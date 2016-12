Buchheimer Kapelle feiert 90-jähriges Bestehen

Humorvolle Wortbeiträge - Bläser geleiten mit Happy Polka durch die Nacht - 15.11.2016 16:53 Uhr

BUCHHEIM - Einen 90-jährigen Ge­burtstag darf man ordentlich feiern, auch die Blaksapelle Buchheim. Nach einem Fest im kleineren Kreis im Sommer fand nun ein Konzert­abend der besonderen Art statt. Mu­sikalische Werke wechselten sich mit humorvollen Wortbeiträgen und Grußworten ab und bescherten den zahlreichen Besuchern im vollbesetz­ten Gemeindehaus einen unvergess­lichen Abend.

Werke aus den vergangenen Jahrzehnten präsentiert die Buchheimer Blaskapelle beim Jubiläumskonzert. © Gerhard Meierhöfer



Werke aus den vergangenen Jahrzehnten präsentiert die Buchheimer Blaskapelle beim Jubiläumskonzert. Foto: Gerhard Meierhöfer



Nach dem Bozener Marsch stellte Vorsitzender Bernd Riedel die aus 33 Aktiven bestehende Kapelle vor und betonte, wie stolz er darauf sei, dass die Hälfte davon jünger als 20 Jahre ist. Neunzig Jahre Bestehen brauche laut Riedel vor allem Men­schen mit Freude an der Musik, Diri­genten und Vorstände. Freundschaft innerhalb der Kapelle sei ebenso wichtig, wie die nötige Zahl an Auftritten, bei de­nen man sein Kön­nen zeigen könne.

Bürgermeister Matthias Schwarz stellte fest, dass die Umgebung ohne die Buchheimer Musikanten ärmer wäre, denn sie sorgen mit einem lan­gen Atem und viel Harmonie eben schon seit sehr langer Zeit für kultu­relle Bereicherung. In sein Lob bezog er auch den Dirigenten Markus Mül­ler ein, der mit seiner Truppe selbst schwierige Stücke angeht und sie dem Publikum "konzertreif" präsen­tiert.

Was 1926 begann, sei Verände­rungen unterworfen gewesen. Nicht verändert habe sich aber die Freude an der Musik. "Macht weiter so. Ich bin stolz auf euch", betonte Schwarz und überreichte ein Geldgeschenk. Stellvertretender Landrat Hans He­rold betonte die Verbindung von Tra­dition und Heimat, die die Kapelle hörbar ausdrücke. Als universelle Sprache bezeichnete Landtagsabge­ordnete Gabi Schmidt die Musik. Rai­ner Endreß überbrachte als Kreisvor­sitzender die Grüße des Nordbayeri­schen Musikbundes.

Schwungvolles Potpourri

Dirigenten und Ausbilder Markus Müller und der Chronist der Buchhei­mer Bläser, Norbert Scheitacker, führten musikalisch und mit humor­vollen Wortbeiträgen und Erinnerun­gen durch das dreistündige Pro­gramm. Das Potpourri Egerländer Volksweisen regte Scheitacker zu der Feststellung an: "Mir kumma ganz schee weit rum." Und er erinnerte an viele Auftritte. Die Gründung – 1924 nahmen drei Buchheimer beim Windsheimer Mu­sikmeister Schmidt einige Unter­richtsstunden – ist nachgewiesen im Jahr 1926.

Doch was die Kapelle da­mals spielte, nicht mehr. Und den­noch boten die Bläser mit ihren Stü­cken eine Auswahl aus den vergange­nen Jahrzehnten: ein "Happy Polka Potpourri" von 1960, diverse Sprünge durch die reichhaltige Böhmische Li­teratur bis zu "Atemlos durch die Nacht". Scheitacker verstand es durch stets wechselnde Darbietungsformen, die Vergangenheit lebendig zu gestal­ten. So erinnerte er daran, dass es die Kapelle 1970 zu großer Bekanntheit gebracht hatte: das Magazin "Stern" hatte groß darüber berichtet: "Den Hochzeitsmarsch spielen sie nicht", lautete die Schlagzeile.

Mehrere Zugaben

Damit wurde auf eine gewissermaßen ledige Män­nerkapelle angespielt. Klar, dass ein Belegexemplar der Zeitschrift ebenso auslag, wie zahlreiche Bilddokumen­te, die den Werdegang der Buchhei­mer aufzeigten. Dass sich die Kapelle im Laufe der Zeit auch optisch änderte, bewies Scheitacker mit Modellpuppen, die historische Uniformen trugen. Von der Schallplatte als Tonträger bis zum USB-Stick hat sich die Art der käuflichen Musik verändert, meinte er und stellte eine in den 1970er-Jah­ren herausgegebene Landkreis-Schallplatte vor.

Einen besonderen Auftritt hatte der Chronist noch als "Gmaadiener", der auch Bürgermei­ster Matthias Schwarz die Leviten zu lesen verstand: Die alte Übungsstätte ist verschwunden – stattdessen erhält Buchheim ein Regenüberlaufbecken. Die nicht ganz ernstgemeinte Be­schwerde tat dem musikalischen Pro­gramm keinen Abbruch. Erst nach mehreren Zugaben der Musiker wur­de der Abend beendet.

GERHARD MEIERHÖFER