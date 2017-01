Betreten verboten: Schlittschuhlaufen auf eigene Gefahr

BAD WINDSHEIM - Offiziell für Schlittschuhläufer freigegeben ist das Eis der Winterung und des Kalt­badweihers nicht. Laut Marc Rengier von den Stadtbetrieben bleiben die Schilder "Das Betreten der Eisfläche ist verboten" stehen, bis eine ausreichende Eisdicke gemessen wurde.

Auf dem Kaltbadweiher wird bereits Schlittschuh gelaufen. Foto: Frank Wiemer



Außerdem muss absolut sichergestellt sein, dass das Eis trägt. Daran haben sich aber nicht alle gehalten: Am Montagnach­mittag fuhren Leute munter auf dem Kaltbadweiher Schlittschuh – ohne einzubrechen. Am Freitag hatten Mitarbeiter der Stadtbetriebe die Dicke der Eisschicht gemessen. Sie betrug am Kalt­badweiher sechs bis acht Zentimeter, an der Winterung etwa zehn. 15 Zen­timeter wären aber notwendig.

Mitte der Woche werde eventuell wieder ge­messen, sagt Rengier. Ganz entschieden warnt er davor, sich auf die Aisch zu wagen. Das Eis auf diesem fließenden Gewässer trage sicher noch nicht. Einbrüche seien deutlich sichtbar. Eine offizielle Freigabe gibt es auch für den Obernzenner See und das Regenüberlaufbecken in Burg­bernheim nicht.

Vorsicht bei den Einlässen

Am Obernzenner See haben sich aber schon etliche auf das Eis gewagt. Dies sei jedoch ohnehin nicht günstig zum Schlitt­schuhlaufen, da es nicht eben und fast überall von Schnee bedeckt sei, wie Tanja Nell von der Stadt erzählt.

Wer das Eis betritt, tut dies auf ei­gene Gefahr, betont der Leiter des Obernzenner Bauhofs, Gerhard Lei­dig. Darauf weisen Schilder am See hin. An den Stellen mit niedrigen Wasserstand sei das Eis wohl dick ge­nug, Vorsicht sei jedoch bei den Ein­lässen und an tieferen Stellen gebo­ten, so seine private Einschätzung. Vorsicht sei immer angebracht. Auch in Burgbernheim heißt es von der Stadt aus "auf eigene Gefahr", was das Schlittschuhlaufen am Regen­überlaufbecken hinter der Mingolf­anlage angeht.

