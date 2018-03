Bad Windsheimer Jugendtreff als Anziehungspunkt

Vorstand des Trägervereins bestätigt - Fab-Lab lockt neue Gäste - Breitgefächertes Angebot - 09.03.2018 17:43 Uhr

BAD WINDSHEIM - Bei der Jahresversammlung des Freundeskreises Jugendförderung blickten die Verantwortlichen in der Schneiderscheune in Bad Windsheim mit einem guten Gefühl auf ein spannendes Jahr mit vielen Aktivitäten, also ein laut Vereinschef Matthias Oberth übliches Jahr, zurück. Keine Veränderungen gab es bei den Neuwahlen, alle Vorstandsmitglieder machen weiter.

Führungsteam des Freundeskreises mit Edwin Ullmann, Matthias Oberth (vorne, von links), Bürgermeister Bernhard Kisch, Stefan Röschenthaler, Christine Krüger und Dieter Vatter (hinten, von links). © Foto: B. Glowatzki



Oberth dankte dem Scheunen-Team, das derzeit aus Patrick Wiesinger, Katrin Schorr und Cristine Ursan besteht, für die engagierte und pädagogisch fundierte Arbeit. Der Freundeskreis zeigte sich jedoch auch mit seinem Führungsgremium zufrieden und so wurde Oberth als Vorsitzender, Christine Krüger und Edwin Ullmann als Zweite und Dritte Vorsitzende einstimmig wiedergewählt. Das Amt des Kassiers bleibt bei Dieter Vatter und Schriftführer ist weiter Stefan Röschenthaler.

Im Jahr 21 des Bestehens ist man bestrebt, an Bewährtem festzuhalten und gleichzeitig immer offen für Neues zu sein. Den offenen Jugendtreff besucht täglich eine Gruppe von zwölf- bis 16-jährigen Jugendlichen und gerade für diese ist der Treff sehr wichtig, wie Patrick Wiesinger betont. Die wöchentliche Mädchengruppe wird von durchschnittlich zehn Personen besucht, bei der Jungengruppe sind es sogar rund 20, die regelmäßig zu Aktivitäten zusammenkommen.

Mit erlebnispädagogischen Angeboten steht Wiesinger nicht nur den Jugendlichen in der Schneiderscheune zur Verfügung, sondern geht auf Wunsch auch in Schulen, Vereine oder zu Schulklassen ins Schullandheim. Dank vieler treuer Sponsoren ist in der Schneiderscheune über Jugendgruppen und Ferienprogramm hinaus Weiteres geboten. Reparaturcafé, Kultur und Konzerte und das Fab-Lab im ersten Stock. Mit Begeisterung wurden 3-D-Drucker und Lasercutter in Betrieb genommen.

Projekt im Wallgarten

Am Wochenende startet der erste Workshop, der schon ausgebucht ist. Weitere Angebote mit Geräten und Maschinen des Fab-Labs folgen. Auch mit dem Obst- und Gartenbauverein stehe man in Gesprächen, um die Nutzung des Wallgartens zu intensivieren. Dabei könnte sich ein größeres Projekt im Sommer ergeben.

Bürgermeister Bernhard Kisch freute sich über den Input von vielen Leuten, die in der Schneiderscheune mitwirken, denn gerade die Jugendkultur sei schnelllebig und befinde sich in einem ständigen Wandel. Neue Ideen seien gut für die Entwicklung und den Bestand der Einrichtung über das im vergangenen Jahr gefeierte Jubiläum hinaus. Mit dem Fab-Lab und derzeit vor allem mit dem Lasercutter ziehe man die Aufmerksamkeit aus dem näheren und weiteren Umkreis auch auf die Stadt.

gwk