und Reisemobilhafen weist einen deutlichen Salzgehalt auf. Das Wasserwirtschaftsamt hat nun Proben genommen und ermittelt, wer dafür verantwortlich ist. Es kann sein, dass das Wasser entsorgt werden muss. © Stefan Blank



Wer dafür verantwortlich ist, soll das detaillier­te Ergebnis einer Probe zeigen, mit dem Harald Tremel, Sachgebietslei­ter vom Wasserwirtschaftsamt, Ende nächster Woche rechnet.

Seinen Anfang genommen hatte die Geschichte damit, dass der Vorsit­zende der Ortsgruppe des Bundes Naturschutz, Bruno Täufer, Gewäs­ser in und um die Kurstadt herum auf Amphibien-Vielfalt untersucht hat und am Landschaftssee feststellte: "relativ artenarm". Zudem traf Täufer auch den bisher dort nachgewiesenen Laubfrosch nicht mehr an, wie er im Gespräch mit der Winds­heimer Zeitung erklärt.

In der Folge machte sich auch der Fraktionschef der SPD im Stadtrat, Matthias Oberth, ein Bild vor Ort, wie er der WZ auf Nachfrage bestä­tigte, und schrieb in einem Brief an Bürgermeister Bernhard Kisch von einem "stark veralgten" See, "der zu­dem kein sichtbares Leben im Wasser aufwies". Eine laut Oberth "zugege­benermaßen mit sehr rudimentären Mitteln durchgeführte Untersuchung" habe eine Salz-Konzentration von rund drei Prozent ergeben.

Aus einem Thermen-Becken?

Bürgermeister Bernhard Kisch antwortete auf Oberths Schreiben prompt, leitete den Hinweis auf den erhöhten Salz-Ge­halt auch an das Wasserwirtschafts­amt und informier­te die WZ. "Wir ge­hen der Sache nach und stehen in Verbindung mit dem Wasserwirt­schaftsamt", sagte Bernhard Kisch.

Als mögliche Ursache nannte Kisch nach Rücksprache mit Thermen-Chef Hubert Seewald einen Zufluss von so­lehaltigem Wasser aus einem Becken der Therme, der aus einer falsch an­geschlossenen Zuleitung stamme. Die­se sei beim Bau des Weges zum neuen Vital-Hotel nördlich der Badeeinrich­tung entdeckt und repariert worden.

Erste Ergebnisse aus dem Labor

Ob sich der Salzgehalt im Laufe der Zeit dadurch angesammelt hat, ist aber noch unklar, erklärt Harald Tremel vom Wasserwirtschaftsamt auf WZ-Nachfrage. Den Wert von rund drei Prozent dementierte Tre­mel nicht. Erste Ergebnisse der Was­serprobe aus dem Labor hätten erge­ben: "Der See ist so salzhaltig, dass das Wasser nicht einfach in den Küh­wassergraben da­neben eingeleitet werden kann." Tremel bestätigt auch: "Bürgermeis­ter Kisch hat uns auf den hohen Salzgehalt hinge­wiesen."

Darauf­hin haben Flussmeister und Stadt­bauamt Proben genommen, die in diesen Tagen im Labor abschließend ausgewertet werden. Da das Wasser des Sees in ein daneben gelegenes Re­genrückhalte- Becken geleitet wird und nicht direkt in den Kühwasser­graben fließe, gibt es "keine akute Ge­fahr", ist "kein Aktionismus nötig".

Wichtig ist dem Wasserwirtschafts­amt nun: Wer ist für die Einleitung des salzhaltigen Wassers in das rund 500 Kubikmeter fassende Gewässer verantwortlich? "Diese Frage kann ich abschließend aber noch nicht be­antworten", sagt Harald Tremel. "Wir rechnen mit den belastbaren Ergebnissen Ende nächster Woche." Nach WZ-Informationen gibt es zwei mögliche Verursacher: Entweder kommt es von der Therme oder von einer Sanierungsfläche mit Altlasten südlich der Bad Windsheimer Straße, von dem Grundwasser hochgepumpt und gereinigt, sodann in den Land­schaftssee eingeleitet wird.

So oder so, fest steht für Harald Tremel, der die von Bruno Täufer be­mängelte sehr geringe Artenvielfalt am Landschaftssee nachvollziehen kann: "Es ist klar, dass da was pas­sieren muss." Das Wasser müsste wohl abgepumpt und entsorgt oder deutlich verdünnt und abgeleitet werden. Was wohl allen Beteiligten wichtig ist, formuliert Tremel so: "So etwas sollte nicht wieder passieren."

