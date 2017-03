Beliebtes Windsheimer Ausflugslokal soll wiedereröffnen

Terrasse für 400 Gäste am Weinturm geplant - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Das beliebte Ausflugslokal "Zur Wein­turmsruhe", das seit 20111 geschlossen ist, soll demnächst wiedereröffnet werden. Ein großer Umbau steht bevor.

Die seit 2011 geschlossene Berggaststätte Zur Weinturmsruhe könnte schon im kommenden Jahr wieder eröffnen. © Foto: Stefan Blank



Die seit 2011 geschlossene Berggaststätte Zur Weinturmsruhe könnte schon im kommenden Jahr wieder eröffnen. Foto: Foto: Stefan Blank



Über Jahrzehnte hinweg war die Weinturmsruhe ein Anziehungspunkt für Bad Windsheimer und Gäste, idyl­lisch gelegen mit Blick auf die Kur­stadt. Jürgen Strauß, Inhaber der Bad Windsheimer Bürgerbräu Strauß KG, würde das Lokal gerne wieder eröffnen, dann jedoch erweitert um eine große Außen­terrasse.

Bis zu 400 Gäste sollen dort Platz finden. Bewirtet werden sollen sie im Stil eines Biergartens an einem klei­nen Kiosk inklusive Küche im Erdgeschoss. Drin­nen gibt es weiterhin die ganz norma­le Gastronomie mit Platz für 70 Gäste. Wie auch zuvor soll die Gaststätte Zur Weinturmsruhe das ganze Jahr über geöff­net sein.

Für die Berggaststät­te spricht ihr Standort. „Die schönste Aussicht von Bad Windsheim“ nennt es Jürgen Strauß. Und dennoch ist die Neueröffnung nicht hundert­prozentig sicher, wenn auch gewünscht. „Erweitert wird nur dann, wenn ein passender Gastwirt zur Ver­fügung steht“, betont der Bad Winds­heimer Braumeister.

Ende 2009 hatte die damalige Pächterin Ellen Kern zusätzlich zur Weinturmsruhe auch noch das Schützenhaus in der Kur­stadt übernommen. Ende 2010 gab sie das Ausflugslokal auf dem Weinturm auf, das ab April 2011 wieder zur Ver­pachtung ausgeschrieben war.

Die genehmigten Pläne für die Erweiterung hat Jürgen Strauß schon einige Zeit in der Schublade liegen. Mit ein Grund, warum sich die Wie­deröffnung so lange hinzieht, ist die Verlegung eines Kanals, der an einem neuen Baugebiet hängt. Es sei nicht klar gewesen, wie weit das Bau­gebiet heranreicht, sagt Jürgen Strauß. Bisher war das Abwasser der Gaststät­te Zur Weinturmsruhe über eine Drei-Kammern-Kläranlage gereinigt wor­den, was laut Strauß allerdings nicht mehr genehmigt wird.

Eröffnet werden könnte die neue Gaststätte Zur Weinturmsruhe frühes­tens zu Beginn der Sommersaison 2018, sagt Jürgen Strauß. Wenn sich der passende Pächter findet.

Claudia Lehner