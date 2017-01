Bad Windsheim: Zweijähriger rennt vor ein Auto

Die Mutter stand mit dem Kinderwagen neben der Straße - vor 26 Minuten

UFFENHEIM - Glück im Unglück hatte in Zweijähriger am Dienstagnachmittag in Uffenheim. Unvermittelt rannte er plötzlich vor ein Auto. Die Fahrerin konnte jedoch noch rechtzeitig bremsen.

Am Dienstag fuhr eine 72-Jährige gegen 16.25 Uhr mit ihrem Pkw in Uffenheim auf der Ringstraße. Ein Zweijähriger stand währenddessen laut Polizei mit seiner Mutter am rechten Fahrbahnrand. Die Mutter kümmerte sich gleichzeitig noch um ihren Kinderwagen. Plötzlich rannte der Junge über die Straße, direkt vor das Auto der 72-Jährigen. Diese konnte gerade noch rechtzeitig bremsen, so dass sich der Zweijährige nicht schwer verletzte. Wegen Rückenschmerzen wurde er trotzdem in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto enstand kein Schaden.

bet

