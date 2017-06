Bläser-Nachwuchs des Bezirks auf Burg Hoheneck

Musikalischer Ferienbeginn mit 70 Kindern - vor 1 Stunde

IPSHEIM - Mit 70 Kindern aus dem Bezirk Mittelfranken führte der Nordbayerische Musikbundes auf Burg Hoheneck erneut eine Orchesterfreizeit durch. Bläserjugend wie Dozenten hat der "musikalische Ferienbeginn viel Spaß gemacht".

Der talentierte Bläsernachwuchs erarbeitete ein buntes Programm mit Werken aus der gängigen Blasorchesterliteratur und bot ein tolles Abschlusskonzert. © Wolfgang Schniske



Der talentierte Bläsernachwuchs erarbeitete ein buntes Programm mit Werken aus der gängigen Blasorchesterliteratur und bot ein tolles Abschlusskonzert. Foto: Wolfgang Schniske



Die idyllisch über Ipsheim gelegene Burg Hoheneck war zu Beginn der Pfingstferien wieder fest in der Hand des Bläsernachwuchses. Ähnlich wie bei der Arbeitsphase des Bezirksorchesters Mittelfranken, die stets in der ersten Osterferienwoche ebenfalls auf der Burg stattfindet, erarbeiteten die rund 70 Nachwuchsmusiker(innen) im Alter zwischen acht und sechzehn Jahren mit ihren Dozenten in nur knapp dreieinhalb Tagen ein Konzertprogramm, dass sie ihren Eltern am Pfingstmontag in einem Abschlusskonzert präsentierten.

Dafür stellten die musikalischen Leiter und Dozenten Ingo Kürten (tiefes Blech), Andreas Bolleininger (Trompeten) sowie Norbert Henneberger (Hörner u. Saxophone), ein buntes Programm mit Werken aus der gängigen Blasorchesterliteratur, aber auch schmissig-rockigen Arrangements bekannter Titel aus den Charts zusammen. Unterstützt wurden die Dirigenten bei ihrer Arbeit von den Dozenten Tanja Markl (Klarinetten), Veronika Schniske-Falk (Oboen & Flöten) und Wolfgang Schniske (Schlagzeug). Die stellvertretende Bezirksdirigentin Andrea Kürten hatte auch in diesem Jahr wieder die Organisation inne, war aber diesmal nur Gast, denn kurz vor der Orchesterfreizeit durfte sie sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Ingo Kürten über Familienzuwachs freuen!

Am Wochenende bestimmte aber nicht nur Üben und Proben den Tagesablauf, sondern es wurde auch eine Vielzahl an außermusikalischen Aktivitäten geboten. Die beiden pädagogischen Betreuer Katrin Schmerler (diesjährige Gesamtleitung) und Daniel Berger hatten ein Stationsspiel organisiert, bei dem die Kinder Burgen erobern, verteidigen und Schätze einlagern konnten, um somit möglichst viele Siegpunkte zu ergattern.

Abwechslungsreiches Konzertprogramm

Andreas Bolleininger war wieder Herr des Bolzplatzes und in der Mittagspause wurden als Erinnerungsstücke Rainmaker (Perkussion-Instrumente) gebastelt. Abends gab es am Lagerfeuer Bowle und kleine Snacks, es wurde gesungen oder wer wollte konnte sein Talent auf der Slackline testen.

Im Abschlusskonzert am Montag wurde Eltern und mitgereisten Verwandten dann musikalisch ein abwechslungsreiches Konzertprogramm geboten: Angefangen mit der äußerst anspruchsvollen Ouvertüre "Due North" von Michael Sweeny, die das Orchester mit Bravour meisterte, über "Ghosts In The Graveyard", bei dem man die Skelette förmlich akustisch über den Friedhof spazieren hörte, bis hin zur fränkischen Volksweise "Hans bleib do, Du weißt ja ned wie’s Weeder wird...", bei der die Kinder und Jugendlichen nicht nur musizierten, sondern auch dem Publikum ihre außerordentliche Stimmgewalt demonstrierten.

Unterstützt wird diese Orchesterfreizeit des Nordbayerische Musikbundes unter anderem direkt vom Bezirk Mittelfranken, der so den Kindern, aber auch den Dozenten optimale Bedingungen ermöglicht. Dass diese Investition in die Nachwuchsarbeit sinnvoll ist, zeigt sich nicht nur dadurch, dass einige ehemalige Teilnehmer der Juniorbläserwoche mittlerweile beim großen Bezirksorchester aktiv sind, sondern auch die gewonnenen Erfahrungen in ihre Heimatvereine mitnehmen und weitergeben – ganz im Sinne des Nordbayerischen Musikbundes, dessen Aufgabe zum einen die Gewinnung und Förderung des Nachwuchses für Blas- und Laienmusik ist , aber auch die Erhaltung und Förderung von Volksmusikbildung, Brauchtum und regionaler Kultur.

wos