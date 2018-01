"Branntwein"-Vorgabe: Gastronome müssen Schilder ändern

BAD WINDSHEIM - "Branntwein" bleibt "Branntwein": Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim klärt auf, warum sich trotzdem unbedingt die Aushänge ändern müssen.

Auch wenn der Begriff "Branntwein" verschwindet - die gesetzlichen Vorgaben zum Ausschank von Alkohol an Kinder und Jugendliche bleiben bestehen. Umso wichtiger ist es, die Aushänge anzupassen. © dpa



Nach fast 100 Jahren wurde kürzlich die Branntweinsteuer aufgrund einer EU-Vorgabe abgeschafft und das hat auch Auswirkungen auf Bad Windsheim. Denn damit verschwindet der Begriff "Branntwein" aus dem Jugendschutzgesetz - auch wenn es inhaltlich dabei bleibt: Der Ausschank von Alkohol an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist grundsätzlich verboten.

Was ist was? "Harter Alkohol" oder "anderer Alkohol"

So wurde die Bezeichnung des abgabebeschränkten Alkohols in den gesetzlichen Regelungen angepasst: Was Branntwein - sozusagen "harter Alkohol" - war, ist nunmehr "anderer Alkohol". Was einmal "anderer Alkohol" war und von Jugendlichen ab 16 Jahren konsumiert werden darf, wird nunmehr schlichtweg beim Namen genannt - also "Bier, Wein, weinähnliche Getränke oder Schaumwein".

Die Definition "Branntwein" hatte sich ursprünglich einmal aus dem seit 1. Oktober 1922 bestehenden Brantwein-Monopolgesetz (BranntwMonG) ergeben. Anstelle dessen trat nun zum Jahresbeginn das Alkoholsteuergesetz inkraft.

Aufgrund der Änderungen müssen die Aushänge in entsprechenden Betriebseinrichtungen wie etwa Gaststätten oder Verkaufsstellen und bei Veranstaltungen angepasst werden. Darauf weist das Landratsamt eindrücklich hin. Wie dieses bekannt gab, sind in "einigen Gaststätten schon fast antike Aushänge" zu finden, die noch auf die "Vorschriften des JÖSchG hinweisen, ein Gesetz, das bereits zum 31. März 2003 außer Kraft getreten ist".

Aushänge für Gaststätten, Verkaufsstellen, Veranstaltungen sowie Infobroschüren und Jugendschutzampeln können kostenlos über die Kommunale Jugendarbeit, Landratsamt Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim, Melanie Weindl, Telefon 09161/92-2582, E-Mail: melanie.weindl@kreis-nea.de bestellt werden. Zudem können Aushänge auch über die Aktion Jugendschutz Bayern (materialdienst.aj-bayern.de/) oder den Drei-W-Verlag (drei-w-verlag.de/shop.html) angefordert werden.

