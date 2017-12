Betrunkene Frau verletzt Taxifahrer mit Pfefferspray

Erst wollte die 31-Jährige mit dem Taxi bis nach Frankfurt fahren - vor 9 Stunden

BAD WINDSHEIM - Am Samstagmorgen stieg eine 31-Jährige in Bad Windsheim in ein Taxi um damit bis nach Frankfurt zu fahren. Als sie jedoch nach einigen verwirrenden Angaben noch im Stadtgebiet wieder aussteigen wollte, sprühte sie den Taxifahrer mit Pfefferspray ein.

In den frühen Morgenstunden bestieg die Frau vor einer Bad Windsheimer Lokalität ein Taxi und gab an, damit bis nach Frankfurt fahren zu wollen. Doch schon nach kurzer Zeit im Taxi machte sie gegenüber dem Fahrer verwirrenden Aussagen.

Schließlich wollte die 31-Jährige noch im Stadtgebiet von Bad Windheim das Taxi wieder verlassen. Kurz vor dem Aussteigen sprühte sie dem Taxifahrer dann jedoch unvermittelt den Inhalt einer Dose Pfefferspray entgegen. Der Frau gelang zunächst die Flucht, konnte jedoch von den alarmierten Polizeibeamten in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Da die Frau erheblich alkoholisert war, wurde sie erst einer Blutentnahme unterzogen und danach an ihre Mutter übergeben.

Der Taxifahrer wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

