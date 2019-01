Bad Windsheims Grüne vor dem Neustart

Martin Bauer möchte den aktuellen Aufschwung nutzen - vor 45 Minuten

BAD WINDSHEIM - Landauf, landab erlebt die Partei Bündnis 90/Die Grünen derzeit einen Höhenflug, seit vielen Jahren ist sie eine feste Größe in den deutschen Parlamenten aller Ebenen. Nur im Bad Windsheimer Stadtrat sucht man ihre Vertreter bislang vergeblich. Was daran liegt, dass sich noch nie welche zur Wahl gestellt haben. Das soll beim nächsten Mal anders werden, hofft Martin Bauer, der Sprecher des mehr oder weniger existenten Ortsverbandes der Partei.

Die Grünen profitieren momentan von guten Wahl- und Umfrageergebnissen. © dpa



Bei den bayerischen Landtagswahlen, als die Grünen mit 17,6 Prozent der Wählerstimmen erstmals zweitstärkste Kraft nach der CSU wurden, machten in Bad Windsheim 14,7 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei den Grünen. Bei vorangegangenen Wahlen erzielte die Partei in der Kurstadt ebenso stets Resultate deutlich über der Fünf-Prozent-Hürde, bei den Kreistagswahlen etwa waren es acht Prozent. Nur im Stadtrat, wo diese Grenze ohnehin keine Rolle spielt, sucht man Grüne bislang vergeblich. Was freilich daran liegt, dass sie es noch nie zu einer Kandidatenliste für das Stadtparlament gebracht haben.

Die Grünen tun sich in der Kurstadt traditionell schwer, organisatorisch auf die Beine zu kommen. Erste Aktivitäten in den frühen 1980er-Jahren erwiesen sich als wenig nachhaltig, Anfang 2013 erfolgte dann die Wiedergründung des Ortsverbands. Doch auch das "hat sich relativ früh verloren", sagt Martin Bauer, zumal dem Ortsverband alsbald Bauers Co-Vorsitzende Laura Dziekan abhanden kam. Seither fungiert Bauer als eine Art kommissarischer Ortsvorsitzender, ansonsten herrscht weitgehend Funkstille. Der 32-Jährige, derzeit Beisitzer im Kreisvorstand seiner Partei und seit 2014 Mitglied des Kreistags, spricht aktuell von gerade mal einem aktiven Mitstreiter in Bad Windsheim, ansonsten steht er mit seinen Bemühungen in der Stadt allein auf weiter Flur. Deshalb wiederum konzentriert er seine politischen Aktivitäten auf den Kreisverband und die Arbeit im Kreistag.

Vor diesem Hintergrund kam die zur Stadtratswahl 2014 geplante Liste nie zustande, doch nun nimmt Bauer einen neuen Anlauf. Im Vorfeld der Europawahl Ende Mai möchte er den auch im Landkreis und in der Kurstadt registrierten Mitgliederzuwachs und den Aufschwung dazu nutzen, den sieben Mitglieder zählenden Ortsverband – im Landkreis sind es rund 80 – zu reaktivieren und mit Leben zu erfüllen. Mittelfristige Zielsetzung ist abermals, mit einer eigenen Liste zur Stadtratswahl 2020 anzutreten.

Niederschwellig anknüpfen

In einer ersten Phase der Werbung will Bauer "niederschwellige Anknüpfungspunkte" nutzen, um potenzielle Mitstreiter innerhalb und außerhalb der Partei anzusprechen. Erster Punkt ist das "Volksbegehren Artenvielfalt", für das Bauer und Parteifreunde aus dem Kreis am morgigen Samstag ab 12 Uhr auch vor Einkaufsmärkten in Bad Windsheim werben.

Und dann möchte Bauer die Landesdelegiertenkonferenz der bayerischen Grünen nutzen, die am 2. und 3. Februar mit dem Themenschwerpunkt Europa im Kur- und Kongress-Center über die Bühne geht. Schon jetzt lädt er alle Interessierten dazu ein, den Parteitag im KKC zu besuchen und sich so völlig unverbindlich ein Bild von Zielen, Inhalten und Arbeit der Grünen zu machen.

Günter Blank