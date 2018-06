Carsharing: Kurstadt verfügt ab 25. Juni einen Neunsitzer

"Das ist der zweite Neunsitzer im Carsharing in Europa", so Heise - 15.06.2018 15:40 Uhr

BAD WINDSHEIM - Ein Verwandtenbesuch mit der ganzen Familie? Ein Ausflug mit den Kumpels vom Sportverein? Rein fahrtechnisch bald alles kein Probleme mehr: Nächste Woche wird der neunsitzige Renault Master der Firma mikar nahe dem Bahnhof stationiert, am 25. Juni beginnt dann auch in der Kurstadt das Zeitalter des öffentlichen Carsharings.

Jonathan Heise (Mitte) von der Firma mikar stellt Bürgermeister Bernhard Kisch (links) und Vereinsvertretern das Carsharing-Projekt und den Bus vor, der ab 25. Juni am Bahnhof stationiert ist. © Günter Blank



Jonathan Heise (Mitte) von der Firma mikar stellt Bürgermeister Bernhard Kisch (links) und Vereinsvertretern das Carsharing-Projekt und den Bus vor, der ab 25. Juni am Bahnhof stationiert ist. Foto: Günter Blank



Auf Einladung der Stadt stellten Geschäftsführer Stefan Riedel und Jonathan Heise von der Deggendorfer Partnerfirma mikar den mit Dieselkraftstoff betriebenen Kleinbus bereits vergangene Woche rund 20 interessierten Vertretern örtlicher Vereine vor. Da war das Fahrzeug bereits reichlich mit Werbefolien beklebt, die Akquise wurde erfolgreich abgeschlossen, sagt Bad Windsheims Hauptamtsleiter Rainer Hofmann. Die ersten Buchungen nahm Heise gleich vor Ort entgegen. Er wird, neben dem Team der Tourist-Info in den Rathausarkaden, Ansprechpartner für alle sein, die den Wagen fahren möchten.

4,90 Euro wird die Nutzung des Wagens pro angefangene Stunde kosten, für 39,90 Euro ist er 24 Stunden lang zu haben. Die Versicherung, allerdings mit Selbstbeteiligung im Schadensfall, ist im Preis enthalten. Hinzu kommen selbstverständlich die Kosten für den Treibstoff, der Wagen muss vor der Rückgabe immer vollgetankt werden. "So ein Fahrzeug, zu dem Preis zu buchen, das ist unschlagbar", sagte Hofmann auch im Stadtratsausschuss für Jugend, Senioren, Tourismus, Kultur und Sport, in dessen jüngster Sitzung er den Kleinbus ebenfalls vorstellte.

Mit Karte und App

Wer den Neunsitzer nutzen möchte, der muss sich zunächst online unter www.mikar.de bei der Firma registrieren. Diese antwortet mit einer Bestätigungs- Mail. Mit deren Ausdruck sowie Personalausweis und einer Fahrerlaubnis, wie sie zum Führen eines Personenwagens berechtigt, erfolgt dann bei der Tourist-Info ein Datenabgleich.

Die Tourist-Info sendet ihre Bestätigung auf dem Postweg an mikar, zugleich muss der künftige Nutzer ein Mandat zum Einzug der anfallenden Kosten per Lastschrift erteilen. Nach zwei bis drei Tagen ist der Deal dann perfekt, der Kunde erhält von mikar eine Art Scheckkarte, um Zugriff auf den Wagen zu haben. Alternativ kann, wer mag, eine App auf sein Smartphone herunterladen, mittels derer das Fahrzeug ebenfalls gebucht und zur entsprechenden Zeit geöffnet werden kann.

Auf erkennbare Schäden überprüfen

Dann kann es auch schon losgehen. Der Schlüssel befindet sich im Fahrzeug. Abgerechnet und abgebucht wird monatlich. Wann der Wagen zur Verfügung steht und wann er bereits anderweitig vergeben ist, kann online oder mittels App überprüft werden. Wer mit dem Wagen unterwegs ist und wegen eines Staus, einer Panne oder aus welchem Grund auch immer die vorab gebuchte Zeit überzieht, der sollte sich unverzüglich bei der mikar-Hotline melden. Unter dieser Rufnummer, welche die Kunden mitgeteilt bekommen, steht stets ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung, verspricht Jonathan Heise.

Eine Empfehlung hat Hofmann noch parat: Wer den Wagen gebucht hat, sollte diesen vor Fahrtantritt stets auf erkennbare Schäden überprüfen und diese, so sie nicht bereits in einer stets an Bord befindlichen Liste dokumentiert sind, umgehend bei mikar melden. Glaubt man den Worten von Heise, so hat die Stadt mit dem Renault beinahe so etwas wie ein rollendes Alleinstellungsmerkmal erhalten. Denn der verkündete bei der Präsentation am Marktplatz: "Das ist der zweite Neunsitzer im Carsharing in Europa, der erste ist von uns in Mitterteich."

gb/kam