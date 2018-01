Bad Windsheimer Freilandmuseum lädt zum Winteröffnungstag

Zum Ausklang der Weihnachtszeit spielen die "Bad Windsheimer Sänger" auf - vor 8 Stunden

BAD WINDSHEIM - Auch wenn er nach den aktuellen Wetterprognosen nicht wirklich winterlich-romantisch mit knirschendem Schnee werden wird, lohnt sich der Besuch des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim am "Winteröffnungstag".

In die Stube der Unterschlauersbacher Mühle laden die "Windsheimer Sänger" zur "Fränkischen Weihnacht" in Liedern und Versen von Hans Mehl ein © Harald Munzinger



Zudem ist die Pforte zu 700 Jahren anschaulicher fränkischer Zeitgeschichte am 6. Januar, dem Dreikönigstag, von 10 bis 16 Uhr geöffnet (Einlass bis 15.30 Uhr), ebenso das Museum "Kirche in Franken" in der Spitalkirche. Zum Ausklang der Weihnachtszeit singen und spielen die "Bad Windsheimer Sänger" um 13.30 und 15 Uhr in der Stube der Unterschlauersbacher Mühle nochmals die bekannte "Fränkische Weihnacht" in Liedern und Versen von Hans Mehl.

Dazu bietet die Mühlenküche wärmende Getränke wie Glühwein oder Kinderpunsch und eine kräftige Gemüsesuppe, ebenso wie Kuchen und Gebäck. Den nächsten Winteröffnungstag können sich Museumsfreunde schon für den 30. Dezember 2018 vormerken und einen weiteren am Dreikönigstag 2019.

Im Freilandmuseum blickt man zufrieden auf die Saison 2017 mit sehr erfreulichen Besucherzahlen zurück und hat auch längst wieder zahllose Anreize für 2018 geschaffen, wenn es am 10. März "mit geputzten Stuben und frisch bezogenen Betten in die neue Saison geht". Über 40 Seiten stark ist das Jahresprogramm, das am Winteröffnungstag an der Kasse ausliegt und auch im Internet veröffentlicht ist.

Neben vielen beliebten Sonderveranstaltungen vom Passionspiel, dem historischen Jahrmarkt sowie den Thementagen der Mühlen, Haustiere, Volksmusik oder der Kunst über Kinder-, Museums-Sommer- und Herbstfesten bis zur Museumsnacht oder den Mittelaltertagen wird auch wieder zu Ausstellungen, Kursen, Führungen und Mitmachaktionen sowie Vorführungen eingeladen.

Besuch lohnt sich auch im Winter

Verwaltungsleiter Jürgen Müller ist sicher, dass sich "ein Besuch im größten Freilichtmuseum Süddeutschlands auch im Winter lohnt, selbst sich das Museumsgelände seinen Besuchern derzeit nicht im weißen Winterkleid präsentiert". Denn - wie zu allen Jahreszeiten - gibt es auch am Dreikönigstag im weiten Museumsareal mit seinen Dörfern in ihrem speziellen regionalen Charakter immer wieder reizvolle Perspektiven zu entdecken. Und nicht nur Kinder werden ihre besondere Freude daran haben, wenn sie ab 15.30 Uhr im Seubersdorfer Hof beim Füttern und Tränken der Tiere zusehen können.

Zum diesjährigen "Winteröffnungstag" des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim müssen die Besucher wohl auf eine solche romantische Schneedecke verzichten. © Clemens Helldörfer



Es empfiehlt sich zudem ein Rundgang durch die Ausstellung über die Evangelischen Pfarrhäuser in Franken in der Betzmannsdorfer Museumsscheune, wo sie auch vom 1. März bis 21. Mai besichtigt werden kann, ehe sie der Dokumentation "Schule im Nationalsozialismus" Platz machen wird. Vom 10. März bis 15. April wird auch in der Spitalkirche über die Pfarrhäuser unter dem Titel "Nicht Dorfhaus und nicht Villa" informiert - am Dreikönigstag von 10 bis 16 Uhr. Am 16. Juni wird dort das Jubiläumsjahr "700 Jahre Hospitalstiftung und 600 Jahre Spitalkirche zum heiligen Geist" eröffnet.

So stimmen Bezirkstagspräsident Richard Bartsch und Museumsdirektor Dr. Herbert May in der Programmvorschau auf ein weiteres interessantes Museumsjahr mit "viel Spaß beim Entdecken" des Lebens der ländlichen Bevölkerung in früheren Zeiten ein. Dokumentiert ist dieses in über 100 weitgehend originalgetreu eingerichteten Bauernhöfen, Handwerks- und Gasthäusern, Mühlen, Brauereien oder Schäfereien, Scheunen und Ställen in der "alten nachempfundenen Kulturlandschaft".

