CSU-Stadtspaziergang durch Bad Windsheim

Gelände rund um das Freibad ist das Ziel - vor 9 Minuten

BAD WINDSHEIM - Mit dem "altbewährten Stadtführer", CSU-Ortsverbandsvorsitzender Georg Gerhäuser meinte damit Bürgermeister Bernhard Kisch, machten sich weitere Bad Windsheimer, darunter auch Stadträte, auf zum vierten Stadtspaziergang der CSU. Diesmal war das Gelände rund um das Freibad das Ziel.

Bürgermeister Bernhard Kisch (Zweiter von links) zeigt nahe des Umspannwerkes unter anderem, wie der neue Kreisverkehr aussehen soll. Foto: Gerhard Krämer



"Mit offenen Augen durch die Gegend laufen, weil man nicht alles mitbekommt", das sei das Ziel der CSU-Stadtspaziergänge. Georg Gerhäuser betonte beim Start am Bad, dass man zeigen wolle, wo etwas passiert. Bürgermeister Kisch brach eine Lanze für das Freibad: "Eine Freizeit-einrichtung, die wir nicht missen wollen." Hier sollen weitere Stromkästen und Versorgungseinrichtungen für Wohnmobilisten entstehen, kündigte er an. Der Platz sei ideal, sei er doch Schnittpunkt von Radwegen.

Dann machte sich die 15-köpfige Gruppe auf den Weg rund um die Weiher. Vorbei an den ersten Tafeln des noch einzuweihenden neuen Fisch-Lehrpfades Aisch ging es über die erste Brücke über den Aisch-Flutkanal. Dort stehen Arbeiten aus, weswegen sie auch derzeit verengt worden sei, erklärte Kisch.

Auf besonderes Interesse stieß die alte Brücke aus Stein über den Flutkanal, die derzeit als Feuerwehrzufahrt zum Campingplatz dient. Bad Windsheims Zweiter Bürgermeister Rainer Volkert sah in der alten Bogenbrücke am Hochufer eine Besonderheit. Insbesondere stellte er heraus, was man sich damals bei der Alten Westheimer Straße geleistet habe. Diese Brücke wieder sichtbarer zu machen und vor allem zu erhalten wird eine der künftigen Aufgaben der Stadt sein, urteilte er.

Begleitet von Schmetterlingen, entlang blühender Veilchen und gelb leuchtendem Huflattich ging es Richtung Franken Brunnen. Klar bekannte sich Kisch zum Erhalt der Brücken über Flutkanal und Aisch. Volkert ergänzte, dass dadurch der sehr schöne Spazierweg vom Westen der Stadt zu den Weihern und rund um das Freilandmuseum erhalten bleibe. Früher seien auch viele Familien zum Baden in der Aisch hierher gekommen. Die Mündung der Rannach in die Aisch, die Halbinsel, die geologischen Besonderheiten des Gipskeupers mit seinen Dolinen und ehemalige Siedlungen machten dieses Gebiet unterhalb der erneuerten Bahnlinie nach Steinach zu etwas Besonderem, das touristisch genutzt werden könnte.

Neben dem Umspannwerk entsteht derzeit ein neuer Elektronikmarkt. Kisch stellte den interessierten Spaziergängern den Bau eines weiteren Kreisverkehrs vor. Auch der Weg sei beim Grundstückstausch dabei von der Stadt gesichert worden, weswegen es weiterhin den Zugang zu den Weihern gebe. Anschließend präsentierte Matthias Helm noch die Feuerwehr und das Wechselladerkonzept des Landkreises. Mit einem kurzen Hinweis auf die künftige Gestaltung der Westheimer Straße durch Kisch endete der Stadtrundgang, der im Oktober seine Fortsetzung finden wird.

GERHARD KRÄMER