Bald barrierefrei durch das Reichsstadtmuseum

Treppenlift wird bis Ostern eingebaut - vor 3 Stunden

BAD WINDSHEIM - Das Reichsstadtmuseum im Ochsenhof ist auf dem besten Weg, "barrierefreier" zu werden, wie es Ralf Spyra vom Bad Windsheimer Stadtbauamt formuliert. Er hat die Obhut der Baustelle. Bis das Museum am Ostersonntag öffnet, sollen alle Maßnahmen abgeschlossen sein.

Die Stufe am Museumseingang wird morgen begradigt. Foto: Foto: Nico Christgau



"Wir haben alles getan, dass es so weit fertig ist für die Eröffnung", sagt Spyra. Die Sonderausstellung Porsche-Modellautos wird heute Abend erstmals für geladene Gäste zu sehen sein. Diese können dann auch schon die ersten großen Veränderungen betrachten. Aus zwei Toilettenräumen wurde einer gemacht. Wände wurden herausgerissen, neue gezogen. Es entstand eine behindertengerechte Toilette, zusätzlich wurde Raum für eine kleine Abstellkammer gewonnen, erklärt Spyra.

Heiz- und Wasserleitungen wurden bei der Sanierung ebenfalls getauscht. Die Alarmanlage musste neu verlegt werden.

Die wichtigste Maßnahme, um Gehbehinderten auch einen Blick in die Ausstellungsräume der Obergeschosse ermöglichen zu können, ist allerdings ein Treppenlift. Dieser soll am Montag geliefert werden. Etwa zwei bis drei Tage werden Mitarbeiter des Bauhofs für die Montage des kleinen Aufzugs benötigen, schätzt Spyra. Für Menschen, die beispielsweise auf einen Rollator angewiesen sind, wurde ein Rollstuhl angeschafft, der dann in den Treppenlift eingesetzt wird und sie nach oben befördert.

Eingang wird rollstuhlfreundlich

Das erste Problem haben Besucher, die schwer zu Fuß sind, oder auf den Rollstuhl angewiesen sind, jedoch bereits am Eingang. Eine rund 15 Zentimeter hohe Stufe sorgt für Schwierigkeiten. Dort wird am morgigen Dienstag das Pflaster erhöht, sodass die Stufe im Gehweg verschwindet. "Wir zaubern und wir werden bis 1. April fertig sein", betont Spyra, der besonders stolz ist, dass die Arbeiten auf der Baustelle so schnell vonstatten gehen. Erst am 20. Januar habe man beginnen können: "Zwei Monate Bauzeit: Das ist wirklich rekordverdächtig." Spyra betont, dass dies ohne die "reibungslose Zusammenarbeit mit Bad Windsheimer Firmen" nicht geklappt hätte.

Zu den Kosten erklärt Spyra: Allein 20.000 Euro wurden in den Treppenlift investiert, da dieser über zwei Stockwerke fährt, sei die Summe erklärbar. Die Eigenleistung des Bauhofs nicht eingerechnet, kostet der Umbau der Toilette mit allem Drum und Dran rund 30.000 Euro. "Sofern die ein touristisches Highlight ist, kann sie bei der Eröffnung bewundert werden", sagt Spyra.

3000 Modellautos

Die Sonderausstellung widmet sich flotten Flitzern: Porsche-911-Modellautos. Ermöglicht wird sie von dem leidenschaftlichen Porsche-Fahrer und -Sammler Hans Jürgen Ungar aus Igersheim-Neuses. Seine Sammlung umfasst rund 3000 Exemplare, einen Großteil stellt er dem Verein Alt Windsheim für die diesjährige Museumssaison leihweise zur Verfügung.

Einige Modelle sind aus Metall, andere aus Kunststoff, selbst aus Holz, Glas und Gummi bis hin zu Schokolade. Zu sehen gibt es sogar einen Porsche-Verladebahnhof, eine Werkstatt, Rennstrecken und mehrere Carrera-Rennbahnen.

Das Museum hat ab Ostersonntag, 1. April, an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Katrin Müller