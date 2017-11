Bad Windsheimer Kirchenmusik mit vielen Verbindungen

Programm liegt aus – Geistliche Lieder von Peter Cornelius und eine Markuspassion - 20.11.2017 18:02 Uhr

BAD WINDSHEIM - Nach den kaum vergangenen Höhepunkten zum Reformationsjubiläum wie der Aufführung der Lobgesang-Sinfonie präsentiert Dekanatskantorin Luise Limpert das druckfrische Programm mit den kirchenmusikalischen Veranstaltungen für 2018.

Karin Hüttel, Luise Limpert, Hannelore Bedal und Walter Stüber sind für die Kirchenmusik in Bad Windsheim unterwegs und verteilen die neuen Jahresprogramme. © Foto: Barbara Glowatzki



Karin Hüttel, Luise Limpert, Hannelore Bedal und Walter Stüber sind für die Kirchenmusik in Bad Windsheim unterwegs und verteilen die neuen Jahresprogramme. Foto: Foto: Barbara Glowatzki



Für Dekanin Karin Hüttel ist Kirchenmusik ein ganzheitliches Angebot, das Herz, Seele und Kopf anspricht. Deshalb freut sie sich auch besonders über das vielfältige und hochwertige Programm.

Bewährtes und Beliebtes wie Muttertags- und Silvesterkonzert sind wieder dabei, ebenso die musikalischen Passionsandachten. Dazu wird nach Flötenmusik mit Beate Ensenberger und Luise Limpert sowie einer Andacht mit Christian Glowatzki an der Gambe am 16. März 2018 auf Wunsch der Dekanin mit einem Saxofon ein in diesem Rahmen ausgefallenes Instrument erklingen. Intensive und gründliche Vorbereitung braucht die Markuspassion des Barockkomponisten Reinhard Keiser, die am Karfreitag von der Kantorei, dem Ansbacher Kammerorchester und Solisten in der Seekapelle aufgeführt wird, erläuterte Limpert. Die 20-minütigen Orgelmusiken im August bestreiten überwiegend einheimische Organisten.

700 Jahre Hospitalstiftung

Im Herbst wird es in St. Kilian ein Konzert mit dem Amadeus-Chor aus Neuendettelsau geben, und der Ewigkeitssonntag am 24. November bietet nach Meinung der Kirchenmusikdirektorin eine gute Möglichkeit, schöne Musik zu machen, und auch genügend Zeit, diese gut vorzubereiten. Gleichzeitig wird mit diesem Konzert das 700-jährige Bestehen der Hospitalstiftung begangen. Das Konzert wird in der Spitalkirche stattfinden und das Weihnachtskonzert ersetzen.

Walter Stüber vom Förderverein Kirchenmusik hob erfreut hervor, dass es 2018 viel Musik während der Gottesdienste geben wird. In der Seekapelle spielt unter anderem ein Veeh-Harfen-Ensemble, in St. Kilian gibt es im April einen Kantatengottesdienst mit der Kantorei, dessen Programm noch in der Planung ist, und im Mai singt Bariton Christoph von Weitzel geistliche Lieder von Peter Cornelius zum "Vater unser". Hüttel unterstrich die vielen Verbindungen, die die Kirchenmusik eingehen wird: Mit dem Evangelischen Bildungswerk wird es gemeinsame Veranstaltungen geben, eine davon befasst sich am 4. Januar im Lutherhaus mit Luthers Weihnachtsliedern, die dort auch gesungen werden. Eine schon lange bestehende Verbindung von Kirchenmusik und Diakonie pflegt das Muttertagskonzert des Posaunenchores, dessen Erlös schon traditionell für die Kongo-Partnerschaft gespendet wird. Auch mit den Schulen tritt die Kirchenmusik in Verbindung. So finden beispielsweise die wöchentlichen Proben des Kinderchores mit den Kindern ab der zweiten Klasse in der Hermann-Delp-Schule statt, sodass auch Kinder aus Ganztagsklassen teilnehmen können.

Die neuen Programme liegen unter anderem in Kirchen und bei der Touristeninformation aus. Darüber hinaus wird es in den umliegenden Kirchengemeinden eigene Veranstaltungen geben, die die Dekanatskantorin Besuchern ebenfalls ans Herz legt.

Barbara Glowatzki