Bürgerentscheid: Mehrheit für ein drittes Windrad in Ippesheim

Ippesheimer stimmten bei einem Ratsbegehren am Sonntag ab - vor 1 Stunde

IPPESHEIM - Die Bürger der Gemeinde Ippesheim im Landkreis Neustadt/Aisch- Bad Windsheim haben am Sonntag nicht nur ihre Stimme für die Landtagswahl abgegeben, sondern auch noch bei einem Bürgerentscheid entschieden, bei dem es um die Frage ging, ob auf der Gemarkung des Ortsteils Herrnberchtheim ein drittes Windrad hingehört oder nicht.

Nachdem die Pläne für ein drittes Windrad bei Herrnberchtheim bei den Bürgern bekannt wurden, hatte sich im Gegensatz zu den ersten beiden Windkraftanlagen Widerstand geregt. Bei einem Bürgerentscheid fiel das Votum jetzt für die Anlage aus. Foto: Christine Berger



Nach dem offiziell noch nicht bestätigten Ergebnis sprachen sich 294 Bürger für die Einstellung der Bauleitplanung aus, 349 aber dagegen und damit für ein weiteres Windrad.

In Herrnberchtheim waren (jeweils ohne Briefwahl) 66 Wahlberechtigte für ein drittens Windrad, 80 dagegen. In Ippesheim sagten 137 Wähler Ja zum Windrad, 76 Nein. In Bullenheim befürworteten 86 Wähler ein weiteres Windrad, 69 sagten Nein dazu. Bei den Briefwählern wollten 60 ein weiteres Windrad, 69 wollten es nicht. Damit haben sich 54,3 Prozent der Wähler für die Weiterverfolgung der Bauleitplanung ausgesprochen.

Nachdem die Pläne für ein drittes Windrad bei Herrnberchtheim bei den Bürgern bekannt wurden, hatte sich im Gegensatz zu den ersten beiden Windkraftanlagen Widerstand geregt. Insbesondere die Nähe zum Ort war der Stein des Anstoßes.

Der Gemeinderat Ippesheim hatte sich vor Monaten einstimmig dazu entschlossen, ein Ratsbegehren in Gang zu setzen. „Sind Sie dafür, dass die Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Sondergebiet Windkraftanlage Zwieburg-Ippesheim“ und zur dritten Änderung des Flächennutzungsplanes eingestellt werden?“ lautete die Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden musste. Wer mit Ja antwortete, wollte demnach kein Windrad an diesem Standort haben, wer Nein sagte, wollte, dass die Planungen weitergehen.

Gerhard Krämer