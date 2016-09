Das Salz im Landschaftssee stammt aus Franken-Therme

Naturschützer hatten hohen Salz-Gehalt und Arten-Armut festgestellt - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Für den erhöh­ten Salzgehalt im Landschaftssee zwischen Franken-Therme und Rei­semobilhafen ist ein Fehlanschluss im Leitungssystem des Bade-Tempels verantwortlich. Dies ergaben Untersu­chungen des Wasserwirtschaftsamtes. Eine Lösung für das Problem gibt es aber bereits.

Die Franken-Therme wirbt mit einem einmaligen Salzsee - doch offenbar ist der Bade-Tempel auch für den erhöhten Salzgehalt des Landschaftssees verantwortlich. © Heckel, Franken-Therme



Die Franken-Therme wirbt mit einem einmaligen Salzsee - doch offenbar ist der Bade-Tempel auch für den erhöhten Salzgehalt des Landschaftssees verantwortlich. Foto: Heckel, Franken-Therme



Wie konnte das Malheur gesche­hen? Ein bis zwei Mal pro Woche wer­de ein Filter für die hochprozentige Sole des Salzsees mit Frischwasser durchgespült, erklärte Abteilungsleiter Harald Tre­mel. Die entstandene Flüssigkeit wurde nicht wie vorgesehen dem Schmutzwasser-Kanal zugeführt, son­dern ist aufgrund eines Fehlanschlusses, der wohl bereits beim Bau der Therme 2005 passiert ist, jahrelang in den Oberflächenwasser-Kanal und damit in den Landschaftssee geflos­sen. Über die Zeit sei so der nun mit rund drei Prozent angegebene Salzge­halt entstanden. "Das ist beim Bau passiert, die Gründe sind nicht mehr nachvollziehbar", sagte Thermen-Chef Hubert Seewald auf Nachfrage der Windsheimer Zeitung.

Wie Seewald bestätigte, hat sich die Therme mit Wasserwirtschafts- ­und Landratsamt bei einer Bespre­chung darauf verständigt, das Wasser in die Kläranlage zu pumpen. Einein­halb Liter pro Sekunde werden nun aus dem rund 500 Kubikmeter fas­senden Gewässer Richtung Walk­mühle bugsiert. Wie lange das dau­ert, hängt auch von dem noch zu be­schließenden "Sanierungs-Grenzwert" ab – das bedeutet, wie hoch der Salz­gehalt bleiben darf. Eine Ableitung in den Kühwassergraben hatte Tre­mel stets ausgeschlossen. Der Fehlan­schluss war im Frühjahr beim Bau des neuen Weges zum Vital-Hotel entdeckt und sogleich behoben worden.

Doch warum wurde dies nicht frü­her dem Wasserwirtschaftsamt ge­meldet? "Wir wussten nicht, dass dort was drin ist", antwortete Hubert Seewald auf diese Fragestel­lung gegenüber der Windsheimer Zeitung. "Aus unserer Sicht war es nichts Wesentliches."

Das Stadtbauamt sei jedenfalls stets informiert gewesen. Bürgermeister Bernhard Kisch hatte sich erst an die zuständige Behör­de gewandt, als Naturschützer erhöh­ten Salzgehalt sowie Arten-Armut am Landschaftssee bemerkt hatten und sich die SPD-Fraktion in einem Schreiben an die Rathausspitze ge­wandt hatte.

Bilderstrecke zum Thema Karibik-Flair daheim: Erlebnisbäder und Thermen in der Region Ganz egal ob sie gerne im Whirlpool entspannen oder sich lieber von waghalsigen Rutschen ins Wasser stürzen: In unserer Region ist für jede Wasserratte etwas geboten. Wir haben einige Möglichkeiten für Sie zusammengestellt.



Stefan Blank