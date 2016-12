CSU-Konferenz in Lenkersheim: "Hektisch und nicht einfach"

LENKERSHEIM - Nach einem "hektischen und nicht einfachen Jahr" blickt Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt zuversichtlich auf die 2017 anstehenden Herausforderungen. Und mit ihm der Landtagsabgeordnete Hans Herold, Bezirksrat und Bürgermeister Marco Kistner sowie Landrat Helmut Weiß. Die Stärkung des ländlichen Raumes sollte das zentrale Thema des traditionellen Jahresabschlussgespräches mit den regionalen Medien sein.

Landrat Helmut Weiß, Agrarminister Christian Schmidt. MdL Hans Herold und Bezirksrat Marco Kistner gehen 2017und all seine Herausforderungen mit Optimismus an. © Harald Munzinger



Dieses fand symbolträchtig in Lenkersheim statt, da dort für die geplante Umgehung eine aussichtsreiche Platzierung im Bundesverkehrswegeplan erreicht worden war. Nun wolle man "ein Stück weit außerplanmäßig" das Projekt vordinglich vorantreiben, wozu es gute Argumente gebe. Diese donnerten dann auch unaufhaltsam mit dem Schwerlastverkehr am Wirtshausfenster vorbei.

Minister Schmidt und MdL Herold zogen eine ebenso zufriedene Bilanz abgehakter Bundes- und Staatstraßenprojekte, wie sie mit ausgezeichneter Mittelausstattung auf die anstehenden blickten. Wie etwa auf den Ausbau der B13 bei Oberickelsheim, auf die dritte Spur der B8 bei Emskirchen oder auf die Staatsstraße bei Breitenau. Mit den von 500.000 auf eine Million Euro aufgestockten Mitteln für den Deckenausbau von Kreisstraßen geht der Landkreis den Maßnahmenrückstau an. Landrat Weiß sieht ihn auch beim Radwegebau auf einem guten Weg zu radfahrerfreundlichen Landkreis.

Hoffen auf Erfolg in München

Auf den Nägeln brennt allen Politikern das im ersten Anlauf gescheiterte Gründerzentrum, für das am Dienstag bei einem Gespräch in München eine wie auch immer geartete Alternative angestrebt wird. Welche Vorstellungen für ein an die Region angepasstes und bedarfsgerechtes Konzept dem Wirtschaftsministerium vorgetragen werden, ließen Landrat Helmut Weiß und MdL Hans Herold offen, der sich entschieden für eine Lösung "für die Region mit besonderem Handlungsbedarf" einsetzen will. Auf schöne Erfolge bei der Behördenverlagerung verwies er mit der Ansiedlung des "BayernLAB" und "Luftbildarchivs" sowie des "Bayern Servers", für den im Neustädter Gewerbegebiet ein 8000 Quadratmeter großes Grundstück erworben wird.

Weitere markante Daten zur regionalen und strukturellen Förderung des ländlichen Raumes nannte Herold mit der 80- bis 90-prozentigen Förderung des Breitbandausbaues, dem eingerichteten Kulturfonds oder dem stattlichen Finanzausgleich und hohen Investitionen in die "Bildung als Tor zum Leben". Was heute als "Region mit besonderem Handlungsbedarf" bezeichnet werde, hätten einst die Minister Dollinger und Hillermeier mit dem Zonenrandgebiet verglichen und damit dem Blick auf den Landkreis gerichtet, erinnert sich Minister Schmidt.

Er hat den ländlichen Raum in den Mittelpunkt seiner Politik in Berlin gerückt, machte er mit einer neuen Abteilung im Ministerium und dem Hinweis deutlich, dass "eine Reihe von Pilotprojekten der Digitalisierung und Mobilisierung im ländlichen Raum" vom Bund gefördert werden sollen. In der Landwirtschaft sah er mit höheren Milchpreisen und deutlich höheren Erlös für Schweinefleisch schöne Erfolg erzielt.

Weihnachtsgans gesichert

Schmidt zeigte Verständnis dafür, wenn es im Preiskampf auch mal lauter geworden sei – wie etwa bei der Protestkundgebung in Neustadt (Red.) – und habe dies nicht persönlich genommen. Allerdings könne nicht mit seiner Aufmerksamkeit rechnen, wer am lautesten schreie. Der aktuellen Vogelgrippe (Geflügelpest) sah er mit einem guten Krisenmanagement begegnet und die "nicht beschädigte Weihnachtsgans gesichert".

Da diese in die Kommunalpolitik hineinwirkt, wurde auch die mittlerweile entschärfte Flüchtlingsproblematik angesprochen. Minister Schmidt verteidigte die Abschiebung nicht bleiberechtigter Flüchtlinge. Nachhaltig gefördert werden müsse hingegen die Integration bei Bleiberecht. Diese Aufgabe fällt von der Wohnraumbeschaffung bis zur Beschulung den Kommunen zu und schließlich auch dem Bezirk, der die Rechnung zu begleichen habe. Bezirksrat Marco Kistner bezifferte die Kosten für unbegleitete Jugendliche auf 19 Millionen Euro und stattete dem Staat Dank für die finanzielle Entlastung im neun Millionen Euro ab. Kistner forderte, dass nach dem neuen Bundesteilhabegesetz die fünf Milliarden Euro direkt bei den Bezirken ankomme und wies auf erhebliche Investitionen insbesondere in Bildungseinrichtungen hin.

Die nehmen auch immense Mittel des Landkreises in Anspruch, wie es Landrat Helmut Weiß mit 47,8 Millionen Euro (21.6 Millionen Staatszuschüsse) für die Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Neustadt oder der abgeschlossenen Maßnahme am Bad Windsheimer Stellergymnasium deutlich machte. Mit dem Gymnasium Scheinfeld, der Berufsschule Bad Windsheim oder dem dortigen Förderpädagogischen Zentrum sind weitere Projekte zu schultern.

"Gesundheitsregion Plus" gefordert

Mit 21 Millionen Euro steht die Erweiterung der Notaufnahme an der Klinik Neustadt an (16 Millionen Euro schießt der Staat zu). In sie werde die BRK-Rettungswache integriert werden, ließ es der Landrat wissen, der auch auf Bemühungen verwies, in der "Gesundheitsregion Plus" die psychiatrische Versorgung zu verbessern. Hier soll ein freier Arztsitz in Westmittelfanken in Neustadt besetzt und ein Ärztewegweiser geschaffen werden.

Bei gegenwärtig weitgehend zufriedenstellender Allgemein- und Fachärztlicher Versorgung wird diese ein "Zukunftsthema" sein. Minister Christian Schmidt wollte mit der Ansiedlungsförderung (bis 60.000 Euro je Praxis) oder dem monatlichen Studienzuschuss die "Initiative Landarzt" forciert wissen. Weiter geht das Tauziehen um medizinische Versorgungszentren und Bereitschaftspraxen im Landkreis, von denen eine von Neustadt etabliert werden soll, eine weitere in Bad Windsheim gewünscht ist. MdL Herold zeigte sich "auch für die Zukunft von einer halbwegs guten ärztlichen Versorgung" im Kreis überzeugt.

"Vorteile nutzen und nicht verpassten Chancen nachhängen" gab Bundesminister Christian Schmidt den Ansporn, "Verbesserungen in der ländlichen Entwicklung" anzugehen, wo immer diese sich bieten würden, mit der Zusicherung, der "wohlwollenden Prüfung" von Projekten und entsprechenden Förderanträgen. Die Digitalisierung wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Der Landtagsabgeordnete Hans Herold hat das Ziel im Visier, "dass wir eines Tags kein Raum mehr mit besonderem Handlungsbedarf sein müssen". Alle Politiker schrieben mit entsprechendem Dank einen guten Teil positiver Entwicklungen einem engagierten Ehrenamt zu, dass insbesondere in der Flüchtlingsbetreuung herausragendes leistete und leiste.

