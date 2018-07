Bezirksparteitag der CSU in Bad Windsheim

CSU bespricht Ziele und Herausforderungen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - "Wir lassen uns an unseren Taten messen" erklärte der CSU-Bezirksvorsitzender Joachim Herrmann beim Bezirksparteitag in Bad Windsheim mit Blick auf die Landtags- und Bezirkstagswahl am 14. Oktober. Die CSU habe überall Wort gehalten, von der Stärkung der Familien bis hin zur Inneren Sicherheit.

"Kandidaten mit Kompetenz, Leidenschaft und Begeisterung" scharte Vorsitzender Herrmann einen Teil der mittelfränkischen Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl am 14. Oktober um sich. © Werner Stieglitz



Ähnlich argumentierte der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder als Gastredner. Er dankte Joachim Herrmann, dem "besten Länder-Innenminister Deutschlands", für dessen Verlässlichkeit. Auch mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz sei Herrmann auf dem richtigen Weg: "Der Schutz der Bevölkerung muss im Mittelpunkt stehen, nicht die Psyche der Täter".

Für Söder ist die CSU "nicht Störer sondern Motor der Regierung in Berlin". Sie wolle das Land sicherer machen. Bei aller Hilfe für neue Mitbürger dürfe die einheimische Bevölkerung nicht vergessen werden. "Die Balance muss stimmen", gab dieses Stichwort dem Ministerpräsidenten Gelegenheit, auf all das hinzuweisen, was die CSU-Regierung in Bayern auch an sozialen Leistungen für die Familien, für pflegende Angehörige und für die Bildung auf den Weg gebracht habe.

"Wir sind bei den Menschen"

Milliarden-Investitionen vor allem in Schulen und Hochschulen seien auch in Nordbayern fest geplant und somit würden die Voraussetzungen dafür geschaffen, "dass Mittelfranken eine der besten Technologieregionen der Welt" bleibe. Der Ministerpräsident wies dabei darauf hin, dass die "ökonomische Kraft Deutschlands vom Süden kommt". Insgesamt kümmere sich die CSU sowohl um die großen wie auch kleinen Themen und Herausforderungen. "Wir sind bei den Menschen".

Auch für Joachim Herrmann ist "Bayern die wirtschaftliche Lokomotive Deutschlands". Der Arbeitsmarkt entwickle sich großartig, Wachstumsdynamik gebe es nicht nur in Ballungsräumen und Bayern sei das Land mit dem geringsten Armutsrisiko. Noch nie sei auch so viel investiert worden, sei es in die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum bis hin zu allem, was mit der Infrastruktur zusammenhängt.

Mittelfranken stärken

Großen Wert legte Herrmann in seiner immer wieder von Beifall unterbrochenen Rede auch auf die Städte, Gemeinden und Landkreise, die bei der Schaffung der Daseinsvorsorge mit vielfältigen Maßnahmen unterstützt würden: "Die immer wieder steigenden Zuwendungen auch für den ländlichen Raum sind Investitionen in die Zukunft unserer fränkischen Heimat". Bayern investiere zudem kräftig in die mittelfränkischen Hochschulen und in Studentenwohnheime. Herrmann: "So stärken wir Mittelfranken als Wissenschafts- und Forschungsstandort und machen ihn noch attraktiver".

Nicht ohne Stolz wies der Bayerische Staatsminister des Innern darauf hin, dass die Kriminalitätsbelastung auf das niedrigste Niveau seit dreißig Jahren gesunken sei und die bundesweite Häufigkeitszahl um fünfzig Prozent über dem bayerischen Werte liege.

"Diese herausragende Bilanz ist vor allem professionell arbeitenden, engagierten und motivierten Polizeibeamtinnen und -beamten zu verdanken". Ein starker Staat müsse auch die Kontrolle darüber haben, wer in das Land einreist. Bei der seit Juli installierten eigenen Grenzpolizei gehe es nicht nur um die Bekämpfung illegaler Migration, sondern auch um die Verfolgung grenzüberschreitender Kriminalität. Joachim Herrmann: "Ein Mehr an Freiheit darf nicht zu Lasten der Sicherheit gehen", und bei der illegalen Zuwanderung gehe es um nichts anderes als die Durchsetzung europäischen Rechts.

Auch geistige Auseinandersetzung

Nach Herrmanns Überzeugung ist die Auseinandersetzung mit radikalem Islamismus nicht nur eine Aufgabe von Polizei und Verfassungsschutz, sondern auch eine geistige, also gesamtgesellschaftliche. Nach Ansicht von Joachim Herrmann dürfe man durchaus stolz sein auf die bayerische Heimat und das deutsche Vaterland. "Noch nie habe es nach dem Ende der Nazi-Diktatur und dem Ende des Sowjetkommunismus so viel Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat auf deutschem Boden gegeben". Dies gelte es zu erhalten, auch mit einer "Friedensunion Europa. Wir müssen die EU besser machen aber nicht in Frage stellen, und wir dürfen die EU nicht auf Wirtschaft und Währung reduzieren".

"Entscheidung mit großer Tragweite"

Auch insofern seien die Landtags- und Bezirkstagswahlen eine "Entscheidung von großer Tragweite". Herrmann bat darum, sich nicht nur mit gerade aktuellen medialen Hypes zu beschäftigen, denn: "Wir arbeiten für die Menschen in unserer Heimat". Die CSU sei nicht die Partei der Angstmacher, sondern diejenige mit Mut zur Zukunft und mit Lust auf Zukunft.

pmw