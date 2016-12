Bis 2018: Spitalgasse soll komplett saniert werden

BAD WINDSHEIM - Die Spitalgasse wird Baustelle: Ab dem kommenden Frühjahr sollen sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert, der Straßenraum umgestaltet und der Belag saniert werden. Im Vorfeld der Maßnahme, die in zwei Bauabschnit­ten in den Jahren 2017 und 2018 reali­siert werden soll, fand im Rathaus eine Informationsver­anstaltung für die Anlieger statt.

Die Spitalgasse zwischen Wassergasse und Spitalwall soll ab dem Frühjahr 2017 Baustelle werden. © Günter Blank



Wie berichtet, soll die technische Unterwelt der Spitalgasse zwischen der Wassergasse und der Einmün­dung in den Spitalwall komplett er­neuert werden. Besonderes Augen­merk liegt hierbei auf dem Kanal­bau, sind doch etliche Anlieger seit Jahren von wiederkehrendem Hoch­wasser betroffen. Das diesem Un­gemach zugrunde liegende hydrau­lische Problem soll durch die Bau­maßnahme behoben werden. Bürgermeister Bernhard Kisch, der sich angesichts der rund 50 Ver­anstaltungsbesucher über die "große Resonanz" freute, beschrieb das Hauptproblem der Anlieger mit fol­gendem Bild: "Die Spitalgasse ist wie eine Badewanne in der Altstadt" – mit einem bei Starkregen schnell mal zu klein dimensionierten Ab­fluss.

Das Problem ist seit Langem be­kannt: Das im Altstadtquartier ent­lang der Spitalgasse niedergehende Regenwasser wird über den Kanal in der Alten Wassergasse abgeleitet und fließt im Wallgraben gegenüber dem alten Feuerwehrgebäude in den sel­ben Kanalstrang wie eine Zuleitung aus einem weitaus größeren, westlich gelegenen Gebiet. Die von dort auf der "Vorfahrtsstraße" heranrauschen­den Wassermassen bewirken einen Rückstau des Wassers aus der Spital­gasse – zumal deren Kanal nichts an­deres ist als "ein kleines, schlechtes Rohr, fast ohne Gefälle", wie Roman Greifenstein vom Stadtbauamt es be­schreibt. Die Folge: Land unter in der Spitalgasse.

"Es gibt keinen absoluten Hochwasserschutz"

Genau hier soll unter anderem der Hebel angesetzt werden. Die alten, maroden Kanalrohre mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern sol­len durch neue 50er-Rohre ersetzt, das Gefälle verstärkt werden. Zudem wird am Bauhofwall ein neues, größe­res Regenüberlaufbecken entstehen. So das neue Entwässerungssystem erst einmal in Betrieb ist, soll es ein sogenanntes fünfjähriges Hochwasser­ereignis, bei dem pro Sekunde 6837 Liter Wasser im Überlaufbecken an­kommen, schlucken können, ohne dass es zu Überschwemmungen kommt, prognostiziert Greifenstein. Auf­grund der dortigen Topografie seien Bewohner der Spitalgasse gleichwohl potenziell immer etwas mehr gefähr­det, von Hochwasser betroffen zu sein als andere, machte Bürgermeister Kisch klar, dass es den absoluten Hochwasserschutz nicht geben könne.

Vor diesem Hintergrund bat Kisch die versammelten Spitalgässler denn auch, sich darüber Gedanken zu ma­chen, ob sie die umfassende Sanie­rung nicht zum Anlass nehmen wol­len, zum Beispiel ihre Heizung von Öl auf Erdgas umzustellen. Reinhold Ströbel von den Stadtwerken, der mit seinem Kolle­gen Markus Fröh­lich, Ingenieur Werner Horn und Roman Greifen­stein den Info­Abend bestritt, hatte denn auch gleich ein paar Bonus-Angebote im Gepäck, die den Anwohnern den Umstieg auf Erdgas oder zumindest das voraus­schauende Verlegen von Hausan­schlüssen schmackhaft machen sollen. Ohnehin möchten die Verantwort­lichen von Stadt und Stadtwerken die Anwohner dazu bewegen, einen möglichst umfangreichen Beitrag im Hinblick darauf zu leisten, dass in der Spitalgasse nach Abschluss der Sanierung nicht schon bald wieder gegraben werden muss.

Kostenschätzung wird vorgelegt

Das Verlegen von Leerrohren für Internetleitungen gehört hier ebenso dazu wie die Sa­nierung der Hausanschlüsse für den Kanal. Ursprünglich war geplant, mit dem Leitungsbau noch in diesem Herbst zu beginnen. Davon habe man wieder Abstand genommen, erklär­te Roman Greifen­stein. Zum einen, weil die Baufir­men ausgelastet sind und man kei­ne Winterbaustelle wollte, zum anderen, weil die Überle­gung aufgekommen sei, alle Lei­tungsstränge "in einem Koffer", sprich auf einer Tragschicht, zu verle­gen. Eine Kostenschätzung für die Ge­samtmaßnahme soll bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstag, 15. November, vorgelegt werden. Die Ausschussmitglieder, de­ren öffentliche Zusammenkunft um 17.30 Uhr beginnt, sind auch gefragt, wenn es um die Frage der künftigen Gestaltung des Straßenraums der Spi­talgasse geht.

Dieser könnte "optisch einen anderen Charakter" bekommen, sagt Greifenstein, doch "das wird nicht schmäler und nicht breiter". In zwei Abschnitten Zudem soll der Ausschuss die Auf­teilung in zwei Bauabschnitte abseg­nen. Der erste erstreckt sich von der Wassergasse bis kurz hinter die Poli­zeiinspektion. Abschnitt zwei, in dem es seltener Hochwasser gibt und der erst 2018 realisiert werden soll, schließt sich im Norden bis hin zur Kreuzung mit dem Spitalwall und der Zeughausstraße an. Übrigens: Wasserver- und -entsor­gung werden zu jeder Zeit aufrecht erhalten, versichert Werner Horn.

Anlass war die Frage eines Bürgers, ob er während der Bauphase über­haupt aufs Klo gehen könne. Er kann – wenn er muss.

Günter Blank