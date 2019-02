Bad Windsheimer Freilandtheater: Charaktertyp trifft auf Neuling

Die beiden Freilandtheater-Schauspieler Julia Gruber und Peter Huber über die darstellende Kunst als ihre gemeinsame Leidenschaft - 11.02.2019 16:00 Uhr

BAD WINDSHEIM - "Stationentheater ist für mich eine völlig neue Erfahrung", erzählt Julia Gruber über ihre erste Spielzeit beim Freilandtheater. Sie übernimmt in Christian Lauberts aktuellem Winterwandelstück In alter Freundschaft die Rolle der Nora Korbes, der Witwe des Toten, von dem angeblich die Briefe stammen sollen, um die es in der Geschichte geht.

In einer der Szenen stehen Julia Gruber und Peter Huber gemeinsam auf der Freilandtheater-Bühne. © Foto: Elke Walter



In einer der Szenen stehen Julia Gruber und Peter Huber gemeinsam auf der Freilandtheater-Bühne. Foto: Foto: Elke Walter



Die 1988 geborene Schauspielerin stammt nicht aus einer Bühnenfamilie, dennoch hätten sie ihre Eltern bei ihrem Wunsch immer unterstützt, erinnert sie sich an die Anfangszeit. Allerdings hätten beide ihr dazu geraten, erst eine "richtige" Ausbildung zu machen. So kam es, plaudert sie fröhlich weiter, dass sie ein Volontariat bei Radio Ramasuri und Radio Galaxy in Weiden absolvierte. "Eine tolle Sache, als Redakteurin und Moderatorin arbeiten zu können", erzählt sie begeistert. Eine Ausbildung als Studiosprecherin folgte noch. Von 2011 bis 2015 absolvierte sie die Schauspielausbildung an der Athanor Akademie für Darstellende Kunst Passau. Bis Sommer 2014 hatte die Schauspielakademie ihre Ausbildungsräume auf der Burg im oberbayerischen Burghausen, bevor der Umzug nach Passau anstand.

Kleinere Engagements etwa am Landestheater Oberpfalz oder am Off-Theater Wien folgten. Neben der Theatertätigkeit konnte sie bei einer Reihe an Filmprojekten mitspielen. Sie genieße die Abwechslung zwischen Bühne, Film und Redaktionstätigkeit, obwohl das für sie gleichzeitig immer auch viel Fahrerei bedeute. Denn parallel zur Ensembletätigkeit arbeitet sie noch bei Oberpfalz TV. Darüber hinaus plant sie ein Klassenzimmerstück für die Grundschule nach der Geschichte "Johnny Hübner greift ein" von Hartmut El Kurdi. "In der Geschichte gerät Olga während ihrer Lektüre in die Handlung des Buches, direkt auf ein Piratenschiff, die Schulkinder können nun mithelfen, dass Johnny das Mädchen retten kann", umreißt sie die Geschichte.

In Bad Windsheim habe man sie gut aufgenommen, sie fühle sich sehr wohl. "Eigentlich hatte ich mich für eine andere Rolle im aktuellen Stück beworben. Aber Intendant Laubert hat mir nach dem Vorsprechen dann die Rolle der Korbes-Witwe angeboten." Seit der Premiere am 10. Januar hat sie diese Rolle nun schon unendlich oft gespielt. Das sei wie in "Täglich grüßt das Murmeltier", sagt sie lächelnd. Eine besondere Herausforderung, an einem Theaterabend dieselbe Szene vor unterschiedlichen Besuchergruppen mehrmals unmittelbar hintereinander zu wiederholen und dabei immer mit derselben Frische zu spielen.

Große Ortswechsel hat sie dabei im Gelände des Freilandmuseums nicht zu bewältigen, wie sie sagt, beim Winterwandeltheater gingen die Publikumsgruppen selbst gemäß der Handlung von Szene zu Szene. Aus den einzelnen Szenenfragmenten setzt sich dann nach und nach die gesamte Geschichte zusammen. Immer wieder kommen dabei die Briefe, die angeblich ihr toter Mann geschrieben haben soll, ins Spiel. Julia Gruber verkörpert ihre Figur in zwei Szenen, eine davon mit ihrem Kollegen Eckhard Ischebeck, der als Markus Reinberger zu sehen ist, und die andere mit ihrem Szenenpartner Peter "Petrus" Huber, der in die Rolle des Gerichtsvollziehers Carl Friedrich Stein ihren restlichen Besitz aus der Villa ihres Mannes pfänden muss.

Was für die junge Schauspielerin eine neue Theateraufgabe bedeutet, ist für ihren Kollegen Peter Huber schon lange "Schnee von gestern". Denn er gehört zu den wenigen Darstellern, die fast von Beginn an in den meisten Stücken des Freilandtheaters dabei waren. Er ist ein Urgestein des Museumstheaters. Der gebürtige

Münchner (Jahrgang 1950) steht bereits seit Ende der 1970er-Jahre auf der Bühne. Mehr als 25 Jahre spielte er bei der ältesten Amateurbühne der Landeshauptstadt, dem Dramatischen Club Alpenröserl, bevor es ihn nach Mittelfranken zog. Im Jahr 2007 entschied sich Peter Huber endgültig, seinen Beruf als gelernter Elektroinstallateur sowie seine Tätigkeit als selbstständiger Transportunternehmer an den Nagel zu hängen und sein Hobby zum Beruf zu machen.

Nach dem Umzug nach Markt Erlbach bot sich mit der Gründung des Freilandtheaters Bad Windsheim im Jahr 2004 durch Christian Laubert erneut die Chance, schauspielerisch tätig zu sein. Neben dem Freilandtheater war Huber, während der Intendanz von Jürgen Eick, auch am Theater Ansbach sowie in einigen Film- und Fernsehrollen zu sehen. Wiederholte Image- und Werbefilme, die Tremoniamedia herstellt, gehören außerdem dazu. "Da habe ich richtig Glück, dass ich kein auswechselbarer Allerweltstyp bin", urteilt Huber. Und schmunzelt dabei. Tatsächlich ist Huber ein echter Charaktertyp mit einer unverwechselbaren Aura, dem Intendant Christian Laubert viele seiner Rollen für das Freilandtheater direkt auf den Leib schreibt. Seit der Gründung der freien Theatergruppe "Kommando Grimm" in Ansbach hilft der Oberbayer alljährlich in der Weihnachtszeit auch bei der Aufforstung des Grimmschen Märchenwaldes.

Daneben ist Peter Huber auch in anderen Theaterproduktionen in der Region zu sehen, etwa als Severin Meier in Rolf Kindlers Stück "Das Ordnungsamt schlägt zurück", an der Seite seiner Kollegin Saskia Leder. "Ein witziges Stück, das alle Beamtenklischees abgreift und zu einer amüsanten Reise durch die Welt des Bürolebens einlädt", wie Huber erzählt. Zu sehen ist die Inszenierung am 10. Mai im Ansbacher Spielwerk sowie am 11. und 12. Mai in der Scheune McNeill in Unterlaimbach bei Scheinfeld.

Beim Freilandtheater organisiert Peter Huber seit vielen Jahren zudem den gesamten Ticket-Vorverkauf. "Das ist viel Arbeit", gibt der Schauspieler zu, "aber davon lebt das Theater auch in besonderem Maß." Der Besucherandrang ist auch in diesem Jahr wieder sehr groß, berichtet er zufrieden. Das Winterwandeltheater hat seine Pforten noch bis zum 16. Februar geöffnet. Die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt, das gehört zu dieser speziellen Theaterform dazu. "Eine sehr große Herausforderung, aber man gewöhnt sich auch daran und irgendwie macht das auch trotz der Witterung immer viel Spaß", urteilt das Schauspieler-Duo übereinstimmend. Außerdem müssten die Zuschauer bei jedem Wetter durch das Museumsgelände zu den einzelnen Szenenorten laufen, ergänzen sie. Das verbindet.

ELKE WALTER