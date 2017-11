Bad Windsheimer Bahnhof wird im Frühjahr verkauft

BAD WINDSHEIM - Die Deutsche Bahn will den Bad Windheimer Bahnhof im Frühjahr 2018 zum Verkauf stellen. Die Stadt zeigt sich interessiert und hat so manche Idee, das Gebäude besser zu nutzen.

Begehrtes Objekt: Das Bahnhofsgebäude steht seit Monaten leer. Im Frühjahr will die Bahn den Bau nun wohl im Internet anbieten. Die Stadt hat bereits Interesse daran bekundet. © Bastian Lauer



Beschleunigung der Bahnstrecke zwischen Steinach und Neustadt. Neubau der Bahnsteige am Bahnhof der Kurstadt. Barrierefreiheit. Nutzung des Bahnhofsgebäudes für touristische Zwecke oder einfach nur, um sich mit Verpflegung oder Lesestoff einzudecken. Was sich liest wie ein Wunschzettel für den Bad Windsheimer Bahnhof, könnte mittelfristig Wirklichkeit werden. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat die ersten drei Punkte als Projekte veröffentlicht, "deren Fertigstellung in den nächsten zwölf Monaten zu erwarten ist". Zudem soll das Bahnhofsgebäude im Frühjahr zum Verkauf angeboten werden. Ein Interessent: die Stadt.

Immer zur vollen Stunde rollt eine Regionalbahn aus dem Bahnhof der Kurstadt Richtung Steinach und eine Richtung Neustadt. Immerhin, denken sich viele Pendler, Touristen, Schüler oder andere Zugfahrer. Doch zufrieden sind viele nicht mit der Situation: Barrierefreiheit ist ein Fremdwort. Das Bahnhofsgebäude steht seit Monaten leer. Und viele Pendler zum Beispiel nach Nürnberg verbringen zahlreiche Stunden am Neustädter Bahnhof, weil der Zug aus der Noris Verspätung hat und der Anschlusszug Richtung Kurstadt nicht lange genug warten kann. Das gleiche Problem haben Burgbernheimer, Ipsheimer, Marktbergeler und Illesheimer. Nun kommt Bewegung in die Angelegenheit, hoffen Bürgermeister Bernhard Kisch und Stadtbaumeister Thomas Geismann.

Damit die Züge auf der Strecke schneller fahren können, sei die "Auflassung beziehungsweise Anpassung" von Bahnübergängen nötig, beschreibt die Eisenbahngesellschaft die Maßnahme. Dafür werden erste Grobplanungen geprüft, Voraussetzung sei aber die Bereitschaft der Kommunen zur Stilllegung von Bahnübergängen. Im Bereich Barrierefreiheit sei der Neubau von Bahnsteigen geplant. "Finanzierung der Planung gesichert, Planungen haben begonnen", wird mitgeteilt.

Schlechter erster Eindruck

Bleibt noch das Gebäude, das derzeit allen mit dem Zug in der Kurstadt Ankommenden einen nicht gerade erfreulichen ersten Eindruck vermittelt. Die Stadtverwaltung hat bereits mehrfach angedeutet, dass sie viele interessante Ideen zur Nutzung der Immobilie habe. Unter anderem wurde es von einigen als optimaler Standort für eine Tourist-Information gesehen. Das Bahnhofsareal wurde zudem in den Bereich des Sanierungsgebietes Kurviertel aufgenommen, städtische Maßnahmen sind geplant. Das Problem bisher: Der Bau gehört noch der Deutschen Bahn. Wie Bürgermeister Kisch der WZ und am Montagabend in der Runde der Fraktionschefs des Stadtrates verriet, hat das Unternehmen nun der Stadt mitgeteilt, dass das Gebäude im Frühjahr 2018 im Internet zum Verkauf angeboten werden soll. Kisch: "Die Stadt ist als Interessent bereits vorgemerkt."

Stefan Blank