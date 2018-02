"Bessere Zeiten" heißt das neue Sommerstück

Vorbereitungen des Bad Windsheimer Freilandtheaters laufen - 26.02.2018 18:19 Uhr

BAD WINDSHEIM - Auf dem Wäscheständer hängen noch die wollenen, braunen Strumpfhosen aus der "Nacht der Sieger", da tragen Finja-Louice Lang und Charlotte Hornauer schon die deutlich schickeren Varianten aus Nylon. Ausstaffiert mit Petticoats und Ballerinas warten sie im Kostümfundus des Freilandtheaters auf den letzten Schliff in der improvisierten Maske: Zeit für die ersten Fotos für die neue Sommerproduktion, Premiere ist am 28. Juni.

Claudia Meyer verpasst Finja-Louice Lang (links) etwas Farbe auf die Lippen, im Hintergrund ist Charlotte Hornauer zu sehen. © Foto: Christine Berger



Claudia Meyer verpasst Finja-Louice Lang (links) etwas Farbe auf die Lippen, im Hintergrund ist Charlotte Hornauer zu sehen. Foto: Foto: Christine Berger



Darin setzt Autor und Regisseur Christian Laubert zu einem Zeitensprung von knapp sechs Jahrzehnten in die Vergangenheit an, in das Jahr 1959. Der Titel des Stücks steht mit "Bessere Zeiten" bereits, das Ende noch nicht. Noch sei alles im Zeitplan, witzelt Christian Laubert, "Katastrophen können dann später kommen". Im fiktiven Örtchen Schaffenrath jedenfalls lassen diese nicht lange auf sich warten. Zunächst aber hat das Wirtschaftswunder auch dort Einzug gehalten, Helmut, einer der Protagonisten des Sommerstücks, bewirtschaftet seit einiger Zeit den Hof seiner Großeltern. "Ein braver Schaffenrather Bürger", kommentiert Christian Laubert das Leben seines Hauptdarstellers, dieser habe seinen Platz in der Gesellschaft der ländlichen Idylle gefunden. Doch dann holt ihn seine Vergangenheit in Person von Richard ein.

Die beiden waren schon einmal ein Paar, davon freilich darf niemand etwas wissen, es ist die Zeit, als der Paragraph 175, der Homosexualität unter Strafe stellt, noch volle Wirkung hat. Das Jahr 1959 ging mit den meisten Verurteilungen in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik einher, je nach Richter mussten Angeklagte mit Strafen zwischen einer Mark und einer Haftstrafe rechnen, sagt Christian Laubert. Vielleicht werde mit dem Titel "Bessere Zeiten" auch nur die Hoffnung darauf zum Ausdruck gebracht, deutet er an.

Mitten in der Entwicklung seines jüngsten Werkes geht der Autor sichtlich in seiner Arbeit auf. "Ich habe sehr viel Spaß an diesem aufmüpfigen Richard", bezeichnet Laubert die Figur gar als tickende Zeitbombe. Im Gegensatz zu Helmut sieht dieser nicht die Gefahr, will sich nicht einschränken lassen. Doch da ist nicht nur der Schaffenrather Pfarrer, der von der Kanzel aus gegen die Liebe Homosexueller wettert, hinzu kommen die gesellschaftlichen Moralvorstellungen der 1950er-Jahre. Trotz der teils schweren Kost verspricht Laubert ein durchaus witziges Stück, dafür sorge allein schon das Versteckspiel der beiden Liebenden.

Als wertvolle Anregung wertet der Autor die Impulse aus einem Kreis von Theateraktiven, die ihn während des Schreibens konstruktiv begleiten. Noch während der Leseproben gibt es Veränderungen, erzählt Öffentlichkeitsdramaturgin Stefanie Pfeiffer, "das Stück wird immer voller und reicher".

Nicht ganz einfache Suche

Als anspruchsvoll hat sich die Suche nach Kostümen und Requisiten erwiesen, so Laubert. Bei den Fahrzeugen konnte das Theaterteam zum wiederholten Mal auf seine guten Kontakte zu Wolfram Schmidt von den Neustädter Oldtimerfreunden zurückgreifen, der unter anderem einen zweirädrigen Oldtimer vom Typ Herkules K100 zur Verfügung stellt. Auch das ein oder andere Kleidungsstück stammt aus dessen Fundus. Bei den Schuhen kann das Freilandtheater-Team teils sogar auf ganz aktuelle Sneaker-Modelle zurückgreifen, die nicht nur den heutigen Trends entsprechen, sondern bereits in den 1950er-Jahren von Legenden wie James Dean und Elvis Presley getragen wurden.

Ein Muss für Kostümbildnerin Marette Oppenberg sind in dieser Theatersaison außerdem spitz zulaufende Herrenschuhe und weit ausladende Petticoats für die Darstellerinnen. Um sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen, ist das Theaterteam aktuell noch auf der Suche nach einer Assistentin. Idealerweise kommt diese aus der Region, da sie während der Saison ein Auge auf die Kostüme haben und beispielsweise bei Rissen und lockeren Knöpfen Abhilfe leisten muss.

Fürs erste ist die Mitarbeit auf die kommende Sommerproduktion und damit die Monate von Mai bis August begrenzt, so die Ausschreibung des Freilandtheaters. Bei Lust könne daraus auch eine längerfristige Zusammenarbeit werden. Ein bisschen Flexibilität ist neben der fachlichen Eignung und einem "Händchen für Ordnung, Struktur und Übersicht" freilich Voraussetzung. Während der Produktion sind rund 50 bis 60 Stunden angesetzt, zwischen den Produktionen etwa zehn Stunden im Monat. Für Interessenten steht Produktionsleiterin Karin Hornauer unter der E-MailAdresse hornauer@freilandtheater.de beziehungsweise der Telefonnummer 0179/510 97 21 zur Verfügung.

Christine Berger