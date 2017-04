Da klopft das Sammlerherz: Sonderausstellung im "Ochsenhof"

BAD WINDSHEIM - "Sammeln macht Spaß" lautet der Titel der neuen Sonderausstellung im Bad Windsheimer Reichsstadtmuseum "Ochsenhof". Dass sich dieser Spaß auf die Besucher der Schatzkammer privater Sammlungen überträgt, zeigte sich bei der Präsentation einer Ausstellung, die es in dieser Vielfalt in der Region wohl noch nicht gegeben hat.

Auf großes Interesse stieß die neue Sonderausstellung "Sammeln macht Spaß" im "Ochsenhof" schon bei der Eröffnung. Foto: Harald Munzinger



Dass Briefmarken und Münzen gesammelt werden, Bierfilz oder Wirtshausgläser und Bügelflaschen, ist allgemein bekannt. Und die meisten Menschen "packte" wohl auch schon einmal eine Sammlerleidenschaft, die vielfach aber nur von kurzer Dauer war und man der angesammelten Gegenstände irgendwann überdrüssig wurde, diese die Besitzer wechselten oder auf Flohmärkten landeten. Was sich dort über Jahrzehnte an interessanten Fundstücken aufspüren lässt, zeigt ein Sammler in der "Ochsenhof-Schatzkammer".

Andere stellten für die Sonderausstellung Kaffeekannen, Paperweights, Faltbecher, Schützenorden, traditionellen afrikanischen Schmuck oder internationale Krippen zur Verfügung, sorgen mit Klappkleiderbügeln oder Nähmaschinen, Elastolin- und Lineoltieren, Katzenfiguren, Ehrenzeichen und Urkunden, Sparbüchsen oder Karlsbader Badebecher sowie zahllosen von Zuckertütchen für die Erkenntnis, das "es nichts gibt, was nicht gesammelt wird".

Pottwahlzähne erzählen Seefahrergeschichten

Dazu kommen im Reichstadtmuseum noch Raritäten wie gravierte Pottwalzähne, handgemalte Kinderbücher aus Notzeiten, in denen über elektronische Medien geblättert werden kann, oder "Buddelschiffe" und "Eingerichte" sowie "das Abenteuer ABC". Jedes Teil aus 24 ganz verschiedenen privaten Sammlungen hat "seine" Geschichte, wie etwa das Hans Fähnlein aus Bad Windsheim gewidmete Autogramm von Neil Armstrong, dem ersten Astronauten, der am 21. Juli 1969 den Mond betreten hatte. Wie Fähnlein auch ein leidenschaftlicher Segelflieger, hatte ihm der Franke eine Karikatur der "Mondumsegelung" geschickt und das Dankeschreiben des weltbekannten Piloten aus USA erhalten, das in der Sammlung "Briefe vom Meer zum Mond" zu den ganz besonderen Schätzen zählt.

Oder die Geschichte der Nähmaschinen als Wunderwerke der Technik, von denen die Schneider einst eine so vernichtende Konkurrenz befürchtet hatten, dass sie die erste Fabrik zerstörten, Ein Anschlag, der den Siegeszug der "flinken Näher" nicht aufhalten konnte. Die "Karlsbader Badebecher" wähnte Jan Kube nur deshalb erfunden, dass man das scheußliche Heilwasser nicht sehen könne. Dessen durchschlagende Wirkung ist originell dokumentiert.

Der Vorsitzende des "Historischen Vereins Alt Windsheim" und Betreuer des Heimatmuseums der Kurstadt ließ die zahlreichen Eröffnungsgäste – unter ihnen viele der Sammler und die "großen Brüder" vom Fränkischen Freilandmuseum – wissen, dass ihn schon vor 25 Jahren eine ähnliche Ausstellung in Hildesheim inspiriert habe, auch im "Ochsenhof" einmal die Schätze aus privaten Sammlungen zu zeigen und damit zu vermitteln, welchen Spaß Sammeln machen kann und zu entdecken, "was alles so liebenswert ist, dass es das Sammeln verdient".

Besuchermagnet für die gesamte Region

Da habe es schon bei allen Mühen Spaß gemacht, diese Ausstellung mit tatkräftiger Unterstützung aufzubauen, für die sich Kube ebenso bedankte, wie für die so vielfältigen Leihgaben, dass die ersten Gäste aus dem Staunen kaum herauskamen und sich überzeugt zeigten, dass eine der attraktivsten Sonderausstellungen den "Ochsenhof" zu einem Besuchermagnet über die Metropolregion hinaus werden lassen dürfte. Das wäre ganz im Sinn des Historischen Vereins sowie der Stadt, wie dies Vize Rainer Volkert in Doppelmission erklärte und vom Aufbauteam etwas ganz Besonderes geleistet sah. Sein Dank galt allen Sammlern Helfer, sowie dem Verein, der "an der Band Windsheimer Kulturszene großen Anteil" habe.

Dem Bad Windsheimer Naturforscher Georg-Wilhelm Steller ist die Ausstellung "Terra incognita" gewidmet, die der Stadt von der Franckeschen Stiftungen in Halle als Dauerleihgabe überlassen wurde. Sie soll nun einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Ostersonntag um 10 Uhr im Erdgeschoss des historischen Klosterchores am Klosterplatz.

"Ganz' Passion und über 1000 Eier"

Schon am Karfreitag lädt das Fränkische Freilandmuseum zur "Ganz‘ Passion" von Hans Sachs ein. Sie gehört seit 1985 gehört zum Osterprogramm des Museums an der Peripherie der Kurstadt. Die Passionsspielgemeinschaft Marktbergel wird das Passionsspiel abermals ab 14 Uhr rund um die Schäferei aus Hambühl aufführen, vermutlich erneut verfolgt von Hunderten Besuchern. Am Ostersonntag dürfen die Kinder über 1000 Bioeier im Museumsgelände suchen. Beim Ostermarkt werden in den Bauernstuben traditionelle und moderne Verzierungstechniken der Ostereier gezeigt.

Vom Freilandmuseum ist es nur der berühmte Katzensprung zum Reichsstadtmuseum "Ochsenhof" in den man sich beim Osterausflug die Sonderausstellung "Sammeln macht Spaß" nicht entgehen lassen sollte. "Lassen Sie sich überraschen und inspirieren", wird in den prächtigen Fachwerkbau eingeladen, in dem man auch den "Facette zur Stadtgeschichte" nachspüren kann.

