Das sind die Sommer-Trends in Windsheims Eisdielen

BAD WINDSHEIM - Der Frühling hat offiziell begonnen und die Bad Windsheimer haben sofort Lust auf Eis: Die Trends 2017 kommen mit Karamell-Salzbutter, Edelweiß-Müsli und Waldbeer-Lavendel wortgewaltig daher. Die Eisdielen haben sich für diesen Sommer wieder spezielle Strategien überlegt.

Die achtjährige Zara stimmt sich auf den Frühling ein. Sie lässt sich ihre Lieblings-Eissorten Zitrone, Kokosnuss und Haselnuss mit Erdbeersoße schmecken.



Der Frühling kommt, die Tempera­turen klettern – Eis hat wieder Hoch­konjunktur. In den Eisdielen in der Stadt stehen die Menschen bis drau­ßen Schlange. "Gardina, wir brau­chen Pistazie", ruft Guiseppe Papapie­tro vom Sole und Luna seiner Frau zu. Er kratzt mit einem Portionierer eine der letzten Kugeln aus dem Edelstahl­behälter in der Glastheke.

Pistazie ist heuer der Geheimtipp von Giuseppe Papapietro. Auf der Eis­messe im norditalienischen Longaro­ne habe er endlich das Produkt gefun­den, nach dem er so lange gesucht hat­te. Pistazien aus dem dafür bekannten Städtchen Bronte in Sizilien.

Er habe bei seinen Eissorten an der Qualität gearbeitet, darin erklärt er auch den auf einen Euro pro Kugel angehobenen Preis. Jede Woche will er zu Beginn der Saison neue Sorten anbieten, um herauszufinden, was sei­ne Kunden wollen. Spekulatius hat er für die kälteren Tage und bei Regen­wetter im Angebot. Für die warmen Tage warten Limoncello und Limette.

In den vergangenen beiden Jahren habe er gemerkt, dass die Bad Winds­heimer die Qualität seines Eises zu schätzen wissen, erzählt Papapietro. Überaus exotische Sachen wie Mozza­rella oder Zitrone-Basilikum brauche man ihnen nicht verkaufen. Bis dieser Trend in der Kurstadt ankomme, sei er vorüber, sagt Papapietro.

Pflanzlich und ohne Farbstoffe

Das bestätigt auch Orell Schwarz vom Café Kiwi, dessen Frozen Yogurt (gefrorenes Joghurt), das er seit ver­gangenem Jahr anbietet, noch an Bekanntheit gewinnen muss. Erdbee­ren, Kiwis und Oreos, schwarze Kek­se, seien bei den Toppings beliebt. "Die Kinder nehmen bunte Streusel und Smarties", sagt Schwarz und lacht. Beim Eis werde er heuer neu im Sortiment Heidelbeere und Pistazie aufnehmen. Das Besondere: "Das Eis ist auf rein pflanzlicher Basis herge­stellt." Auf künstliche Zusätze und weitestgehend auf Farbstoffe verzich­tet auch Giuseppe Papapietro: "Das ist unsere Linie. Deshalb ist unser Eis auch etwas heller", betont der Eis-Fachmann.

Exoten wie Mango und Maracuja sind im Rialto von Renato Dal Bo beliebt. Vor allem im Sommer. Coo­kies ist seit Jahren der Renner im Rial­to und im Sole und Luna, genau wie Zartbitterschokolade und Joghurt mit verschiedenen Soßen. Griechisches Joghurt-Eis in Variationen mit Mara­cuja oder Preiselbeere probiert Papa­pietro heuer aus. "Das hat mehr Fett, aber weniger Säure als normales Joghurt-Eis", erläutert er. In allen drei Cafés darf aber eines nicht feh­len: die Klassiker Stracciatella, Vanil­le, Schokolade, Erdbeere und Banane. "Ein Eiscafé ohne diese Sorten würde nicht überleben", sagt Renato Dal Bo.

