BRK-Attacken: Innenminister Herrmann verspricht Hilfe

SPD-Landtagsabgeordneter Harry Scheuenstuhl traf Innenminister Herrmann - vor 2 Stunden

NEUSTADT - Von Beleidigungen, über Drohungen, bis hin zur Sabotage an einem Rettungswagen: In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Attacken gegen den BRK-Verband Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim. Der SPD-Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl hat sich nun mit Innenminister Joachim Herrmann getroffen - und schöpft Hoffnung.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zeigte sich betroffen, angesichts der Hetze gegen den BRK im Landkreis Neustadt an der Aisch und Bad Windsheim. © dpa



Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zeigte sich betroffen, angesichts der Hetze gegen den BRK im Landkreis Neustadt an der Aisch und Bad Windsheim. Foto: dpa



Drohungen, Beleidigungen und auch körperliche Gewalt machen den BRK-Angestellten und den Ehrenamtlichen im Landkreis Neustadt an der Aisch und Bad Windsheim schon seit Jahren zu schaffen. Im Spätsommer 2016 erreichte die Hetze gegen den BRK-Verband vorerst seinen traurigen Höhepunkt. Ein Unbekannter hatte an einem Rettungswagen die Radmuttern gelockert, Mitarbeiter bemerkten die Sabotage jedoch und konnten so Schlimmeres verhindern. Doch alle Ermittlungen liefen bisher ins Leere.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Harry Scheunstuhl erfuhr die Attacken schließlich sogar am eigenen Leib: Vor seiner Wahl zum Vorsitzenden des BRK-Kreisverbandes hatte er E-Mails erhalten, in welchen er und auch seine Familie massiv bedroht wurden. Das Amt trat er dennoch an. Am Donnerstag berichtete Scheuenstuhl in einer Pressemitteilung von dem Treffen mit Innenminister Joachim Herrmann, um welches er im vergangenen Sommer gebeten hatte.

Bei dem Gespräch, bei dem auch der Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer anwesend war, zeigte sich Herrmann betroffen von den Attacken gegen die BRKler. Er versprach, die Ermittlungen intensivieren zu lassen, dafür sollen auch zusätzliche Kräfte bereitgestellt werden.

Scheuenstuhl selbst zeigte sich nach dem Gespräch optimistisch: "Den Betroffenen im BRK-Kreisverband muss schnellstmöglich geholfen werden. Da stimmt es hoffnungsvoll, wenn sich jetzt wieder mehr bewegt." Er habe den Eindruck, dass das Innenministerium den Fall sehr ernst nehme und alles tue,"um den oder die feigen Verbrecher zu finden."

Eines steht für den SPD-Politiker allerdings fest: Er werde seinen Vorsitz beim BRK unter keinen Umständen aufgeben. "Auch wenn die Gefahr von persönlichen Angriffen besteht, bin ich der Ansicht, dass es nicht sein kann, sich dem Diktat eines oder weniger Gesellschaftsterroristen zu beugen," erklärte er.

als