Baum fällt: Bad Windsheim beseitigt die Sturmschäden

BAD WINDSHEIM - Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde ist Egon am Freitagmorgen durch die Kurstadt und die Umgebung gefegt. Das Sturmtief hat dabei einiges an Schäden verursacht. Bei Baumfällarbeiten mussten die Helfer sogar tierische Bewohner in Sicherheit bringen.

Der Baum nahe der Seniorenresidenz in Bad Windsheim überstand Sturm Egon nicht. Helfer mussten den Baum fällen und aus dem Weg schaffen. © Claudia Lehner



Ab 4.30 Uhr gingen regelmäßig Meldungen bei der Polizei ein: vom Stromausfall in einigen Orten bis zu umgestürzten Bäumen und ganz oder teilweise abgedeckten Dächern. Verletzt wurde nach Informationen der Polizei niemand. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagt Gerhard Putz, Leiter der hiesigen Stadtgärtnerei. Einige größere Äste sind im Kurpark zu Boden gerissen worden, ein Baum in der Allee nahe der Seniorenresidenz hielt dem Sturm allerdings nicht stand.

Der Stamm brach. Er wurde gefällt. Bevor er weggeschafft werden kann, mussten allerdings die darin lebenden Fledermäuse in Sicherheit gebracht werden, wie Putz erklärt. Hart hat es Oberntief, Unterntief, Berolzheim, Humprechtsau, Rüdisbronn und Teile von Krautostheim getroffen. Dort gab es ab 4 Uhr keinen Strom. Erst um 11.38 Uhr gingen die Lichter wieder an. Ursache ist ein Schaden an einem Freileitungsmasten, wie die Main-Donau-Netzgesellschaft auf WZ-Nachfrage mitteilt. Ausfälle gab es auch in Diespeck, Eggensee, Dettendorf, Brunn, Ehe und Obersachsen.

Wind bläst Dachstuhl vom Haus

Eine böse Überraschung erlebte ein Bewohner des Bad Windsheimer Neubaugebiets Unterm Weinturm. Der Sturm hob den Dachstuhl seines Holzhauses neben das Gebäude. Für die Windsheimer Polizei war es ein arbeitsreicher Morgen. Gegen 5 Uhr wurde beispielsweise ein Auto-Anhänger vom Fahrbahnrand auf den Breslauer Ring geblasen. Außerdem wurden auf der Hochstraße nahe Wippenau ein Schneefangzaun und mehrere Bäume auf die Straße geweht.

Die Beamten rückten auch zu Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste an mehreren Stellen in Bad Windsheim, auf den Kreis- und Gemeindestraße bei Ipsheim, Eichelberg, Gollhofen, Illesheim, Marktbergel, Ickelheim und Custenlohr aus. Insgesamt fünf Straßen im Landkreis mussten zeitweilig gesperrt werden, wie Rainer Kahler, Pressesprecher am Landratsamt, mitteilt.

In Steinach waren Kamin und Dach eines Hauses nahe des Bahnhofs beschädigt worden und drohten herabzustürzen. © Hans-Bernd Glanz



So war unter anderem nahe der Illesheimer Kaserne ein Baum umgestürzt, worum sich die Armee-Angestellten allerdings selbst kümmerten, vom Sturm gefällte Bäume waren auch für die Sperrung der Verbindung zwischen Eichelberg und der Staatsstraße in Richtung Linden verantwortlich. In Bad Windsheim wehte der Sturm gegen 7 Uhr einen Bauzaun am Spitalwall auf die Straße. Um 8.15 Uhr fielen in der Schwalbengasse Dachziegel herunter. Das gleich passierte in der Jaeckelgasse und am Hafenmarkt.

Der Schaden an der Spitalkirche wurde noch am gestrigen Freitag mit Hilfe der Windsheimer Feuerwehr behoben. Neue Ziegel wurden eingesetzt. Es war allerdings bis dato der einzige Sturmeinsatz der hiesigen Wehr, wie Michael Pissor, der vor Ort war, sagte. Insgesamt waren im Kreis aber viele Feuerwehrgruppen im Einsatz, insgesamt 45 Mal, wie Pressesprecher Rainer Weiskirchen mitteilt.

So stand in Trautskirchen beispielsweise ein Keller unter Wasser. Glück hatten die Anwohner in Steinach/Bahnhof. Gegen 10.50 Uhr beschädigte der Sturm gegenüber des Bahnhofes Kamin und Blechdach eines hohen Gebäudes. Die Teile drohten auf die Straße zu fallen. Mitarbeiter einer Baufirma machten mit Hilfe ihrer Hebebühne den Kamin wieder sicher.

Auch im Gebiet der Neustädter Inspektion hielten sich die Sturmschäden in Grenzen. Zwar mussten die örtlichen Wehren zwischen 5 und 8 Uhr rund ein Dutzend Mal ausrücken, um umgestürzte Bäume von den Fahrbahnen zu entfernen, zu schweren Unfällen kam es laut Pressemitteilung aber nicht.

Ein Schwerpunkt der Einsätze lag im Raum Scheinfeld, von wo in fünf Fällen blockierte Straßen gemeldet wurden. Die Bahn fuhr am Freitagmorgen zwischen Nürnberg und Würzburg nicht wie geplant. Grund war ein Oberleitungsschaden bei Iphofen und ein Baum, der bei Hagenbüchach aufs Gleis gefallen war.

