Bürgerentscheid in Scheinfeld findet wie geplant statt

Stadtrat Scheinfeld beschließt, Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes fortzuführen - Abstimmung per Briefwahl oder am 17. Februar

SCHEINFELD - Man hätte eine Stecknadel fallen hören, als es im Scheinfelder Stadtrat am Montagabend um die Umwandlung der Fläche an der Nürnberger Straße in ein Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel ging. Allen Diskussionen, Anträgen und Einwänden zum Trotz ist nun die Bevölkerung gefragt.

Komplizierte Fragestellung, einfache Antwort: Bürger dürfen entscheiden, ob die Planungen an der Nürnberger Straße weitergehen dürfen. © Foto: Nico Christgau



Wie berichtet plant der Investor Mibeg einen Supermarkt. Der Rewe-Konzern sprang jedoch kurz nach dem Jahreswechsel wegen des Bürgerbegehrens ab, das die Umwandlung des Gebietes in ein Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel verhindern soll. Mibeg hält am Standort fest, weshalb das Thema erneut auf der Tagesordnung landete.

Über 500 Rückmeldungen – von rund 3700 Abstimmungsberechtigten – seien per Briefwahl schon eingegangen, sagte Bürgermeister Claus Seifert und wies noch einmal auf die für Verwirrung sorgende Fragestellung "Sind Sie für kein Sondergebiet?" hin. "Wer mit Ja stimmt, will nicht. Wer mit Nein stimmt, will schon."

Lange habe er überlegt, ob er sich noch einmal persönlich äußert. Letztendlich tat er es doch, da sich in den vergangenen Wochen etliches verändert habe, sagte Seifert. "Publikumsnahen Einzelhandel" brauche man am "Eingangstor der Stadt" und er sei sogar stolz, dass der Investor Mibeg noch dabei ist. "Ich trete ein für die sofortige Weiterführung der Gespräche und werde mit einem überzeugten Nein stimmen." Nach dieser Aussage erntete Seifert Applaus von vielen Stadträten und einigen der rund 20 anwesenden Besuchern.

Um die Umwandlung der Fläche vorläufig auf Eis zu legen, legten die Vertreter der Grünen, Stefan Jordan und

Dr. Susanne Holzapfel, einen Antrag zur Erstellung eines erneuten, neutralen Einzelhandelsentwicklungskonzeptes vor. Denn ihrer Meinung nach steige die Zahl der Einkäufer und damit die Kaufkraft nicht, sie befürchten unnötige Kosten für die Kommune durch Leerstände im Zentrum und dass alteingesessene Geschäfte verdrängt werden. Das bisherige Gutachten "ist nicht auf die Belange der Innenstadt eingegangen", sagte Holzapfel. "So haben wir das Gefühl, dass Mibeg die Zahlen so hingedreht hat, wie er sie braucht." Sollte dieser unabhängige Gutachter zum Ergebnis kommen, dass die Stadt einen weiteren Supermarkt an dieser Stelle braucht, werde man dieser Empfehlung folgen, ergänzte Jordan. "Dann haben wir uns wirklich völlig geirrt." Riesige Sorge und Angst hätte Seifert dabei, lenkte er ein. "Man muss nur einen Plan machen, dann läuft das schon?", fragte er. Außerdem seien ja Gutachten vorhanden.

Danach äußerten sich die Fraktionssprecher zum Antrag der Grünen: Dominic Treuheit (SPD) meinte, man könne froh sein, wenn ein Investor nach Scheinfeld kommt und dürfe sich diesem nicht verschließen. "Weil wir uns weiterentwickeln und attraktiver werden müssen, um nicht abgehängt zu werden." Er appellierte an die Bürger: "Verhinderung und Abschottung ist der falsche Weg." Zweiter Bürgermeister Klaus Luckert sprach für die CSU, diese lehnt den Antrag der Grünen zu 80 Prozent ab – Fraktionssprecher Hans Meier ist gegen die Umwandlung. Der Antrag sei alles andere als ein konsensfähiger Kompromiss, sagt Luckert. "Da werden die Arbeitskreise wie Pilze aus dem Boden schießen. Wir müssen endlich Entscheidungen fällen, die Leute erwarten das." Der Abweichler Meier hingegen glaubt, dass der Supermarkt keinen einzigen Vorteil bringt. Es gebe nicht genügend Leute und eine erwartete "Initialzündung ist Wunschdenken. Ein Supermarkt bringt nur Schaden, das ist meine feste Überzeugung".

"Das Bürgerbegehren ist nicht konstruktiv, sondern destruktiv", schimpfte Dr. Gerhard Heim (ÜWG), was prompt einen Zwischenruf des Initiators Dr. Wolfgang Sichert-Hellert zur Folge hatte. Es bringe keine Vorschläge, was stattdessen zu machen sei, und habe Rewe davongejagt, führte Heim weiter aus.

"Wir kommen nicht mehr weiter", war sich Seifert am Ende sicher. Mit drei Gegenstimmen beschlossen die Räte, das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans in ein Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel fortzuführen, den Antrag der Grünen lehnten sie mit elf zu drei Stimmen ab. Nun sind am 17. Februar die Bürger gefragt: Ja oder Nein.

NICO CHRISTGAU