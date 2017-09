Bad Windsheims Stadtrat hinterfragt Bebauungspläne

BAD WINDSHEIM - Vor der Türe zum Sitzungssaal des Bad Windsheimer Rathauses ratlose Gesichter und zunehmend Unmut. Drinnen gab es in nicht öffentlicher Sitzung offensichtlich Gesprächsbedarf. Doch worüber ganz genau, darüber wollte keiner genau Auskunft geben.

Auf dem rot umrandeten Areal der früheren Kochbräu sollen neue Gebäude vorwiegend für Einzelhandelsgeschäfte entstehen. Über die Details sind sich die Stadträte jedoch noch nicht einig. Foto: Repro: Auktor Ingenieur GmbH



Als nach mehr als einer Stunde der öffentliche Teil doch seinen Anfang nahm, wurden die Beschlüsse zu den Bebauungsplänen Johanniterstraße und Im Häspelein, und damit die meisten der Tagesordnungspunkte, vertagt auf eine Sondersitzung am 28. September. Es war ein kurioser Abend. Der Knackpunkt: ein Name.

Um zirka 20 Uhr hätte die Sitzung beginnen sollen. Recht viel Publikum, etwa ein Dutzend potenzielle Zuhörer, hatte sich eingefunden: Ortsteilbeauftragte, interessierte Bürger. Mit ihnen warteten auch Herbert Blaschke, Geschäftsführer der Firma Isarkies, des Investors, der sowohl das Gebiet Im Häspelein als auch das Kochbräu-Areal (Bebauungsplan Johanniterstraße) entwickeln will, sowie die Stadt- und Raumplanerin Sandra Hennlich.

Die Minuten verrinnen. Gelegentlich geht ein Stadtrat vorbei, auf die Toilette möglicherweise, dann wird Herbert Blaschke kurz zur Seite genommen. Gut eine Viertelstunde später wird er in den Sitzungssaal gebeten. Glücklich kommt er nicht aus dem Saal zurück. Ernstes Gesicht, Kopfschütteln. Er würde gerne loslegen mit den Plänen für beide Areale, wie er sagt. Was fehlt, ist die Rechtssicherheit durch die Bebauungspläne, erst dann kann er Verträge mit den künftigen gewerblichen Mietern abschließen.

Solche hat er an der Hand, sagt er. Auch für das Innenstadtgebiet, was sich deutlich schwieriger gestaltet als im Außenbereich, nahe dem Kur- und Kongress-Center, Im Häspelein. Dass aber beide Areale, die von der Stadt erworben worden waren, entwickelt werden, beziehungsweise das in der Altstadt in jedem Fall, das war den Stadträten von Anfang an sehr wichtig gewesen. Eine Grundbedingung war dies, um "die Kröte" im Häspelein der Innenentwicklung wegen zu schlucken. Isarkies hat das zugesichert und sollte bis Herbst ein Konzept vorlegen. 30. September ist der Stichtag, weshalb Stadtrat und Investor nun etwas im Zugzwang sind.

Ankermieter, also der wichtigste, der andere mitzieht, soll eine Firma für Herren, Damen- und Kinderbekleidung sein, die 600 Quadratmeter belegen würde. "Ein Filialist, nicht aus Bayern", so viel verriet Blaschke im Gespräch mit der WZ, jedoch nicht den Namen. Den wollte und werde er auch dem Stadtrat nicht nennen, bevor ein Vertrag unterzeichnet sei, selbst wenn dies einige Räte unbedingt wissen wollten.

Viel Kopfschütteln

Kurz vor 21 Uhr öffnen sich die Türen zum Sitzungsaal wieder. Einige der Bürger sind da jedoch bereits nach Hause gegangen. Theoretisch soll es weitergehen. Offensichtlich ist aber noch Redebedarf, nach zwei Stunden Diskussion wird in kleinen Gruppen geflüstert, werden Köpfe geschüttelt, die CSU-Fraktion redet auf Blaschke ein. Um 21.03 Uhr ruft Kisch noch einmal eine wohl von allen benötigte Pause aus. Um etwa 21.10 Uhr geht es weiter, die meiste Zeit ohne Kisch. Der redet weiter mit dem Investor. Ohnehin sind aber nur kurz eine Vergabe abzusegnen und einige Punkte unter Sonstiges abzuhandeln. Die Zuhörer dürfen um 21.32 Uhr wieder gehen. Es geht weiter - nicht öffentlich.

Die meisten Fraktionschefs hielten sich im Nachgang der Sitzung auf WZ-Nachfrage bedeckt zu dem, was zu den langen Diskussionen im nicht öffentlichen Teil geführt hat. Wie dann doch von mehreren zu erfahren war, hatte es einen Antrag von SPD, FWG, WiR und Liste Land gegeben mit dem Ziel, die Punkte zu den Bebauungsplänen von der Tagesordnung im öffentlichen Teil zu nehmen, weil man sich nicht genug informiert gefühlt habe. Es hatte im Vorfeld auch keine Runde der Fraktionsspitzen gegeben.

Die Anträge wurden zwar wieder zurückgezogen, die Punkte aber dennoch von der Tagesordnung genommen. Am Mittwoch wird es eine Besprechung der Fraktionsvorsitzenden mit Isarkies geben, entschieden werden soll bei einer öffentlichen Sondersitzung des Stadtrates am 28. September. Für Matthias Oberth (SPD) gibt es zu viele offene Fragen, um jetzt eine Entscheidung zu treffen. Etwa was kann genau im Bebauungsplan geregelt werden, um eine "für die Innenstadt relevante Entwicklung" mit Gewerbe zu erzielen. Wie er betonte, soll "gemeinsam mit dem Investor" eine Lösung gefunden werden. Auch Jürgen Heckel (WiR) will sicherstellen, dass der angestrebte "Aufbruch für die Altstadt" mit dem Projekt wirklich erreicht wird. Die beste Lösung für die Stadt.

Reinhold Krebelder von der Liste Land sprach von kontroversen Meinungen, die es zu diesem Thema gebe. Er hofft, dass man das Thema bei der Sondersitzung "zum Guten regeln" könne. Eberhard Gurrath wollte sich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler gar nicht zur nicht öffentlichen Sitzung äußern.

Für Georg Gerhäuser (CSU) war die zwei Stunden dauernde nicht öffentliche Diskussion zu diesem Zeitpunkt unverständlich. Vier Monate seien die Bebauungspläne in dieser Form bekannt gewesen, genug Zeit, sich zu informieren und beim Investor nachzufragen. "Stillstand ist ein Rückschritt" findet er und hofft, dass das Projekt nun auf den Weg kommt.

