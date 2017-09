Bürgermeister will "Hochschulstandort Bad Windsheim"

Bernhard Kisch wirbt bei Kirchweihfrühschoppen um Unterstützer und Unterstützung - 29.08.2017 13:12 Uhr

BAD WINDSHEIM - Gemeinsames verbindet und bietet gleich Gesprächsstoff bei einem Seidla Bier oder Bratwurst mit Kraut: So funktioniert ein Kerwa-Frühschoppen.

Vor viel Politprominenz, vor Vertretern von Behörden und der Wirtschaft entwickelte Bürgermeister Bernhard Kisch ein Bild der Kurstadt und ihrer aktuellen Projekte. Foto: Claudia Lehner



Bei der Begrüßung der zahlreichen geladenen Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft vergaß denn Bürgermeister Bernhard Kisch auch nicht zu erwähnen, welche Projekte die Stadt und ihre jeweiligen Partner verbinden, was geschafft ist, woran gearbeitet wird und wo man für Zukünftiges auf Unterstützung hofft, wie bei der Neugestaltung des Bahnhofs.

Neu ist heuer bei der Kerwa, auch das würdigte Kisch, ein verkaufsoffener Sonntag, ein Kerwa-Baum am Marktplatz und das Kirchweih-Dorf am Festplatz. Für das kommende Jahr gebe es schon weitere Ideen der "Gemeinschaftsförderungsabteilung", in anderen Worten der Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH. Das Miteinander in der Gesellschaft ist für ihn wichtig, unter anderem wenn es ums Schwätzchen beim Einkaufen am Wochenmarkt geht, statt im Internet zu bestellen, oder eben bei Festen.

Beste Pflege für Patienten

Kisch ging die großen Projekte durch, die derzeit die Kurstadt bewegen: wie den Bau des Demenzzentrums, in das die Stadt "voraussichtlich 13,6 Millionen Euro" investieren wird. "Damit greifen wir ein Thema auf, das unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen stellt." Denn immer mehr Menschen seien von Demenz betroffen. Mit dem Neubau wolle man nicht nur den Patienten die beste Pflege garantieren, sondern auch dem Personal beste Arbeitsbedingungen bieten. Die Diakonie Neuendettelsau wisse ebenfalls um diese Herausforderungen und baue deshalb nördlich der Franken-Therme und gegenüber dem Kreiskrankenhaus ein Pflegeheim mit 120 Betten.

In drei Ortsteilen ist die Dorf- und Flurneuordnung aktuell großes Thema: In Humprechtsau läuft sie derzeit, in Lenkersheim wurde sie noch nicht abgeschlossen, damit das Amt für ländliche Entwicklung die Grundstücksveränderung für die geplante Umgehungsstraße begleiten kann. In Ickelheim werden wohl im kommenden Jahr die ersten Baumaßnahmen starten.

Neben richtungsweisenden Projekten muss auch die Infrastruktur gepflegt werden. "Wir Bürgermeister wissen, dass wir permanent in die Infrastruktur investieren müssen", erklärte Kisch. Auch wenn davon nicht immer viel Notiz genommen oder es als eigenes Denkmal falsch interpretiert werden könne. So werden zwei Ortsteile an die Bad Windsheimer Kläranlage angeschlossen, ebenso wie zwei Illesheimer.

Quelle für Wanderer

Wasser in seiner reinen Form ist ein wichtiges Thema für eine Kurstadt und eines, das verbindet. Kisch berichtete, dass vor vielen Jahren einige Ortsteile Markt Erlbachs ihr Wasser von der Stadt Bad Windsheim bezogen haben. Gefördert wurde es aus Brunnen und Quellen über das Wasserhaus in Altselingsbach. Als dies 2016 zurückgebaut wurde, habe man beschlossen, eine Quellfassung im Schussbachwald für Wanderer auszubauen – mit Unterstützung Markt Erlbachs. Dankbar blickt er auf die Verbindung von Markt Bibart über Bad Windsheim in den Zenngrund, die der Freistaat als wichtige Nord-Süd-Achse in den vordringlichen Bedarfsplan aufgenommen habe. Kürzlich sei der erste Spatenstich für die Ortsumgehung von Rüdisbronn erfolgt. Kisch hofft, dass auch der weitere Ausbau zügig vorangeht.

Ebenso wichtig für die Kurstadt: die Anbindung an das Bahnnetz. "Gerade Menschen mit Handicap sind auf die Bahn als Verkehrsmittel angewiesen", betonte Kisch. Mittel für die Planung eines barrierefreien Bahnhofs seien zusagt, doch nun geht es um die Gestaltung des Umfelds. "Wir Städte und Gemeinden können das Schicksal eines Bahnhofs nicht irgendeinem Investor überlassen", sagte er mit Bezug auf das Bahnhofsgebäude und die Praxis, eine größere Anzahl an Bahnhöfen an einen Investor zu veräußern. Die Stadt müsse Einfluss auf das Nutzungskonzept haben, betonte er und verband dies mit dem Appell an politische Mandatsträger zur Unterstützung.

Viel Hilfe wird es wohl auch brauchen, um die Idee eines Hochschulstandorts Bad Windsheim Realität werden zu lassen. Kisch betonte, wie viele Möglichkeiten dies für den ländlichen Raum eröffnen würde. Ein Schritt in diese Richtung, mit dem man sich als möglicher Hochschulstandort empfehlen wolle, seien Forschungsprojekte in Zusammenarbeit von Hochschulen und der hiesigen Klinik. Ein solches werde wohl im September den Förderbescheid erhalten. "Diese Perspektive brauchen wir für unsere jungen Menschen", betonte Kisch im Hinblick auf eine Hochschule in der Kurstadt.

Claudia Lehner