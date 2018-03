Barrierefrei: Mit Rollator in Serpentinen zum Rathaus

UFFENHEIM - Ein Vermögenshaushalt von 9,3 Millionen Euro, gut ein Drittel mehr als sonst im Schnitt der vergangenen Jahre: Die Zahl zeigt, es wird viel investiert in der Gaustadt. Dazu kommt aber noch der barrierefreie Umbau des Aufgangs zum Rathaus und zur Stadtkirche sowie die Einrichtung eines Musikpavillons.

Bürgermeister Wolfgang Lampe zeigt, wo der steile Aufgang neben dem Rathaus in Richtung Stadtkirche und Durchgang durch die Stadtmauer barreierefrei umgestaltet wird. © Foto: Claudia Lehner



Schon im vergangenen Jahr war die Liste der Investitionen lang, beispielsweise entstand für 1,2 Millionen Euro ein neuer, dritter Kindergarten. Dieser ist ungewöhnlich schnell Realität geworden. Im Winter 2016 war die Entscheidung im Stadtrat gefallen, im September 2017 wurde er eröffnet. "Ich bin stolz darauf, dass das in neun Monaten möglich war", sagt Bürgermeister Wolfgang Lampe. Aktuell ist der Kindergarten zu zwei Dritteln ausgelastet. Dass er in der Zukunft voll belegt sein wird, daran zweifelt Lampe nicht. Eine Umfrage belegt, dass der Bedarf in den kommenden Jahren besteht.

Kanal und die Straßensanierungen haben die Kommune schon im vergangenen Jahr beschäftigt: die Bahnhofstraße wurde hergerichtet, bei der Rothenburger Straße sind noch Restarbeiten zu erledigen. Heuer sind dafür in Welbhausen als Teil der Dorferneuerung rund 1,15 Millionen Euro eingeplant. Unterm Strich für Kanal und Straßen rund zwei Millionen Euro vorgesehen. Der größte Posten im Haushalt.

Mit 140.000 Euro ebenfalls eines der größeren Projekte ist die Neugestaltung des Rathausvorplatzes, des steilen Kopfsteinpflaster-Aufgangs zwischen Rathaus und Gasthof Lichterhof in Richtung Haupteingang des Ratsgebäudes und der Stadtkirche. Er wird barrierefrei werden, der Weg für Rollstuhlfahrer soll in Serpentinen den Hang hinaufführen.

Jeden Sonntag ein Konzert

Schon im vergangenen Jahr hätte das Haus am Schweinemarkt 6 abgerissen werden sollen. Wegen Belangen des Denkmalschutzes habe sich das verzögert, so Lampe. Wenn das Haus, das derzeit wegen seines schlechten Zustandes in blaue Folie eingepackt ist, weg ist, wird dort, am Eingang des Schlossparks, ein Musikpavillon entstehen. Jeden Sonntag im Sommer könnte dann dort ein kleines Konzert stattfinden. "Ein bisschen wie im Bad Windsheimer Kurpark", scherzt Lampe, nur ein bisschen kleiner. Außerdem wird die Straße verbreitert und neu gestaltet. Heuer umgesetzt wird außerdem das Parkleitsystem mit entsprechender Beschilderung.

"Ein ganz großes Projekt", das sich im aktuellen Haushalt aber lediglich mit Planungskosten niederschlägt, ist die Sanierung des Hallenbades der Bomhardschule, das aber zu bestimmten Zeiten auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Lange war um die Finanzierung gerungen worden, insbesondere war die Frage zu klären, ob nun die Sanierung oder nicht doch eher ein Neubau zu stemmen sind. 4,5 Millionen Euro wird die nun beschlossene Sanierung kosten, dank Zuschüssen der bayerischen Schulförderung, des Privatschulverbands, des Landkreises und der Bomhardstiftung reduziert sich der Anteil der Stadt auf rund 1,2 Millionen Euro. Beschlossen ist der Haushalt noch nicht, voraussichtlich passiert dies in der April-Sitzung des Stadtrates.

Schulausbau geplant

In den kommenden Jahren sind noch einige größere Projekte zu stemmen: Die Grund- und Mittelschule benötigt weitere Räume, um den pädagogischen Anforderungen gerecht zu werden. Geplant ist laut Lampe, das frühere Hausmeisterhaus umzubauen und für die Ganztagesbetreuung zu nutzen. So würden andere Zimmer dem Schulbetrieb zur Verfügung stehen. Außerdem steht die Turnhalle zur Sanierung an. 1,5 Millionen Euro sind dafür in den kommenden vier bis fünf Jahren vorgesehen. Beides sind jedoch Themen, die nicht nur die Kommune selbst, sondern auch die anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Uffenheim betreffen.

Das Auslaufen der Genehmigung für die Teichkläranlagen in kleinen Orten ist für viele Kommunen ein Problem. Uffenheim geht das gemeinsam mit den VG-Kommunen an: Die städtische Kläranlage wird auf 12.000 Einwohnerwerte aufgerüstet und künftig von der VG betrieben. Ein bis zwei Millionen Euro dürften die Baumaßnahmen kosten, schätzt Lampe. Doch noch kann er es nicht sagen, die Planungen stehen erst an und geben mit rund 100.000 Euro im aktuellen Etat einen Vorgeschmack auf die großen kommenden Ausgaben. Mit einer Druckleitung an die Uffenheimer Anlage angeschlossen werden sollen Brackenlohr, Wallmersbach, Langensteinach, außerdem die VG-Gemeinden Markt Nordheim und Simmershofen.

Noch keine Entscheidung hat der Stadtrat zur Zukunft des Krämerhauses nahe des Rathauses getroffen. Dort könnte, nach der Sanierung für geschätzt mehr als eine Million Euro, ein Museum entstehen.

Die Integration der Flüchtlinge wird die Kommune noch länger beschäftigen, mutmaßt Lampe. 72 Asylbewerber sind dort nach den Daten des Einwohnermeldeamtes aktuell untergebracht, davon gut 50 in den mittlerweile zwei Gemeinschaftsunterkünften der Regierung von Mittelfranken. Der Rest der Asylbewerber lebt in Wohnungen, die das Landratsamt angemietet hat. Dazu kommen 109, die bereits anerkannt sind und eine private Wohnung gefunden haben. Die Betreuung laufe gut, sagt Lampe, auch wenn das besonders am Engagement der Ehrenamtlichen liege. Wobei auch die Betreuungsstelle der Diakonie ein "super Arbeit" leiste.

Wohnungen in Bahnhofsnähe

Nicht nur die Ballungsräume betrifft es, auch in Uffenheim ist Wohnraum, besonders der preislich günstige, knapp. Die Stadt besitzt laut Lampe mehr als 80 Wohnungen, vereinzelt werden noch weitere dazugekauft. 15 Bewerber für eine Wohnung der Stadt, die ausgeschrieben wird, zeigen, dass der Bedarf enorm ist. Wer sie am dringendsten brauche, das sei mit ein Kriterium bei der Vergabe, sagt Lampe. Er sieht den Freistaat in der Pflicht, die Fördermittel für sozialen Wohnungsbau reichten bei Weitem nicht. Auch die Stadt müsse nachbessern. Einiges wird dennoch geschaffen, so wird ein Investor wohl in einem früheren Sägewerk nahe des Bahnhofs, unterstützt von der Stadt, Wohnungen schaffen.

Viel zu tun an vielen Baustellen. "Wir müssen uns um alle Lebensbereiche kümmern", sagt Lampe. Die Prognosen sähen sinkende Einwohnerzahlen voraus, da müsse man dafür sorgen, dass die Kommune attraktiv bleibt.

