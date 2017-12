Bad Windsheims Therme steuert auf zweitbestes Jahr zu

Rekord aus dem Jahr 2016 kann nicht mehr erreicht werden - Geschäftsführer dennoch zufrieden - 30.12.2017 07:09 Uhr

BAD WINDSHEIM - Der Rekordbesuch von 2016 wird in der Franken- Therme heuer nicht geknackt werden. Das war Hubert Seewald, dem Geschäftsführer der Badeeinrichtung, schon ziemlich früh in diesem Jahr klar. Am Freitag und Samstag, die beiden letzten Tage des Jahres 2017, wird sich aber entscheiden, ob es das zweitbeste Jahr seit Bestehen werden wird.

Franken Therme © Heckel, Franken-Therme



Franken Therme Foto: Heckel, Franken-Therme



Zu überschreiten gilt es die Zahl von 2013. Damals erholten sich 442 284 Besucher in Bad Windsheims Sole-Badetempel. Mehr waren es nur im Jubiläumsjahr 2016 – gefeiert wurde das zehnjährige Bestehen der Einrichtung mit zahlreichen Aktionen. Da passierten 457.045 Gäste die beiden Drehkreuze am Eingang.

In den vergangenen Tagen standen die Gäste bereits wieder Schlange vor der Tür der Einrichtung. Am Donnerstag zählte Hubert Seewald 2050 Besucher. Er ist optimistisch, das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten einzufahren. Am Freitagmorgen fehlten dazu noch 4381 Badegäste. Geöffnet hat die Therme noch am Freitag den ganzen Tag und Silvester bis 14 Uhr. "Ich bin optimistisch, dass das klappt", sagt Seewald, der die Wettervorhersage für heute mit großer Freude gelesen hat. "Den ganzen Tag Regen und nicht zu kalt." Da werden die Besucher auch in diesen Tagen wieder Schlange stehen.

kam