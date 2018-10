Brauner Golfplatz: Hitze in der Region hinterlässt ihre Spuren

So wenig Niederschläge wie nie in der Region - 18.09.2018 16:44 Uhr

BAD WINDSHEIM - Der Sommer 2018 hat auch in Westmittelfranken neue Maßstäbe gesetzt. Vielerorts wurde der trockenste Sommer seit Messbeginn notiert; in Kaubenheim auch der sonnigste. Gartenfreunde stöhnten ob dieser anhaltenden Witterungsverhältnisse.

Totes Braun und kleine grüne Oasen: Am Golfplatz erkennt man gut, wo gegossen wurde und wo nicht. © Foto: Bastian Lauer



Totes Braun und kleine grüne Oasen: Am Golfplatz erkennt man gut, wo gegossen wurde und wo nicht. Foto: Foto: Bastian Lauer



Bei den Temperaturen wurde der Hitzerekord des Jahres 2003 knapp verfehlt. Aber 17 Tage in Folge mit Höchstwerten über 30 Grad sind eine neue Bestmarke. Auch bei den Niederschlägen gab es Superlativen. Bei lediglich 52,9 Litern Regen in den drei Sommermonaten zusammen, fehlten in Kaubenheim 73 Prozent oder 143 Liter gegenüber der Norm. Auch in Neuherberg (80,9 Liter) und Bad Windsheim (70wurde der regenärmste Sommer seit Messbeginn 1990 notiert. Messbaren Niederschlag gab es in Neuherberg nur an 20 Tagen; davon an neun Tagen mehr als ein Liter und nur an zwei Tagen mehr als zwei Liter. Alles neue Bestmarken.

Bislang war der Sommer 2015 mit 89,6 Litern in Kaubenheim der Spitzenreiter. Sonst hatte es immer über 100 Liter geregnet. Der regenreichste Tag des Sommers 2018 war der 17. August mit 26,2 Litern in Neuherberg. In Kaubenheim waren es 15,7 Liter am 11. Juni – auch das ist ein neuer Minusrekord (zuvor 16,2 Liter 1993).

Zweitheißester Sommer nach 2003

Mit einer Durchschnittstemperatur von 20,4 Grad war die Jahreszeit in Neuherberg nicht nur 3,8 Grad wärmer als im langjährigen Mittel, sondern auch die zweitheißeste nach 2003 (20,9 Grad). Die höchste Temperatur brachte heuer der 31. Juli mit einem Maximum von 37,5 Grad. Am kühlsten Sommertag machte das Thermometer am letzten Augusttag schon bei 16,2 Grad halt.

Auch die wärmste Nacht wurde heuer in Neuherberg registriert, wo das Thermometer zum 1. August nicht unter 20,1 Grad absank. Nur die Nacht zum 13. August 2003 war mit einem Tiefstwert von 21,1 Grad noch lauer. Solche Tropennächte sind in der Region äußerst selten.

Golf-Anlage kämpft mit Folgen

Diese Witterungsverhältnisse haben in den vergangenen Monaten sichtbare Spuren an der Vegetation hinterlassen. Anschaulich wurde das beim Blick auf die Golf-Anlage unterhalb des Weinturms. "Aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen", wie Clubpräsident Roland Wagner sagt, habe man sich entschieden, nur bestimmte Rasenflächen zu bewässern: die Abschläge und die Greens mit den Löchern. Alle Fairways zwischen jenen Bereichen auf den Bahnen ließ man praktisch absterben. Die Folge: viele unschöne braune Flecken zwischen kleinen grünen Oasen.

30.000 Kubikmeter Wasser verbraucht der Club jährlich zum Bewässern, was über eine Leitungsanlage im Boden des Geländes gemacht wird, erklärt Wagner. 55.000 Kubikmeter dürfte der Club über Brunnen aus dem Grundwasser entnehmen. Man entschied sich dennoch dagegen, die Fairways mit kühlem Nass zu versorgen, auch weil das sehr sole- und kalkhaltige Wasser schon deutliche Spuren an der Sprengeranlage hinterlassen habe, erklärt Wagner. 2019 wolle man das Thema angreifen und notfalls viel Geld in neue Leitungen investieren.

Bilderstrecke zum Thema Der Hitze-Sommer 2018: Das werden Sie nicht vergessen Der Sommer 2018 ist rekordverdächtig - nicht nur mit Blick auf die Temperaturen. Doch was bleibt uns von der Hitzewelle in Erinnerung? Leider nicht nur positive Momente. Ein Rückblick in Bildern!



Probleme auf den abgestorben scheinenden Rasenflächen der Anlage erwartet der Präsident nicht. "Im größten Teil haben wir so resistente Gräser, dass sie bereits wieder austreiben", sagt Wagner. Durchaus ähnlich wie er das auf normalen Rasenflächen in der Stadt dieser Tage beobachte. Um dem Wachstum auf die Sprünge zu helfen, ist das Greenkeeper-Team des Clubs in dieser Woche mit Aerifizieren beschäftigt. Bei diesem Prozess werden tote Pflanzenreste entfernt und kleine Löcher in den Boden gestochen, die mit einem Mix aus Sand und Samen verfüllt werden.

Damit sollten bis in den Spätherbst hinein gute Bedingungen unterhalb des Weinturms herrschen und rekordverdächtige Runden möglich sein. Ähnlich wie im Sommer, der noch weitere Topwerte zu bieten hatte. So wurden im Dreimonatszeitraum 87 warme Tage (26 Tage mehr als üblich), 67 Sommertage (plus 38), 29 Tropentage (plus 21) sowie bis zu 31 laue Sommernächte gezählt. Nur 2003 lagen die Werte noch leicht höher. Rekord waren die 17 heißen Tage in Folge, die es von Ende Juli bis Anfang August in Kaubenheim gab (zuvor 13).

150 Stunden Sonne plus

Die Sonne schien in Neuherberg 797 Stunden lang. Während dort der sonnigste Sommer nach 2009 (834 Stunden) und 2003 zu Buche steht, wurde aus Kaubenheim mit 774 sonnigen Stunden in dieser Hinsicht sogar der schönste Sommer gemeldet (zuvor 2003: 757 Stunden). Das Plus an Sonne gegenüber der Norm betrug dort satte 150 Stunden.

Bei 67 Prozent lag in Kaubenheim die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit. Nur im Sommer vor 15 Jahren wurde dieser Wert unterboten (64,7). Die niedrigste Luftfeuchte datierte 2018 mit 19 Prozent vom 31. Juli und 12. August. Zusammen mit 2014 wurde hier auch der windschwächste Sommer seit Messbeginn protokolliert. Und auch beim Luftdruck tat sich Interessantes: Der tiefste Sommerwert brachte am 11. Juni 1006,5 Hektopascal. Auch ein Stück Witterungsgeschichte.

Bastian Lauer; Heinz Meyer