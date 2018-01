Bei der ersten Prunksitzung der Bad Windsheimer Faschingsgesellschaft Windshemia ging gleich hoch her. Die Gäste in der der Kur- und Kongress-Center erlebten ein sowohl abwechslungsreiches als auch anspruchvolles Programm, das mit tosendem Applaus belohnt wurde.

Ein jüdischer Fabrikbesitzer stürzt im Winter 1939 in den Teich des Dörfchens Schaffenrath. Die Bewohner tun den Vorfall als Unglück ab. Doch ein Kriminaler lässt nicht locker. Und bringt sich damit in Gefahr. Das Freilandtheater führt das Kriminalstück als Winterwandeltheater bis 17. Februar im Bad Windsheimer Freilandmuseum auf.

Die Veranstaltungsreihe durch die Jahreszeiten setzt das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim am Wochenende mit dem "Markt der Genüsse" fort. Dabei präsentieren 30 regionale Anbieter die vielfältigsten Schätze der Natur mit typisch regionaler Veredelung – vom Apfelsaft bis zur Ziegelmilch, vom Eichelmastschwein bis zum Obstler – mit verführerischen Verkostungen.

Wie es einst Goethe beschrieb, erlebten die Weinberg-Wanderer in Ipsheim Franken als "gesegnet Land". Der Weinbauverein und die Winzer freuten sich über zahllose Besucher in bester Laune bis in den frühen Abend hinein.