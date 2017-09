Baustelle in Bad Windsheim für Feuerwehrübung genutzt

Drehleiter hebt Feuerwehrmänner aus Gefahrenstelle - Viele Schaulustige - vor 34 Minuten

BAD WINDSHEIM - Die Freiwillige Feuerwehr Bad Windsheim hat die Baustelle in der Spitalgasse für eine Übung genutzt. In drei Gruppen waren an die 20 Mann im Einsatz und probierten unterschiedliches Gerät aus. Mit einer Schleifkorbtrage wurde ein "Verletzter", in diesem Fall eine 50 Kilogramm schwere Puppe, vorsichtig und mit viel Feingefühl aus dem Graben gezogen.

Erik Pissors (im gelben Rettungsgeschirr) schwebt mit Hilmar Tischner aus dem Graben in der Spitalgasse. Verletzt ist der junge Feuerwehrmann jedoch nicht. Er hat sich nur für eine Übung zur Verfügung gestellt. © Claudia Lehner



Erik Pissors (im gelben Rettungsgeschirr) schwebt mit Hilmar Tischner aus dem Graben in der Spitalgasse. Verletzt ist der junge Feuerwehrmann jedoch nicht. Er hat sich nur für eine Übung zur Verfügung gestellt. Foto: Claudia Lehner



Eine andere Gruppe übt, "Verbauten" herzustellen, also eine Stützkonstruktion für Gräben, die verhindern soll, dass der Verletzte oder auch die Retter verschüttet werden. Am spektakulärsten sieht aber die Rettung von Erik Pissors aus. Er wird vom Korb der Drehleiter nach oben gezogen und schwebt mit Hilmar Tischner, der ihn in das Geschirr eingebunden hat, aus dem Graben.

Vorstellungskraft gefragt

Die Baustelle bietet für die Bad Windsheimer Feuerwehrleute eine willkommene Gelegenheit, Situationen nachzustellen, die zwar nicht dauernd, aber doch einmal vorkommen können. Ein bisschen Vorstellungskraft sei aber schon gefragt, sagt Kommandant Matthias Helm, denn der Graben sei doch "eine recht seichte Grube". Im Ernstfall wäre er möglicherweise steiler, doch das Prinzip ist das Gleiche, und wie im Verlauf der Übung klar wird, gibt es viel zu bedenken – je nach Situation.

Ganz wichtig ist dabei die Sicherheit. Nicht nur für den zu Rettenden, sondern auch für die Einsatzkräfte. Sie werden teilweise mit Seilen gesichert, wenn sie in den Graben hinabsteigen. Als die Rettung eines Verletzten aus einem senkrechten Rohr ansteht, bremst Michael Pissors zuerst einmal den Tatendrang der jungen Feuerwehrleute. Als erstes muss die Atmosphäre im Rohr mit einem speziellen Messgerät bestimmt werden. Möglich ist ja, dass sich dort ein Gas gesammelt hat. Dann könnten die Retter nicht ohne Atemschutzgerät hinabsteigen. Sollte eine Gasleitung geplatzt sein, könnte das Gemisch auch explosiv sein, wie Helm erklärt.

Übung mit Seilzug

Die Puppe aus dem Schacht zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Das mitgebrachte Dreibein erweist sich als ungeeignet. Es gibt keine passende Auflagefläche für die mit Spikes zu verankernden Metallfüße. Sie drohen auf dem schmalen Rand des Betonrohres wegzurutschen. Eine Konstruktion aus zwei Leitern, mit einem Seil verbunden, ist deutlich stabiler. Mittels eines Seilzugs wird die Puppe nach oben gehievt.

Es ist schon ihr zweiter Einsatz. Zuvor war sie mit der Drehschleiftrage aus dem Graben gezogen worden. Mehrere Feuerwehrleute hatten sie vorsichtig hineingehoben und die Trage an Seilen befestigt. "Ihr zieht jetzt nicht wie die Ochsen", gab Michael Pissors die Anweisung an die zwei Feuerwehrleute an den oberen Enden der Leitern. Unten schoben vier die Schleifkorbtrage hoch, die auf den beiden Leitern wie auf Schienen aus dem Graben glitt.

Rettung mit der Drehleiter

Höhepunkt der Übung, sicherlich auch für die Zuschauer aus der Nachbarschaft, die das Geschehen mit dem Smartphone festhalten, ist als Letztes die Rettung mit der Drehleiter. Hilmar Tischner steckt Erik Pissors, der den Bewusstlosen mimt, in ein gelbes Rettungsgeschirr, befestigt Seile daran. Währenddessen werden die Seile für die beiden im Graben durch einen Karabiner am Korb der Drehleiter gezogen. Die beiden Feuerwehrleute oben halten sie nur auf Spannung. Das Nach-oben-heben erledigt der Korb, der dank einer speziellen Funktion senkrecht hochfahren kann.

Los geht es, aber Tischner und Pissors schweben nicht sofort gen Himmel, sondern rutschen erst etwas zur Seite. Dabei wird auch klar, wieso eine solche Übung gut ist. Der Korb stand nicht genau über den beiden. "Deswegen werden ja auch alle Übungen nachbesprochen", erklärt Helm. So wird klar, was zu verbessern ist oder was es für Alternativen gibt.

Sicher aus dem Graben gekommen ist der "Verletzte" dennoch. "Schön, aber auch schmerzhaft", fand Erik Pissors die Erfahrung. Der Gurt schneidet ein wenig ein. "Du bist bewusstlos", erinnert ihn sein Retter lächelnd.

Claudia Lehner