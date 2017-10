Bad Windsheimer Stadtrat bereitet Investor den Weg

BAD WINDSHEIM - Grünes Licht für zwei große Bauprojekte, am Kochbräu-Areal und nahe der Therme, Im Häspelein. Von Euphorie, Aufbruchstimmung oder einfach nur breiter Zustimmung für die Pläne kann im Stadtrat allerdings nicht die Rede sein. Elf Stadträte stimmten für die Bebauungspläne "Johanniterstraße" und "Im Häspelein", sieben dagegen.

Am nordöstlichen Teil des Kochbräu-Areals (rechts im Bild) ist für dort zu errichtende Gebäude festgeschrieben, dass in deren Erdgeschossen nur Einzelhandel, Dienstleistung oder Gastronomie angesiedelt werden dürfen. © Foto: Claudia Lehner



Beide Gebiete hängen zusammen, da dem Investor auferlegt wurde, dass er nur, wenn er in der Innenstadt etwas entwickelt, auch das Gebiet I Häspelein nutzen darf. Eigentlich hätte über die Pläne – jeweils Abwägungs- und Satzungsbeschluss – bereits bei der Sitzung Mitte September abgestimmt werden sollen. Für die Mehrheit der Stadträte gab es jedoch noch – wie berichtet – zu viele offene Fragen, sodass zuerst lange unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert und die Beschlüsse im öffentlichen Teil vertagt wurden.

Ein internes Gespräch der Fraktionsspitzen mit Herbert Blaschke, Geschäftsführer des Investors Isarkies, in der vergangenen Woche brachte wohl zumindest für einige der Räte Klarheit. Doch weiterhin sind nicht alle für das Projekt zu begeistern, wie die öffentliche Stadtratssitzung am Donnerstag zeigte.

Wohnen nicht im Erdgeschoss

Ergebnis der internen Abstimmungen im Vorfeld der Sitzung: Der Bebauungsplan Johanniterstraße wurde konkretisiert, um die Befürchtungen mancher Räte, es könnte doch auf mehr Wohnungen und weniger Gewerbe hinauslaufen als angedacht hinauslaufen, zu zerstreuen. So ist nun für zwei Bauflächen – eine am nordwestlichen Ende des Bebauungsplans mit Zugang zur Johanniterstraße, die andere im Nordosten, hin zur Schimmelgasse – klar formuliert, dass im Erdgeschoss der dort zu errichtenden Gebäude nur Einzelhandel, Dienstleistung und/oder Gastronomie zulässig sind. Das hat jedoch nicht ausgereicht, alle Räte zu überzeugen.

Ausführlich wurden in der öffentlichen Sitzung noch einmal Argumente ausgetauscht. Am Ende stimmten, wie von ihnen bereits in der Diskussion angekündigt, sieben Stadträte gegen die beiden Pläne: Die Fraktion Windsheimer und Ortsteilbürger in Rathaus (WiR) – Jürgen Heckel, Gerhard Koslowski und Dr. Wolfgang Stadler –, außerdem Alexandra Horst, Eberhard Gurrath und Dr. Stefan Eckardt von den Freien Wählern (FWG) sowie SPD-Stadträtin Ismene Dingfelder.

Bürgermeister Bernhard Kisch hatte vor Beginn der Debatte noch einmal auf die Entstehung des Projektes hingewiesen, darauf, dass – nachdem bereits 1989 die Gebäude der früheren Kochbräu abgerissen wurden – erst jetzt eine Chance für die Ansiedlung von Einzelhandel bestehe, da nun beide Grundstücke zur Verfügung stehen. "Grundsätzlich besteht bereits Baurecht", betonte er. Mit den Bebauungsplänen habe man als Stadtrat die Chance, die Entwicklung zu steuern.

Für Georg Gerhäuser (CSU) ist klar, dass nichts zu tun die Innenstadt weiter kaputt macht: "Stillstand ist Rückschritt." Fraktionskollege Dieter Hummel erinnerte an frühere Anläufe zur Innenstadtbelebung und appellierte dafür, diesen "wichtigen Strohhalm" zu ergreifen. Keine Alternative zu den Plänen gibt es für Matthias Oberth (SPD). Ohne Bebauungspläne ginge Im Häspelein an den früheren Investor zurück und könnte dort durchaus gebaut werden. In der Innenstadt passiere dann aber nichts. Für ihn stellt sich die Frage: "Haben wir den Mut oder nicht?"

FWG-Fraktionsvorsitzender Werner Spieler sprach sich für das Projekt aus. Bei den jüngsten Treffen habe sich viel geklärt. Die städtebaulichen Verträge regelten sehr genau, wie sich der Investor gegenüber der Stadt zu verhalten habe, inklusive hoher Vertragsstrafen. Trotz aller Zweifel und Ängste: "Es wäre noch schlechter, nichts zu tun." Er wusste, dass seine Fraktionskollegen anderer Meinung sind. Stefan Eckardt betonte später: "Ich sehe keinen großen Wurf und kein touristisches Highlight." Seiner Meinung nach hätte man mehr tun können. Er befürchtet, dass doch nur Im Häspelein etwas entstehe. Dem widersprach Gerhäuser. Das könne sich kein Investor leisten. Wie schon Spieler herausgestellt hatte, gibt es Vertragsstrafen in Millionenhöhe.

Alexandra Horst ist dagegen, das Aldi in den Osten der Stadt umzieht. Sie findet den Impuls für die Johanniterstraße zu schwach und befürchtet Probleme bei der Zufahrt zum Häspelein aufgrund der Bahnschranke. Wegen des dann zunehmenden Verkehrs durch die Innenstadt hält auch Dingfelder den Standort am Kurgebiet für ungeeignet. In der Altstadt passiert ihr zu wenig. Kritisch sieht das Vorhaben auch Ronald Reichenberg (SPD), stimmte aber doch dafür. Die fundamentalste Kritik übte Jürgen Heckel, er lehnt die Aussiedlung von Läden an den Stadtrand ab. Am Kochbräu-Areal seien es zu wenig Parkplätze, außerdem sei zu Beginn von einem Lebensmittelmarkt die Rede gewesen. Den hält er für geeigneter als ein Textilgeschäft. "Das bringt uns nicht nach vorn", sagte er über die Pläne an der Johanniterstraße. Insgesamt war in der Diskussion viel Emotion zu spüren. Das Ergebnis zeigt: Die Bedenken sind nicht ausgeräumt.

