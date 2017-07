Delpschule soll eine neue Turnhalle bekommen

Kontroverse Diskussion im Stadtrat – Kommune muss etwa 1,28 Millionen Euro stemmen

BAD WINDSHEIM - Kinder, Lehrer und Eltern dürften sich freuen. Die Hermann-Delp-Grundschule soll eine nigelnagelneue Turnhalle bekommen. Die ins Auge gefasste Sanierung des über 40 Jahre alten Anbaus fand bei der Abstimmung im Stadtrat weniger Zuspruch als der teurere Neubau. Das Thema wurde sehr kontrovers diskutiert.

Geht es nach dem Willen der CSU-Fraktion, soll die Turnhalle der Hermann-Delp-Grundschule anstelle des ehemaligen Hausmeisterhauses, in dem aktuell eine Kindertagesstätte untergebracht ist, neu gebaut werden. © Bastian Lauer



Ohne großen Zinnober legte Stadtbaumeister Thomas Geismann die Fakten als Ausgangslage auf den Tisch: Sanierung für 1,3 Millionen Euro (Zuschuss 703.000 Euro) oder Neubau für 2,58 Millionen (Zuschuss 1,3 Millionen)? Sollte sich der Stadtrat für den Neubau entscheiden, war direkt im Anschluss eine weitere Abstimmung angesetzt: am alten Standort oder östlich versetzt, anstelle des ehemaligen Hausmeisterhauses?

Werner Spieler (FWG) sprach sich eingangs klar für eine "Generalsanierung" aus. Die wäre nicht nur wie "ein kompletter Neuausbau" zu sehen, sondern – mit Blick auf andere geplante "Bildungsprojekte" – auch schlicht günstiger: "Ich sehe das Delta der Kosten von 700.000 Euro als ganz wesentlichen Faktor." Städtebaulich sei für ihn die aktuelle Anordnung der Gebäude "fast perfekt", eine Versetzung der Halle sei ein zu großer optischer Eingriff. Er glaube außerdem nicht, dass die Stadt mit den angesetzten 90.000 Euro für Abbruch und Entsorgung der alten Halle hinkommen werde.

Verweis auf die Straßen

"Die Kinder erwarten, dass wir endlich mal was machen, auch die Lehrer und die Eltern", sagte Wilhelm Dehner (Liste Land) und fragte sogleich: "Aber wieso gleich abreißen?" Wolfgang Eckardt (FWG) äußerte sich später emotional: "Das tut mir persönlich weh, wenn ich sage, ich reiße eine 40 Jahre alte Halle ab." Dehner drängte auf die billigere Sanierung und verwies auf die vielen Straßen, die es auch noch herzurichten gelte. Bürgermeister Bernhard Kisch entgegnete dem: "Wir müssen bei den Fakten bleiben." Man müsse sehen, welche Variante langfristig billiger käme.

Dem stimmte Kischs Parteikollege und CSU-Fraktionsvorsitzender Georg Gerhäuser zu. Energetisch und nachhaltig gesehen sei ein Neubau "die bessere Variante". Außerdem zweifle er die Genauigkeit der Kostenschätzung von Architekt Karlheinz Liebberger für eine Sanierung an. Wichtiger Punkt für Gerhäuser: Wo soll während der Sanierung der Sportunterricht stattfinden? Auf eine Dauer von 1,5 Jahren setzte er diesen Zeitraum des Übergangs an. Wolfgang Eckardt hingegen schätzte ein halbes Jahr und meinte, dass genug Schulen zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise auch ohne Turnhalle ausgekommen seien: "Das Argument zieht nicht."

In der Versetzung der Halle sieht Georg Gerhäuser zudem einen deutlichen Mehrwert, da die Vereine, die täglich die Halle nutzen, dann direkten Zugang vom Breslauer Ring hätten. Und das Hausmeisterhaus – in dem noch die Kindertagesstätte Herz für Kinder untergebracht ist – "muss eh irgendwann weg". Ob eigentlich schon einmal jemand mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), dem Betreiber der Kindertagesstätte, geredet habe, wollte daraufhin Alexandra Horst (FWG) wissen. Deren offene Ganztagesbetreuung erfreue sich "großer Nachfrage". Man müsste sich Gedanken über einen neuen Standort machen.

Als "strategische Entscheidung", die man "nicht am Euro aufhängen" könne, bezeichnete Matthias Helm (CSU) die Versetzung der Halle. Man würde den Zugang für Vereine optimieren und würde Raum für ein "Kinderbetreuungszentrum" in Verbindung mit dem nördlich angrenzenden Kindergarten St. Lukas schaffen.

"Wir bauen die Halle nur einmal jetzt und wir müssen das auf lange Sicht sehen. Deswegen müssen wir wohl sagen: Augen zu und durch", waren die Worte von Jürgen Heckel (WiR). Er verwies auf den allgemein bestehenden Willen, dass Kinder Sport treiben können und sollen. Die Neubau-Variante Ost sei deshalb eine Chance, etwas zu "schaffen für junge Menschen".

"Aus der Praxis" sprach Rainer Volkert (CSU) und sagte, dass man die Halle zur Sanierung nicht einfach ein Jahr lang schließen könne. Kinder bräuchten den Raum und die neue Halle, die eine drei Mal drei Meter größere Fläche haben würde. Diese könnten sogar zwei Gruppen gleichzeitig nutzen. Damit nahm er einen Gedanken von Petra Negendank (SPD) auf, die auf die zu erwartenden Entwicklungen im Schulsystem verwies. Ganztagesangebote würden immer wichtiger und Sport sei wichtiger Bestandteil zur Beschäftigung der Kinder.

Abstimmung vertagt

Damit ging man in die Abstimmung, in der sich 13 Stadträte und der Bürgermeister für einen Neubau aussprachen, bei sechs Stimmen für die Sanierung. Ehe Bernhard Kisch zur zweiten Abstimmung über den Standort kommen wollte, gab er noch einmal Raum für Wortmeldungen. Diesen nutzte die FWG-Fraktion sofort, um für eine Verschiebung zu plädieren. Laut Werner Spieler sei die Standortfrage "in keiner der Bauausschuss-Sitzungen diskutiert worden". Diese Frage erfordere eine "intensive Auseinandersetzung". Alexandra Horst erinnerte nochmals an den ASB. Sie wolle, dass man sich "mal konzeptionell Gedanken macht, was aus denen wird". Georg Gerhäuser reagierte positiv auf die Einwände und brachte die nächste Sitzung des Bauausschusses ins Spiel. Kisch stimmte dem zu. Damit war die Abstimmung über den Standort vertagt.

