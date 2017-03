Citymanagement mit neuem Flyer: Altstadt im Fokus

Stadt will Touristenandrang nutzen - Verbesserter Gastro-Führer

BAD WINDSHEIM - Ein kleiner Steller mit Fernrohr soll den Touris­ten den Weg weisen und zwar in die Altstadt. Das City-Management der Stadt hat einen neuen Flyer aufgelegt, der die wichtigsten Sehenswürdigkei­ten der Altstadt sowie eine grobe Kar­te enthält. Das Ziel: Touristen sollen nicht nur in der Franken-Therme oder im Freilandmuseum bleiben, sondern auch die schöne Altstadt besuchen.

Rainer Hofmann, Bernhard Kisch und Hubert Seewald (von links) sind stolz auf den neuen Flyer, der mehr Touristen in die Altstadt locken soll. Foto: Claudia Lehner



Diese Verbindung zu schaffen, ist schon länger anvisiert, verschiedene Ideen inklusive. Etliche 100.000 Tou­risten besuchen jährlich Bad Winds­heim, doch die meisten haben eines von zwei Zielen: entweder die Fran­ken-Therme oder das Freilandmuse­um.

Die Altstadt konnte von den Besu­chern bisher noch nicht so profitieren, wie das gewünscht wird. Das soll sich ändern und ein Baustein auf diesem Weg soll der neue Flyer sein. Dieser wird zu 60 Prozent aus Mitteln der Städtebauförderung bezahlt, wie Hauptamtsleiter Rainer Hofmann, mit Josef Guggemos fürs City-Manage­ment zuständig, erklärt.

20.000 Exemplare wurden gedruckt, für Kosten von rund 2.500 Euro. Sie sollen, wie Hofmann erklärt, in Pensio­nen, Hotels und Gaststätten verteilt werden. Natürlich werden sie unter anderem auch in der Therme und in der Tourist-Info in den Rathaus-Arka­den zu finden sein.

Auswahl aus dem Stadtführer

"Er ist ganz gut gelungen", sagt Bür­germeister Bernhard Kisch zum neu­en Flyer, besonders im Hinblick auf das Ziel, mehr Touristen in die Alt­stadt zu locken. Das neue Faltblatt steht in dieser Hinsicht allerdings nicht alleine. Er bezieht sich auf den ausführlicheren Stadtführer. Die Nummern der Sehenswürdigkeiten sind deshalb auch nicht durchgehend nummeriert, da nur eine kleine Aus­wahl in das Faltblatt übernommen wurde wie die Roland-Statue, die Stadtkirche oder das Rokokohaus.

Neu mit dabei ist das Altstadtmodell am Rathaus. Es war in der ersten Ver­sion noch nicht enthalten. Denn wie Hubert Seewald, Chef der Kur-, Kon­gress- und Touristik- GmbH, auf Nachfrage bestätigt, gab es bereits einen vergleichbaren Flyer, allerdings in viel geringerer Auflage.

Ähnliche Informationen wie auf dem Faltblatt finden sich auch auf den kostenlosen Stadtplänen, die in der Tourist-Info und an den Info-Points ausliegen - allerdings mehr mit dem Schwerpunkt auf der Karte, die dort deutlich größer und detaillierter abgebildet ist, und weniger auf den Sehenswürdigkeiten.

Kisch hofft auf bürgerliches Engagement

Außerdem gibt es noch einen Gastro­führer für Bad Windsheim und die Ortsteile. Dieser war in der gleichen Auflage gedruckt worden. Er ist bereits vergriffen, wird aber aktuali­siert und neu aufgelegt. Für Bernhard Kisch zeigt das, dass solche Materiali­en gut ankommen. "In Verbindung mit dem Gastroführer haben wir jetzt eine ganz gute Information." Die soll nicht nur den Touristen zur Verfü­gung stehen. Kisch hofft, dass auch die Bürger mithelfen. Wer jetzt von Ortsunkundigen nach Sehenswürdig­keiten gefragt werde, könne auf den Flyer hinweisen oder auf die zuverläs­sig immer Donnerstag bis Montag um 15 Uhr am Rathaus startenden Füh­rungen. Anmeldung ist nicht nötig, was Kisch gut findet.

Ergänzt werden sollen die Informa­tionsmaterialien noch heuer durch ein neues Fußgänger-Leitsystem. Die bis­herigen Schilder sollen überprüft und vereinheitlicht werden. Bis zur Som­merpause werde ein Konzept erstellt, sagt Rainer Hofmann. Im Herbst soll die Umsetzung folgen.

Claudia Lehner