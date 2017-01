Brilliantfeuerwerk am Faschingshimmel der Windshemia

BAD WINDSHEIM - Das KKC ausverkauft, Spannung und Vorfreude bei den Besuchern auf das, was da kommen wird – und Nicole Schmidt betritt für ihren Prolog die noch leere Bühne. Diese wird sich aber bald mit dem Einzug der farbenprächtigen Tanzgarden sowohl der Windshemia wie der Prunklosia aus Emskirchen und der Laudonia aus Lauingen – sie alle begleiten die Tollitäten Prinz Hubertus I. und Prinzessin Katharina I. – füllen, so dass der Sitzungspräsident Rudi Schmidt ein wahrliches Brillantfeuerwerk an den Faschingshimmel starten kann.

Die Tollitäten glänzten bei der Prunksitzung der Windshemia. © Gerhard Meierhöfer



Den Startschuss gaben die Gäste aus Lauingen mit dem Gardetanz und dem Tanz ihres Prinzenpaares. "Blunz, blauz – hei hei!", dieser in Bad Windsheim recht neue Schlachtruf aus der schwäbischen Stadt scholl nach dieser bezaubernden Show durch die Halle – der stehende Applaus nahm hier seinen Anfang und zog sich durch den gesamten Abend.

Die grade noch zehnjährige Stella Neumeyer gab einen Einblick in die Sorgen und Nöte einer Schülerin – und stellte mal ganz zu Beginn mit "Hey, ihr Grufties" klar, wer hier das Sagen hat. Dass der Spagat zwischen Schule und dem wahrlichen Leben nicht ganz so einfach ist, stellte sie gekonnt und prägnant dar. Klar, dass ihr großer Beifall den Auftritt lohnte!

Abteilung "alternative Fakten"

Doch die jüngste war sie keineswegs, denn Nicole Schmidt – sie moderierte gekonnt und souverän das Programm – kündigte eine Märchenstunde an: die Purzelgarde führte tänzerisch das Märchen vom Froschkönig vor, wobei die den goldenen Ball jonglierende Prinzessin Katharina dann natürlich am Schluss mit einem Knalleffekt ihren Prinzen erhielt. Herrlich auch der Interviewreigen Rudi Schmidts mit den oft fünfjährigen Gardistinnen führte: "Ihr seid wahrscheinlich die Einzigen im Saal, die die Wahrheit sagen", meinte er und überließ die Bühne Peter Kuhn von der Schwarzen Elf aus Schweinfurt. Ihm die Wahrheit abzusprechen würde in die Abteilung "alternative Fakten" führen, denn er legte als Friseur und Gesichtsgestalter den Finger in politische Wunden und teilte treffend aus wie „Höcke hab ich satt! Nicht alles, was zwei Backen hat, ist ein Gesicht“. Bei diesem Künstler treffen Humor und Nachdenklichkeit zusammen, etwas, was den wahren Narren auszeichnet.

Fetzig und farbenfroh dann der Auftritt der Jugendgarde, der Christof Maul aus Schillingsfürst folgte. Er gefiel in seiner Rolle als schlagfertiger Ministerfahrer, der zwar leicht verspätet nach Bad Windsheim kam, weil er auf der Autobahn zuerst noch einen Geisterfahrer überholen hatte müssen, widmete sich seinem anwesenden Minister Christian Schmidt und nahm zu den Präsidentenwahlen im FC Bayern und den Vereinigten Staaten treffend Stellung: "Ein reicher Weißer bezieht jetzt eine kostenlose Wohnung in der ein Schwarzer gewohnt hat". Als normaler Radfahrer stellte er den Frust vor, der sich bei ihm einstellt, wenn ihm – total verschwitzt – ein lächelnder, gewichtiger Rentner am Berg "elektrisch" überholt. Schon deshalb plädierte er für die neue Sportart ENW (Electric Nordic Walking).

Dem Auftritt der Prinzengarde – gekonnt wie gewohnt – folgte der "Faschingsjubilar Michl Bechold", der mittels Rollator und dementsprechenden Bewegungsverhalten sich voll auf geistige Beweglichkeit konzentrierte und mit Wortspielen perfekt unterhielt. Die "hauseigene" Juniorengarde leitete über zum Raumschiff Enterprise: der mit Spannung erwartete Chor der Windshemia glossierte das kommunale Geschehen des vergangenen Jahres. Leider, so die Sänger, reichten die Taten und Untaten der städtischen Regierung nur für 25 Minuten Auftritt, so dass Bürgermeister Bernhard Kisch zu "Schieß mal drüber naus!" in der Stadtpolitik aufgefordert wurde.

Das Alte Ägypten zog mit dem Schautanz der Prunklosia Emskirchen das Publikum in den Bann der Vergangenheit: farbenprächtige Kostüme, mystische Tänze in Perfektion ließen einen Einblick in eine längst vergangene Zeit zu. Akrobatik und Tanz in vollendeter Form boten die Männer und Frauen der Schautanzgruppe Lauingen. Atemberaubende Hebefiguren wechselten mit tänzerischen Elementen in wahrlich fernsehreifer Technik, so dass auch die Zuschauer mitunter tief Atem holen mussten ehe spontaner Applaus erscholl. Vor 25 Jahren erstmals in Bad Windsheim und erst jetzt wieder – das ruft nach einer baldigen Wiedereinladung!

Zirkus der Träume

Fränkisch gschert dann Stefan Eichner aus Kulmbach, "Das Eich": er stellte die fränkischen Lachtypen vom stillen Genießer bis zum "Zwerchfellhopser" vor, gab Ratschläge zur Behandlung von Zeugen Jehovas ("Läuten Sie mal bei denen früh um fünf Uhr und bieten ein Gespräch über den Satan an"), fragte sich, warum in Franken die Gästezimmer "Fremdenzimmer" heißen und zeigte, dass er auch trefflich singen kann. Lara deCandido wirbelte im Anschluss an ihn als Tanzmariechen akrobatisch über die Bühne, ein Eigengewächs der Windshemia, das nur Lob verdient. Mit Tanz ging es weiter, denn der Schautanz "Zirkus der Träume" bot nicht nur hinreißende Musik und Tanz sondern neben einer eindrucksvollen Choreografie auch aufwendige Kostümierungen.

Marcelini & Edna alias Marcus Geuss entführten in das Travestieviertel nach Amsterdam. Unter der geduldigen Assistenz von Ronald Reichenberg unterhielt der Bauchredner mit seiner wandelbaren männlich-weiblichen Puppe auf das Beste und war die perfekte Vorgruppe für die "Mädels" des Männerballetts. Auch sie in flugs wechselnder Garderobe und mit schweißtreibenden Tänzen machten ihrem Motto "Mädchenträume" mehr als alle Ehre. Was Wunder, dass Nicole und Rudi Schmidt beim großen Finale nicht nur für einen berauschenden und unterhaltsamen Abend allen Akteuren dankten – sie vergaßen in ihren Lobesreden auch nicht all die vor und hinter der Bühne und vor allem während der ganzen Vorbereitungszeit Tätigen in ihren Dank einzubeziehen. Der Dank eines sich bestens unterhaltenen Publikums ist aber auch ihnen sicher – die Prunksitzungen sind und bleiben ein Publikumsmagnet!

