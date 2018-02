CSU-Kreistagsfraktion zu Besuch bei Lebenshilfe "T-ENE"

Vom "zarten Pflänzchen" zum großen Arbeitgeber - 23.02.2018 15:36 Uhr

BAD WINDSHEIM - Darüber, dass die „T-ENE“, die ein teilstationäres Angebot zur Tagesbetreuung für erwachsene Menschen mit Behinderung nach dem Erwerbsleben bietet, eine wichtige Arbeit innerhalb der Organisation leiste, waren sich alle Mitglieder der CSUKreistagsfraktion nach ihrem Besuch einig.

"T-ENE"-Leiterin Katharina Thaler (l.) hieß mit Lebenshilfe-Vorsitzendem Hans Herold (5. v. l.) die Mitglieder der CSU-Kreistagsfraktion und Landrat Helmut Weiß willkommen. Foto: privat



Die Gäste ließen sich vom Vorsitzenden der Lebenshilfe im Landkreis, MdL Hans Herold, Geschäftsführer Günther Ostertag "T-ENE"-Leiterin Katharina Thaler durch die noch junge Einrichtung in Bad Windsheim führen.

Mit Fraktionsvorsitzendem Dieter Hummel und Landrat Helmut Weiß an der Spitze, zeigten sie sich von den offenen und hell gestalteten Räumen der Einrichtung sehr beeindruckt. "Das Ambiente stellt einen wichtigen Wohlfühlfaktor für die Besucher der Tageseinrichtung dar", führte Katharina Thaler beim Rundgang aus, ergänzt und weiter gestärkt werde dieser durch diverse Betreuungsangebote.

Großer Arbeitgeber

Dieter Hummel freute sich, dass sich die Lebenshilfe "von einem zarten Pflänzchen" zu einem solch stabilen sozialen Faktor und einem großen Arbeitgeber mit qualifizierten Arbeitsplätzen im Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim entwickelt habe der weiterhin unterstützt werden müsse. Mit der "T-ENE" habe die Lebenshilfe im Landkreis eine wertvolle Ergänzung zum bestehenden Angebot geschaffen, in dem sie ihr Augenmerk auf ältere Menschen mit Behinderung nach dem Berufsleben lege, erklärte Hans Herold, Vorsitzende der Kreisvereinigung der Lebenshilfe.

Das Angebot T-ENE richtet sich an Menschen mit wesentlicher geistiger Behinderung, sowie zusätzlichen Behinderungen, die aus altersbedingten Gründen regulär oder vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind.

Die Einrichtung kann von relativ selbstständigen älteren Menschen mit Behinderung, aber auch von Menschen, die in Folge ihrer Behinderung einen höheren Förder- und Betreuungsbedarf haben und / oder bei denen der Alterungsprozess bereits fortgeschritten ist, besucht werden. "T-ENE", so betont es die Lebenshilfe im Landkreis, steht grundsätzlich sowohl Bewohnern der Wohnstätten, als auch Menschen mit Behinderung, die in ihrem Elternhaus, bei Angehörigen, in betreuten WGs oder alleine leben, offen. Kostenträger ist in der Regel der zuständige überörtliche Sozialhilfeträger. Für Interessenten besteht die Möglichkeit, "T-ENE" im Rahmen einer Hospitation kennenzulernen.

