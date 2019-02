Christian Wulffs Liebeserklärung an die Landfrauen

Von einem respektvollen Umgang mit der Landwirtschaft - vor 24 Minuten

BAD WINDSHEIM - „Redet mit uns, statt über uns“ würde sich Kreisbäuerin Renate Ixmeier einen respektvollen Umgang mit der Landwirtschaft wünschen, den sie zunehmend vermisst. Der Dialog war denn auch das zentrale Thema des „Landfrauentages 2019“. Wie wichtig dieser ist, machte Bundespräsident a. D. Christian Wulff im Hauptreferat deutlich.

Bundespräsident a. D. Christian Wulff im Gedankenaustausch mit Bezirksrat Thomas Zehmeister, Kreisbäuerin Renate Ixmeier, Kreisobmann Jürgen Dierauff, stellvertretender Kreisbäuerin Petra Vicedom und stellvertretendem Landrat Bernd Schnizlein. © Harald Munzinger



Bundespräsident a. D. Christian Wulff im Gedankenaustausch mit Bezirksrat Thomas Zehmeister, Kreisbäuerin Renate Ixmeier, Kreisobmann Jürgen Dierauff, stellvertretender Kreisbäuerin Petra Vicedom und stellvertretendem Landrat Bernd Schnizlein. Foto: Harald Munzinger



Den Dialog bezeichnete er als das „Megathema schlechthin“ in einer Zeit der zunehmenden Spaltung in der Gesellschaft, womit die Gräben breiter und die Brücken länger würden. Wo der Dialog ende, sei der Anfang von Hass und Gewalt. Hätten die Großeltern das Land nach dem Krieg wieder aufgebaut und die Eltern die Einheit gestaltet, liege es an der jetzigen Generation, in der Gesellschaft wie in der Weltgemeinschaft den Zusammenhalt zu gewährleisten. In einem Jahrhundert, in dem sich mehr verändern werde, als in den 20.000 Jahren davor, müsse man sich für einen damit verbundenen enormen Druck wappnen.

Dass bei objektiv sehr guter Lage eine subjektiv sehr schlechte Stimmung herrsche, bereitet Wulff „mehr Sorgen als früher“. Er machte eine abnehmende Steuerungsfähigkeit der Politik und ein reduziertes Sicherheitsgefühl ebenso als Ursachen aus, wie die unbewältigte Digitalisierung mit den heute so revolutionären Veränderungen, wie vor 500 Jahren mit dem Buchdruck. So wie man sich mit einem Schirm vor dem Regen schütze, sei es auch erforderlich, der Informationsgesellschaft mit Instrumenten gegen die Demokratie und gezielter Agitation zu begegnen.

Der ehemalige Bundespräsident maß dem gedruckten Wort besondere Bedeutung für ein tieferes Verstehen von Texten zu, als den flüchtigen Informationsquellen und ermunterte dazu, mitzumachen und auch andere für eine vielfältige Gesellschaft zu gewinnen, in der durchaus evangelische und katholische Kirche, Synagogen und Moscheen nebeneinander auskommen könnten. Vielfalt sei sicher eine Herausforderung, das Gegenteil Einfalt.

„Nicht immer nur ängstlich sein“

Das Land sei ohne Zuwanderung nicht vorstellbar, die es in früheren Zeiten schon bereichert habe und die für den Arbeitsmarkt zwingend notwendig sei, so Christian Wulff mit dem Rat, „nicht immer nur ängstlich zu sein“. Wie er sich Sorgen machte, „ob sich Deutschland noch genügend große Ziele setzt“, wähnte er „Europa noch nie so in Gefahr, wie aktuell“. Europa müsse uns etwas wert sein und könne nur bestehen, wenn alle zusammenstehen, war sein Plädoyer gegen Abschottung und Ausgrenzung.

Mit einer „Liebeserklärung an die Landfrauen“ richtete der Bundespräsident a. D. den Fokus auf die Heimat, auf das Verlangen der Menschen nach Authentizität, hob das Stück Lebensqualität in den mutmaßlich abgehängten ländlichen Bereichen hervor. Er rief dazu auf, „mit großem Selbstbewusstsein für den Erhalt der Strukturen zu wirken“ und „nicht aufzugeben, was uns stark gemacht hat“. Wulff nannte dazu das Handwerk, Genossenschaften, eine leistungsfähige Verwaltung und die das Land prägende Landwirtschaft ebenso, wie „die Selbständigkeit, vor Ort entscheiden zu können“. Zudem warb er für die Pflege der Vereine oder Chöre als Klammern der Gesellschaft sowie für Investitionen in die Bildung.

Großer Respekt vor der Kraft der Provinz

Mit „großem Respekt vor der Kraft der Provinz“ riet er den Landfrauen - „deren Engagement ich sehr schätze“ - weiter die „couragierte Stimme“ zu bleiben und insgesamt dazu, „wieder etwas positiver und optimistischer zu sein, mit aufzubauen, zu entscheiden, Verantwortung zu übernehmen“. Für den „ermutigenden Vortrag“ dankten Kreisbäuerin Renate Ixmeier und ihre Stellvertreterin Petra Videcom dem einstigen Bundespräsidenten mit stärkenden Produkten der Region. Gewürdigt wurde zudem sein heutiges ehrenamtliches Wirken, mit dem Wulff „zum Teil an den gleichen Themen arbeitet, wie wir Landfrauen“. Als Präsident des deutschen Chorverbandes tauschte er sich am Rand des Landfrauentages mit den Vertretern des Sängerkreises, Frank Schneider und Thomas Zehmeister aus, der den Bezirkstagspräsidenten vertrat.

Täglich im Dialog mit der Natur

In ihrer leidenschaftlichen Ansprache hob auch Kreisbäuerin Ixmeier im vollbesetzten KKC die Notwendigkeit zum Dialog heraus, den die Bauern auch „täglich mit der Natur und unserer Schöpfung“ führten. Dass die Landwirtschaft bei dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ alleine für das Artensterben verantwortlich gemacht werde, und die Vorschläge fehlten, „was jedermann für den Artenschutz“ leisten müsse, beklagte sie ebenso, wie bewusste Falschmeldungen. Wie auch Kreisobmann Jürgen Dierauff wiederlegte sie die aktuelle Nachricht, wonach tierhaltende Betriebe nur alle 48 Jahre überprüft würden, mit den Fakten kontinuierlicher Überprüfungen. Seine Tierhaltung werde beispielsweise jährlich zweimal kontrolliert, einmal unangemeldet und einmal angekündigt (1 Tag vorher) durch „durch QS (Qualität und Sicherheit) mit einem Marktanteil von 95 Prozent und die „Initiative Tierwohl“ (ITW)“, ließ Dierauff wissen. Dem Bienensterben wurde der Zuwachs in Bayern von 200.000 auf 300.000 Bienenvölker in den letzten zehn Jahren gegenübergestellt.

„Moderner Ablasshandel“

Renate Ixmeier griff den Slogan „Ich bin für Fluglärm – von Bienen“ auf und sprach sich „gegen den Fluglärm - von Erdbeeren“ aus, womit sie weltweite Lebensmittelimporte anprangerte und es mit vielen Beispielen von Fernreisen über den großen SUV statt dem Fahrrad bis zur „Geiz-ist-geil-Mentalität“ im Supermarkt als „schamlos“ kritisierte, „sein Gewissen durch den Kauf von Bioprodukten aus anderen Kontinenten zu beruhigen“. Und noch deutlicher wurde die Kreisbäuerin, als sie „das Unterschreiben für das gute Gewissen“ als „modernen Ablasshandel“ bezeichnete.

Der Zustand der Natur dürfe nicht alle den Bauern in die Schuhe geschoben werden, führte Renate Ixmeier weiter aus: „Er ist vielmehr der Preis dafür, dass wir alles jederzeit kostengünstig zur Verfügung haben wollen“. So rief die Kirchen „mit unzähligen Hektar landwirtschaftlicher Nutzflächen und Wälder“ ebenso in die Pflicht zum Artenschutz, wie die Kommunen mit einem ganzen Maßnahmenkatalog. So sollten sie ab 500 Quadratmetern Fläche einen Obstbaum pflanzen, Nadelholzhecken in Siedlungsgebieten durch blühende Hecken ersetzen, Mähroboter verbieten und ab 22 Uhr alle Straßenlaternen abschalten.

Hut vor Leistung der Landfrauen gezogen

Da auch jeder einzelne Verbraucher mit seinem Verhalten Einfluss nehme und damit unmittelbar zum Rückgang der Arten beitrage, wünschte sich die Kreisbäuerin, dass sich jeder seiner Verantwortung gegenüber der Natur und Kreatur bewusst werde. Das Thema zog sich auch durch die von Vorstandsmitgliedern der Landfrauen moderierten Grußworte von Bezirksbäuerin Christina Reidelshöfer mit der Aufforderung zum „Bekenntnis zur Natur auch an der Ladentheke“, Pfarrer Dirk Brandenberg, der die Bewahrung der Schöpfung Allen ans Herz legte, sowie BBV-Kreisobmann Jürgen Dierauff mit der Sorge, dass kleine bäuerliche Betriebe unter zunehmendem Kostendurch aufgäben. Der stellvertretende Landrat Bernd Schnizlein zog den Hut vor der Leistung der Landfrauen sowohl in den Betrieben wie in der Öffentlichkeit.

Diese sorgten mit dem traditionellen kleinen Kunsthandwerkermarkt ebenso für einen ansprechenden Rahmen ihres Landfrauentages, wie mit dessen musikalischer Ausgestaltung durch die „Landfrauenstimmen im Landkreis“ und die „Bad Windsheimer Sänger und Spielleut“ mit ihrem alten fränkischen Liedgut. Guter Brauch bei den Landfrauentagen sind die Saalspenden für einen sozialen Zweck. In diesem Jahr kommen diese dem Müttergenesungswerk mit der Bad Windsheimer „AWO Klinik zur Soloquelle“ und damit Frauen zugute, die hier mit „Kuren für Mütter“ neue Kraft schöpfen.

1055 Euro kann Kreisbäuerin Renate Ixmeier der Klinik übergeben, „die Mütter mit spezifischen Konzepten wieder stark macht und ihnen dabei hilft, ihre Gesundheit langfristig zu erhalten“.

Harald J. Munzinger