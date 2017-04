Betrunkener baut Unfall und will anschließend flüchten

Mann wird von Anwohnern gestoppt und am nächsten Tag wieder erwischt - vor 10 Stunden

IPSHEIM - Ein 33-jähriger Autofahrer ist in Ipsheim so heftig mit seinem Pkw in einen geparkten Wagen geprallt, dass dieser trotz angezogener Handbremse 20 Meter nach vorne und in ein anderes Fahrzeug geschoben wurde.

Anwohner hatten einen lauten Schlag gehört und waren deshalb auf die Straße gegangen. Dort sahen sie, wie der 33-jährige Unfallfahrer bereits wieder losfahren wollte. Sie konnten den Mann aber durch Zeichen zum Stehenbleiben bewegen. Die herbeigerufene Polizeistreife stellte fest, dass der 33-Jährige 1,6 Promille im Blut hatte und stellten seinen Führerschein sicher. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf knapp 10.000 Euro.

Kurios: Am Tag darauf wurde der Mann erneut alkoholisiert am Steuer seines Wagens erwischt. Am Samstag um 13.25 Uhr entdeckte eine Streife dann das Auto mit Unfallschaden am Ipsheimer Kuhwasen. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrer erneut oder immer noch betrunken war – und dass sein Führerschein tags zuvor sichergestellt worden war. Ein Alkoholtest ergab 0,7 Promille.

sb/bl